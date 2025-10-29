Seat Arona 2026: si rinnova il SUV urbano, arriverà a gennaio [FOTO]

Novità a livello estetico e nei contenuti, motori sempre benzina

di Fabio Cavagnera29 Ottobre, 2025

Seat Arona

Oltre alla best seller Ibiza, provata sulle strade iberiche, è stata rinnovata anche la Seat Arona. Il SUV urbano del marchio spagnolo ha venduto oltre 750.000 unità dal lancio del 2017 ed ora viene aggiornato dal punto di vista estetico e della tecnologia, mantenendo la gamma di propulsori a benzina fa 95 a 150 cavalli. Arriverà nelle concessionarie il prossimo mese di gennaio.

Le novità

Le novità principali si concentrano sul frontale, dove è presente un nuovo design dei fari Full LED, più sottili e con una firma luminosa distintiva, una nuova griglia esagonale, i fendinebbia riposizionati ed un nuovo paraurti anteriore. Cambiano anche i cerchi in lega, da 16 a 18 pollici, con un nuovo disegno, mentre nel posteriore la Arona acquisisce un tocco più sportivo, con il nuovo diffusore colorato in alluminio scuro ed il lettering del modello in stile manoscritto.

Seat Arona 2026: si rinnova il SUV urbano, arriverà a gennaio

È stata aumentata la qualità all’interno dell’abitacolo del modello del marchio spagnolo, con i nuovi tessuti goffrati sui sedili, il volante rivestito in pelle traforata di alta qualità, accenti tenui e discreti sulle bocchette dell’aria e i sedili sportivi avvolgenti di serie per l’allestimento FR. Non manca la tecnologia, con lo schermo centrale per l’infotainment da 8,25 o 9,2 pollici, a seconda della versione, con Apple CarPlay e Android Auto anche wireless. Presente il nuovo sistema Seat Sound e la piastra wireless refrigerata da 15 W, per ricaricare più velocemente e senza far scaldare lo smartphone.

I motori

Come dicevamo, la Arona mantiene la gamma di motori benzina: il 1.0 TSI tre cilindri da 95 e 115 CV, quest’ultimo disponibile anche con cambio DSG a 7 rapporti, ed il 1.5 TSI quattro cilindri da 150 CV, solo con l’automatico. Il SUV vanta un telaio robusto, che abbina ammortizzatori anteriori MacPherson a una sospensione posteriore semi-rigida per adattarsi a ogni scenario di guida.

Uscita

La nuova Seat Arona, che verrà prodotta a Martorell (Barcellona), arriverà a gennaio 2026, con un listino prezzi ancora da annunciare.

