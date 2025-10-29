Mercedes-Benz Vans celebra 130 anni di innovazione tra passato e futuro

In occasione dei 130 anni di attività nel settore dei trasporti, Mercedes-Benz Vans celebra il suo percorso ripercorrendo passato e presente. Dall’iconico van per le consegne più antico al mondo, al veicolo da trasporto combinato Benz fino all’attuale eSprinter, la casa tedesca mette in luce una storia di innovazione e soluzioni studiate su misura per i clienti.

Mercedes-Benz Vans reinventa ancora una volta il trasporto professionale

Da sempre sinonimo di affidabilità, robustezza e versatilità, i van Mercedes-Benz continuano a rappresentare strumenti di lavoro solidi e performanti. A sottolineare questa filosofia nasce “THE BOuLDER”, una scultura imponente dalle forme materiche che anticipa la prossima generazione di Sprinter. L’opera offre un’anteprima delle linee e del design futuro del van, confermando l’impegno del marchio nel coniugare tradizione e innovazione, mantenendo intatti i valori che hanno definito il successo dei suoi veicoli commerciali.

La scultura — lunga 650 cm, alta 275 e larga 250 — unisce arte e artigianato, offrendo un’anteprima della prossima generazione di Sprinter. Realizzata da un unico blocco, mette in evidenza i primi contorni e dettagli del futuro van, con un’estetica distintiva pensata per le diverse esigenze dei clienti commerciali, mostrando al contempo le dimensioni reali del veicolo.

Thomas Klein, responsabile Mercedes-Benz Vans ha dichiarato: “In qualità di inventori del veicolo commerciale leggero, da quasi 130 anni mettiamo costantemente tutta la nostra competenza ed esperienza al servizio dei nostri clienti. I loro vantaggi e il loro valore aggiunto sono la nostra massima priorità”.

Andreas Zygan, responsabile dello sviluppo di Mercedes-Benz Vans ha dichiarato: «La prossima generazione di van Mercedes-Benz punterà su motori innovativi, connettività e servizi digitali avanzati. Abbiamo ottimizzato il sistema di comando per l’uso commerciale, offrendo tecnologia efficiente e su misura. Sono convinto che il futuro Sprinter sarà il punto di riferimento del suo segmento come mai prima».

