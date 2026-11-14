Mercedes GLA Electric: la scheda tecnica completa

Mercedes-Benz propone la nuova GLA Electric, SUV compatto 100% elettrico disponibile in tre varianti di potenza e autonomia. Abbiamo ricostruito, dato alla mano e senza aggiungere nulla che non sia dichiarato dalla Casa, la scheda tecnica completa della gamma, direttamente dalle pagine ufficiali Mercedes-Benz Italia.

Indice

Le tre versioni: GLA 200, GLA 250+ e GLA 350 4MATIC Electric

La gamma GLA Electric si articola su tre livelli di potenza. La GLA 200 Elettrica eroga 165 kW (224 CV); la GLA 250+ Elettrica sale a 200 kW (272 CV) ed è la versione a maggiore autonomia della gamma; la GLA 350 4MATIC Elettrica, unica a trazione integrale, raggiunge 260 kW (354 CV). Tutte e tre le versioni dichiarano emissioni di CO₂ pari a 0 g/km in ciclo misto (dato WLTP) e una velocità massima di 210 km/h.

«La nuova GLA è progettata per emozionare i clienti ogni giorno. Facendo leva su 140 anni di innovazione, abbiamo realizzato la GLA più espressiva di sempre. Insieme a interni di nuova concezione, che offrono ancora più spazio e comfort, abbiamo ulteriormente elevato l’appeal di quello che è attualmente il nostro modello compatto più venduto.» Ola Källenius, Chairman of the Board of Management di Mercedes-Benz Group AG

Mercedes-Benz GLA Electric, vista posteriore

Scheda tecnica: potenza, autonomia e ricarica

Secondo i dati ufficiali Mercedes-Benz, rilevati secondo lo standard WLTP, la GLA 200 Elettrica dichiara un’autonomia di 445 km e un consumo in ciclo misto di 14,8 kWh/100 km; accelera da 0 a 100 km/h in 8,1 secondi. La GLA 250+ Elettrica, nella configurazione mostrata, dichiara un’autonomia di 654 km e un consumo di 15,2 kWh/100 km, con uno 0-100 km/h in 7,3 secondi: Mercedes-Benz indica per questa versione un intervallo di consumo combinato tra 17,3 e 15,1 kWh/100 km a seconda degli equipaggiamenti scelti, a cui corrisponde un’autonomia massima dichiarata fino a 657 km nella configurazione più efficiente. La GLA 350 4MATIC Elettrica, a trazione integrale, dichiara un’autonomia di 641 km, un consumo di 15,1 kWh/100 km e uno scatto 0-100 km/h in 5,4 secondi.

Sul fronte della ricarica, Mercedes-Benz dichiara per la GLA 200 Elettrica un tempo di ricarica rapida in corrente continua (CC) dal 10 all’80% di 20 minuti, mentre per le versioni GLA 250+ e GLA 350 4MATIC il tempo sale a 22 minuti; questi valori possono variare a seconda dell’equipaggiamento scelto. La gamma supporta la ricarica rapida a 800 Volt.

Design esterno e dotazioni di serie

Tra gli elementi di design più distintivi, Mercedes-Benz evidenzia l’iconica mascherina con pannello illuminato, che caratterizza il frontale della GLA Electric fin dal primo sguardo. Nella configurazione mostrata sul configuratore ufficiale, la vettura monta di serie la vernice Nero notte; colori e cerchi sono comunque personalizzabili tra le opzioni disponibili in gamma. Secondo il comunicato ufficiale Mercedes-Benz Italia sul lancio della nuova gamma, la GLA Electric è ordinabile dal 30 luglio 2026 con prezzi a partire da 46.972 euro per la GLA 200 Elettrica, 52.706 euro per la GLA 250+ Elettrica e 56.036 euro per la GLA 350 4MATIC Elettrica (optional esclusi). Si tratta di prezzi di listino di partenza per ciascuna versione, a cui si aggiungono gli eventuali optional selezionabili nelle sezioni successive del configuratore.

