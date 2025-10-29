Mercedes-Benz Vans celebra 130 anni di innovazione tra passato e futuro

Mercedes-Benz Vans reinventa ancora una volta il trasporto professionale

di Andrea Senatore29 Ottobre, 2025

Mercedes-Benz Vans

In occasione dei 130 anni di attività nel settore dei trasporti, Mercedes-Benz Vans celebra il suo percorso ripercorrendo passato e presente. Dall’iconico van per le consegne più antico al mondo, al veicolo da trasporto combinato Benz fino all’attuale eSprinter, la casa tedesca mette in luce una storia di innovazione e soluzioni studiate su misura per i clienti.

Mercedes-Benz Vans reinventa ancora una volta il trasporto professionale

Da sempre sinonimo di affidabilità, robustezza e versatilità, i van Mercedes-Benz continuano a rappresentare strumenti di lavoro solidi e performanti. A sottolineare questa filosofia nasce “THE BOuLDER”, una scultura imponente dalle forme materiche che anticipa la prossima generazione di Sprinter. L’opera offre un’anteprima delle linee e del design futuro del van, confermando l’impegno del marchio nel coniugare tradizione e innovazione, mantenendo intatti i valori che hanno definito il successo dei suoi veicoli commerciali.

La scultura — lunga 650 cm, alta 275 e larga 250 — unisce arte e artigianato, offrendo un’anteprima della prossima generazione di Sprinter. Realizzata da un unico blocco, mette in evidenza i primi contorni e dettagli del futuro van, con un’estetica distintiva pensata per le diverse esigenze dei clienti commerciali, mostrando al contempo le dimensioni reali del veicolo.

Thomas Klein, responsabile Mercedes-Benz Vans ha dichiarato: “In qualità di inventori del veicolo commerciale leggero, da quasi 130 anni mettiamo costantemente tutta la nostra competenza ed esperienza al servizio dei nostri clienti. I loro vantaggi e il loro valore aggiunto sono la nostra massima priorità”.

Mercedes-Benz Vans celebra 130 anni di innovazione tra passato e futuro

Andreas Zygan, responsabile dello sviluppo di Mercedes-Benz Vans ha dichiarato: «La prossima generazione di van Mercedes-Benz punterà su motori innovativi, connettività e servizi digitali avanzati. Abbiamo ottimizzato il sistema di comando per l’uso commerciale, offrendo tecnologia efficiente e su misura. Sono convinto che il futuro Sprinter sarà il punto di riferimento del suo segmento come mai prima».

Rate this post
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui

Foto: Mercedes-Benz Vans celebra 130 anni

  • Mercedes-Benz Vans celebra 130 anni - 1
  • Mercedes-Benz Vans celebra 130 anni - 2
  • Mercedes-Benz Vans celebra 130 anni - 3
  • Mercedes-Benz Vans celebra 130 anni - 4
  • Mercedes-Benz Vans celebra 130 anni - 5
  • Mercedes-Benz Vans celebra 130 anni - 6
  • Mercedes-Benz Vans celebra 130 anni - 7
  • Mercedes-Benz Vans celebra 130 anni - 8
  • Mercedes-Benz Vans celebra 130 anni - 9
  • Mercedes-Benz Vans celebra 130 anni - 10
  • Mercedes-Benz Vans celebra 130 anni - 11
Tags
Leggi altri articoli in Auto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Array
(
)

Ultime news Mercedes-Benz

Foto

Kia EV4 GT - Foto spia 29-10-2025 Leapmotor B10 2025 - Prova Costa Azzurra MINI Paul Smith Edition Fiat Grande Panda 2025 - Come va Mazda Vision X-Coupe Mazda Vision X-Compact Mercedes-Benz Vans celebra 130 anni Maserati Grecale Folgore MY26 Seat Arona 2026 - Foto ufficiali Seat Ibiza 2026 - Prova Spagna FIAT Grande Panda Fastback - Foto spia 27-10-2025 Alpine WEC 2026 - Antonio Felix da Costa Tutte le foto