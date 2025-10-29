Hyundai alla Wizzair Venice Marathon 2025: grande successo con oltre 20.000 runner

Hyundai ha vissuto da assoluta protagonista la Wizzair Venice Marathon 2025 che, grazie alla partecipazione di oltre 20.000 runner, ha portato un’ondata di energia, dinamismo e ispirazione sulla Serenissima. In qualità di partner automobilistico dell’evento, Hyundai ha affiancato atleti e pubblico nel weekend dedicato alla passione per la corsa, all’innovazione e al progresso per la società.

Occhi sulla gamma elettrica di Hyundai

All’Expo Village del Parco San Giulia Nord, Hyundai ha animato la manifestazione con un ricco programma di esperienze dedicate a runner e pubblico, mentre l’area test drive ha permesso di scoprire da vicino la gamma elettrica del brand sudcoreano, con protagoniste Kona Electric e Ioniq 5. Alla maratona di Venezia ad alzare l’asticella della sportività c’ha pensato la Ioniq 5 N, primo modello 100% elettrico ad alte prestazioni di Hyundai, esposta in una veste esclusiva per raccontare come sostenibilità e divertimento di guida possono convivere.

In gara le Inster Cross e tante iniziative per i partecipanti

Sul percorso di gara della maratona veneziana i tempi stono stati scanditi da due esemplari di Inster Cross, il city-SUV compatto e versatile, che si propone come pratica soluzione per la mobilità urbana e simbolo del nuovo modo di intendere la libertà di movimento secondo Hyundai. Il marchio sudcoreano è stato inoltre protagonista sul percorso della Wizzair Venice Marathon 2025 anche con l’attivazione “One Last Push” con l’N Boost Button, oltre che all’arrivo con l’angolo fotografico con il tempo finale “I left my Mark” e lo specchio Kudos per selfie con hashtag brandizzati.

