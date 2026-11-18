Mercedes-Benz propone la nuova GLC Electric, SUV 100% elettrico disponibile in tre varianti di potenza e autonomia. Abbiamo ricostruito, dato alla mano e senza aggiungere nulla che non sia dichiarato dalla Casa, la scheda tecnica completa della gamma, direttamente dalle pagine ufficiali Mercedes-Benz Italia.

Indice

Le tre versioni: GLC 250, GLC 300 4MATIC e GLC 400 4MATIC Electric

La gamma GLC Electric si articola su tre livelli di potenza. La GLC 250 Elettrica eroga 260 kW (354 CV) ed è la versione d’accesso alla gamma; la GLC 300 4MATIC Elettrica sale a 310 kW (421 CV) ed è la prima a trazione integrale; la GLC 400 4MATIC Elettrica, al vertice della gamma, raggiunge 360 kW (489 CV). Tutte e tre le versioni dichiarano emissioni di CO₂ pari a 0 g/km in ciclo misto (dato WLTP) e una velocità massima di 210 km/h.

Scheda tecnica: potenza, autonomia e ricarica

Secondo i dati ufficiali Mercedes-Benz, rilevati secondo lo standard WLTP, la GLC 250 Elettrica dichiara un’autonomia di 646 km e un consumo di 15,1 kWh/100 km, accelerando da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi. La GLC 300 4MATIC Elettrica dichiara 613 km di autonomia con un consumo di 16 kWh/100 km e uno scatto 0-100 km/h in 4,7 secondi. La GLC 400 4MATIC Elettrica, la più prestazionale della gamma, dichiara 673 km di autonomia, un consumo di 15,8 kWh/100 km e un’accelerazione 0-100 km/h in appena 4,3 secondi.

Sul fronte della ricarica rapida in corrente continua, Mercedes-Benz dichiara per tutte le versioni un tempo di 22 minuti per il livello di carica (SoC) netto dal 10% all’80%.

Garanzia della batteria

Mercedes-Benz applica alla batteria della GLC Electric, come per gli altri modelli 100% elettrici della gamma (CLA, EQA, EQB), un certificato di garanzia di 8 anni o 160.000 km, a seconda di quale condizione si verifichi prima. Per i modelli a batteria di segmento superiore (EQE, EQS e le rispettive versioni SUV, oltre a EQS Maybach) la garanzia ufficiale sale invece a 10 anni o 250.000 km, mentre per i modelli ibridi plug-in Mercedes-Benz dichiara 6 anni o 100.000 km.

Tecnologia di bordo: MBUX Hyperscreen, head-up display e audio Burmester

Tra le dotazioni tecnologiche disponibili sulla GLC Electric, Mercedes-Benz segnala l’MBUX Hyperscreen, un’unica superficie di vetro da 99,3 cm (39,1 pollici) che riunisce display del conducente, display centrale e display del passeggero anteriore estendendosi sull’intera plancia. È inoltre disponibile un head-up display che trasforma il parabrezza in un display digitale, con supporto alla navigazione aumentata.

Per l’impianto audio, Mercedes-Benz offre il sistema Burmester® High End 4D Surround Sound, con 19 altoparlanti, 2 convertitori di segnale e una potenza di sistema di 750 Watt, con supporto Dolby Atmos®. Tra le altre dotazioni figura un sistema di ricarica wireless anteriore doppio per dispositivi mobili, compatibile con smartphone di qualunque modello o marca.

Prezzi e finanziamento

Sul configuratore ufficiale Mercedes-Benz Italia, la GLC 250 Elettrica è proposta, nella configurazione mostrata, a partire da 64.496 euro. La Casa tedesca propone inoltre una formula di finanziamento dedicata, con un canone mensile indicativo di 648,60 euro, anticipo di 12.899,30 euro, TAN fisso del 6,99% e TAEG del 7,68% su una durata di 36 mesi.

Domande frequenti su Mercedes GLC Electric

Quali motorizzazioni sono disponibili per la GLC Electric?

Tre: GLC 250 Elettrica (260 kW, 354 CV), GLC 300 4MATIC Elettrica (310 kW, 421 CV, a trazione integrale) e GLC 400 4MATIC Elettrica (360 kW, 489 CV, al vertice della gamma).

Qual è l’autonomia della Mercedes GLC Electric?

Secondo i dati WLTP dichiarati da Mercedes-Benz, l’autonomia varia da 613 km della GLC 300 4MATIC Elettrica a un massimo di 673 km della GLC 400 4MATIC Elettrica, con la GLC 250 Elettrica a 646 km.

Quanto tempo serve per ricaricare la batteria?

Mercedes-Benz dichiara, per tutte le versioni, 22 minuti per passare dal 10% all’80% di livello di carica (SoC) netto in corrente continua.

Quanto costa la Mercedes GLC Electric?

Sul configuratore ufficiale, la GLC 250 Elettrica è proposta nella configurazione mostrata a partire da 64.496 euro, con possibilità di accesso anche tramite finanziamento dedicato.

Quanto dura la garanzia della batteria?

Mercedes-Benz applica alla batteria della GLC Electric un certificato di garanzia di 8 anni o 160.000 km, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

5/5 - (1 vote)