Rispetto alla generazione precedente, Mercedes-Benz sottolinea come la nuova GLA sia più bassa di 20 millimetri, con un passo allungato di 61 mm e una carreggiata posteriore più ampia di 31 mm; i cerchi, a filo con la carrozzeria, vanno da 18 a 20 pollici. Tra le dotazioni di sicurezza disponibili, il sistema MB.DRIVE ASSIST PLUS permette il cambio corsia automatico in autostrada in determinate condizioni, mentre il parcheggio automatizzato beneficia di diverse funzioni nuove o migliorate.

Mercedes-Benz GLA Electric, il bagagliaio

Interni, tecnologia e sistema operativo MB.OS

Gli interni della configurazione mostrata adottano di serie il rivestimento in tessuto tecnico nero. La nuova GLA Electric introduce il sistema operativo proprietario Mercedes-Benz MB.OS, che unifica l’esperienza digitale di bordo in un unico sistema integrato. Tra le dotazioni disponibili, l’MBUX Superscreen comprende un display per il passeggero anteriore OLED da 14 pollici, su cui è possibile guardare video o utilizzare app senza distrarre il conducente, i cui contenuti non sono visibili dal posto di guida.

Mercedes-Benz GLA Electric, gli interni con il sistema MBUX Superscreen

Sul fronte audio, è disponibile il sistema Sound System Surround di Burmester®, con 16 altoparlanti e 850 Watt di potenza complessiva, capace di riprodurre musica in qualità Dolby Atmos® e di adattare il suono automaticamente alle file di sedili occupate. Per la connettività, la GLA Electric integra il Mercedes-Benz Connect Package (incluso per 3 anni) e il pacchetto di integrazione smartphone con Apple CarPlay™ e Android Auto™ in modalità wireless.

Tutti i dati tecnici e i prezzi riportati in questo dossier sono tratti dal sito ufficiale Mercedes-Benz Italia e possono variare nel tempo o in base agli equipaggiamenti scelti: per la configurazione aggiornata è sempre consigliabile consultare il configuratore ufficiale o la rete di concessionari Mercedes-Benz.

Domande frequenti su Mercedes GLA Electric

Quali motorizzazioni sono disponibili per la GLA Electric?

Tre: GLA 200 Elettrica (165 kW, 224 CV), GLA 250+ Elettrica (200 kW, 272 CV) e GLA 350 4MATIC Elettrica (260 kW, 354 CV, unica a trazione integrale).

Qual è l’autonomia della Mercedes GLA Electric?

Secondo i dati WLTP dichiarati da Mercedes-Benz: 445 km per la GLA 200 Elettrica, fino a 654-657 km per la GLA 250+ Elettrica a seconda della configurazione, e 641 km per la GLA 350 4MATIC Elettrica.

Quanto tempo serve per ricaricare la GLA Electric?

In corrente continua, dal 10 all’80%, Mercedes-Benz dichiara 20 minuti per la GLA 200 Elettrica e 22 minuti per le versioni GLA 250+ e GLA 350 4MATIC, grazie al supporto alla ricarica rapida a 800 Volt.

Quanto costa la Mercedes GLA Electric?

Secondo il comunicato ufficiale Mercedes-Benz Italia, la nuova GLA Electric è ordinabile dal 30 luglio 2026 con prezzi a partire da 46.972 euro per la GLA 200 Elettrica, 52.706 euro per la GLA 250+ Elettrica e 56.036 euro per la GLA 350 4MATIC Elettrica (optional esclusi). Il prezzo finale può variare in base ad allestimento e optional scelti: per un preventivo aggiornato è necessario consultare il configuratore ufficiale o la rete di concessionari Mercedes-Benz.

Cosa cambia nel design della nuova GLA rispetto al modello precedente?

Mercedes-Benz indica che la nuova GLA è più bassa di 20 millimetri, con un passo allungato di 61 mm e una carreggiata posteriore più ampia di 31 mm rispetto alla generazione precedente, con cerchi a filo carrozzeria da 18 a 20 pollici.

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