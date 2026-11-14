Volvo Trucks: quanto sono sicuri i camion elettrici a batteria?

Il passaggio all’elettrico nei veicoli pesanti comporta numerosi vantaggi ambientali, ma solleva anche interrogativi sulla sicurezza: come viene gestito il rischio di incendio dei grandi pacchi batteria? Come viene garantita la sicurezza durante la ricarica, l’assistenza e la manutenzione? Volvo Trucks ha fatto il punto sul tema in un approfondimento pubblicato sul proprio magazine ufficiale, con le risposte di Pontus Enhager, Product Manager Electromobility dell’azienda.

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Il rischio di incendio nei camion elettrici a batteria

Secondo Volvo Trucks, i rapporti dei media sui casi di batterie agli ioni di litio dei beni di consumo che prendono fuoco hanno contribuito a diffondere un’idea sbagliata sulla sicurezza dei veicoli elettrici a batteria: gli studi dimostrano che gli incendi sono in realtà meno comuni nei veicoli elettrici rispetto a quelli con motore a combustione interna. La differenza principale tra un gruppo propulsore elettrico e uno a combustione è rappresentata dagli enormi pacchi batteria: un Volvo FH Aero Electric, ad esempio, può essere costituito da un massimo di sei pacchi batteria, ciascuno del peso di oltre 500 kg.

“Se un veicolo pesante elettrico subisce un incidente grave, potrebbero verificarsi delle perdite e, nel peggiore dei casi, dei cortocircuiti interni potrebbero causare un incendio”, spiega Pontus Enhager, Product Manager Electromobility presso Volvo Trucks. “Nel caso improbabile che un veicolo elettrico prenda fuoco, solitamente brucerà per un periodo più lungo rispetto a un veicolo non elettrico, poiché le celle della batteria danneggiate rilasciano gradualmente gli elettroliti. Tuttavia, proprio come abbiamo fatto con i nostri veicoli diesel, abbiamo lavorato intensamente per attenuare gli effetti e le conseguenze di un incidente grave.” Tra i fattori considerati per limitare il rischio di incendio rientrano la gestione della temperatura, un involucro robusto e il monitoraggio di tutti i sistemi correlati, per prevenire rischi come il sovraccarico.

I pacchi batteria dei camion Volvo pesano centinaia di chili e sono integrati nella struttura antiurto del telaio

Come la sicurezza delle batterie è integrata nel progetto del veicolo

Per costruire una batteria sono necessarie diverse celle, assemblate in moduli batteria che a loro volta vengono assemblati per formare un pacco batteria. Per ridurre al minimo le conseguenze di un incidente, le batterie sono racchiuse in un involucro robusto e resistente alle intemperie, mentre i pacchi batteria sono integrati nella struttura in acciaio antiurto laterale del telaio del veicolo: questo li aiuta a resistere alle variazioni di temperatura, alle infiltrazioni d’acqua, ai detriti della strada e alle collisioni.

“I pacchi batteria di trazione pesano centinaia di chili ciascuno e gli attuali veicoli pesanti elettrici Volvo possono trasportare fino a sei batterie”, aggiunge Pontus Enhager. “È importante che siano fissati saldamente e protetti dagli urti esterni, per garantire che restino in posizione e ridurre al minimo i rischi in caso di collisione.” Per facilitare questo processo, l’intera trasmissione e l’unità di accumulo dell’energia sono posizionate e assemblate in modo da garantire la massima protezione, mentre l’elettronica e i cavi sono protetti dalle travi principali e dalla struttura antiurto del telaio. Le strutture che circondano le batterie vengono testate per resistere all’energia generata da un’autovettura standard che le investe direttamente.

Un veicolo pesante elettrico Volvo: la sicurezza delle batterie è integrata fin dalla fase di progettazione

Sistemi di monitoraggio attivi 24 ore su 24

Tutti i veicoli pesanti elettrici Volvo sono dotati di sistemi di sicurezza in cui tutti i componenti elettronici sono collegati e monitorati, in modo da evitare in modo proattivo che il malfunzionamento di un componente delle batterie si propaghi ad altre parti del veicolo. “Questi sistemi di sicurezza lavorano 24 ore su 24 per ridurre al minimo il rischio che accada qualcosa”, afferma Pontus Enhager. “Ad esempio, i veicoli pesanti Volvo sono dotati di un sistema avanzato di gestione delle batterie, che consente il monitoraggio in tempo reale delle batterie e il rilevamento dei guasti, consentendo di conseguenza azioni preventive.”

Se il sistema di monitoraggio rileva temperature anomale in una delle batterie, sul quadro strumenti viene visualizzata una notifica, insieme a un simbolo di avvertimento rosso e a un segnale acustico che avvisano il conducente di fermare il veicolo. Se necessario, l’alimentazione elettrica della batteria interessata viene disattivata entro frazioni di secondo, dopodiché il veicolo deve essere portato in officina per l’ispezione. “All’interno delle batterie sono presenti strati di barriere termiche per impedire il trasferimento di calore da una cella malfunzionante all’altra”, spiega Enhager. “Se il calore si accumula e provoca un’elevata pressione interna, questo verrà rilevato e il pacco batteria verrà scollegato elettricamente dal veicolo.”

La manutenzione in sicurezza dei veicoli pesanti elettrici

I lavori che coinvolgono sistemi ad alta tensione devono essere eseguiti secondo procedure e protocolli rigorosi, da tecnici certificati e appositamente formati. “La manutenzione e la riparazione di un veicolo pesante elettrico hanno molto in comune con il lavoro su un veicolo pesante convenzionale”, spiega Pontus Enhager. “La differenza più grande riguarda le batterie e il sistema interno di gestione dell’energia. Ma se i tecnici di assistenza sono addestrati nella loro gestione corretta, questi componenti non compromettono la loro sicurezza.”

La manutenzione dei veicoli pesanti elettrici Volvo richiede tecnici certificati e appositamente formati

Secondo Volvo Trucks, esiste quindi un’ampia serie di aspetti di sicurezza specifici dei veicoli pesanti elettrici a batteria, che pongono requisiti molto elevati ai produttori. Con la giusta attenzione e consapevolezza di tutti i possibili rischi, un veicolo pesante elettrico offre comunque lo stesso livello di sicurezza di qualsiasi altro veicolo pesante. Per approfondire, è possibile consultare la pagina originale sul sito ufficiale Volvotrucks.it.

Domande frequenti sulla sicurezza dei camion elettrici Volvo

I camion elettrici prendono fuoco più facilmente dei camion diesel?

No: secondo Volvo Trucks gli studi dimostrano che gli incendi sono meno comuni nei veicoli elettrici rispetto a quelli con motore a combustione interna. I rischi sono diversi, non maggiori.

Quanti pacchi batteria può avere un camion elettrico Volvo?

Un Volvo FH Aero Electric può essere costituito da un massimo di sei pacchi batteria, ciascuno del peso di oltre 500 kg.

Cosa succede se il sistema rileva un guasto alla batteria?

Il conducente viene avvisato tramite un simbolo rosso sul quadro strumenti e un segnale acustico; se necessario, l’alimentazione elettrica della batteria interessata viene disattivata entro frazioni di secondo e il veicolo deve essere portato in officina per l’ispezione.

Chi può effettuare la manutenzione di un camion elettrico Volvo?

Solo tecnici certificati e appositamente formati, poiché i lavori sui sistemi ad alta tensione richiedono procedure e protocolli rigorosi.

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