Nuova BMW X2 2028, foto spia del restyling con design Neue Klasse

La BMW X2 si prepara a ricevere il restyling che introdurrà il linguaggio stilistico Neue Klasse sul SUV-Coupé compatto del marchio dell’Elica, come testimoniano le nuove foto spia che stono state scattate durante i test. Nelle immagini possiamo notare il prototipo del crossover bavarese, nella versione con motore termico e ancora ampiamente camuffato, mentre è impegnato nei collaudi stradali, sfoggiando una nuova interpretazione estetica della calandra di nuova generazione dei modelli BMW, fari anteriori più sottili e una firma luminosa posteriore leggermente rivisitata.

Nuovo design sul frontale

Mentre la piattaforma è condivisa con la versione elettrica iX2, il SUV compatto con motore endotermico guadagna un rinnovato aspetto del muso grazie al frontale che richiama il design Neue Klasse. Si notano i sottili gruppi ottici a LED posizionati verso le estremità della fascia anteriore, contribuendo a rendere il muso della X2 più largo ed elegante, senza però compromettere la sua estetica sportiva. Le proporzioni più slanciate e verticali dell’anteriore sono esaltate da un elemento scuro che collega i fari, mentre anche la sezione inferiore del paraurti adotta dettagli rinnovati. Appena sotto la calandra ci sono due ampie prese d’aria dotate di paratie attive volte a favorire il raffreddamento del motore.

Ritocchi sui gruppi ottici posteriori

La fiancata della nuova BMW X2 conserva l’impostazione del modello attuale, con la linea di cintura ascendente, il tetto spiovente sulla coda e gli ampi finestrini posteriori. Sul prototipo sono presenti maniglie a filo carrozzeria, paraurti posteriore dal design lineare e pulito e un estrattore altrettanto minimale nell’aspetto. Guardando il posteriore, i rinnovati fanali sembrano rappresentare l’unica modifica di rilievo rispetto all’attuale X2.

A bordo atteso il sistema iDrive X con Panoramic Vision

Per ciò che riguarda gli interni, la nuova BMW X2 dovrebbe presentarsi con un configurazione dell’abitacolo derivata direttamente dall’elettrica iX2, compresa la presenza del nuovo sistema digitale iDrive X con Panoramic Vision. Tale novità potrebbe introdurre sulla X2 un imponente schermo touch da 17,9 pollici, mentre il classico quadro strumenti digitale verrebbe sostituito dalla tecnologia Panoramic Vision, con il sistema che proietta le informazioni di guida nelle parte inferiore del parabrezza; una soluzione, quest’ultima, che col tempo è desinata a estendersi a tutta la gamma BMW.

Gamma motori attesa senza grandi novità

Sul fronte delle motorizzazioni, la nuova BMW X2 non dovrebbe introdurre grandi novità rispetto alla rosa di propulsori del modello attuale. La gamma della X2 prevede motori da 1.5 e da 2.0 litri, con la versione sportiva M35i che dispone di trazione integrale xDrive e fa affidamento su una potenza di 300 CV. L’avvio della produzione della nuova BMW X2 è previsto per luglio 2027, sia per la varianti termiche che per le elettriche.

Domande frequenti su nuova BMW X2

Quando arriverà la nuova BMW X2 restyling?

L’avvio della produzione della nuova BMW X2 è previsto per luglio 2027. Il restyling interesserà sia le versioni con motore termico sia la variante elettrica iX2.

Quali novità estetiche introdurrà la nuova BMW X2?

La nuova BMW X2 adotterà un design ispirato al linguaggio stilistico Neue Klasse. Tra le principali novità attese ci sono una calandra ridisegnata, fari anteriori più sottili, un paraurti anteriore rivisitato e fanali posteriori aggiornati.

Come cambieranno gli interni della nuova BMW X2?

L’abitacolo dovrebbe riprendere l’impostazione della BMW iX2, introducendo il sistema digitale iDrive X con tecnologia Panoramic Vision. Tra le novità attese figura anche un display touch centrale da 17,9 pollici.

Quali motori avrà la nuova BMW X2?

La gamma dovrebbe confermare le motorizzazioni benzina da 1.5 e 2.0 litri già presenti sull’attuale modello. Al vertice dell’offerta dovrebbe rimanere la sportiva BMW X2 M35i, dotata di trazione integrale xDrive e di una potenza di 300 CV.

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