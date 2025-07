MG HS Hybrid+, abbiamo provato il nuovo motore full hybrid [FOTO e VIDEO]

Dopo quattro anni, è finalmente arrivata anche la motorizzazione full hybrid sulla MG HS, caratterizzata dal nome commerciale Hybrid+. Una meccanica particolarmente attesa nel panorama delle ibride, in quanto sicuramente più alla portata del grande pubblico e meno impegnativa di quanto non possa essere la versione Plug-In, che invece era stata lanciata immediatamente al debutto nel 2021. È passato qualche anno, ma abbiamo a che fare con una macchina senza alcun dubbio moderna e ben attrezzata, che per la sua versione full hybrid chiede un prezzo più che interessante. L’abbiamo portata a spasso sulle strade dell’Oltrepò Pavese e queste sono le nostre primissime impressioni a caldo.

Che caratteristiche ha?

Parliamo prima di tutto del motore, naturalmente. La MG HS Hybrid+ è, come detto, una vettura full hybrid, composto da due motori e una batteria. Il motore termico è un 1.500 turbocompresso a ciclo Miller capace di generare una potenza massima di 143 CV. Ad esso è associato un motore elettrico, se possibile, ancora più potente. Questo arriva, infatti, a ben 198 CV. Come i più esperti già sapranno, comunque, la potenza complessiva non è semplicemente una somma tra le due, ma questo non significa certo che si tratti di una meccanica smorta. Arriviamo complessivamente a 224 CV di potenza massima, il tutto associato ad un generatore da 160 CV e una batteria da 1,83 kWh, piuttosto grande per una vettura full hybrid. Anche il cambio si fa notare, con due rapporti che lo rendono simile ad un doppia frizione. Si tratta di un cambio raro nel mondo degli ibridi, che di solito preferiscono un CVT, ma parte integrante del sistema Hybrid+ di proprietà di MG. Si tratta di una tecnologia che punta a diminuire il numero di giri alle alte velocità, migliorando così l’efficienza, e offrire una spinta più diretta e fluida nelle accelerazioni. Sicuramente, alla luce delle dimensioni e del peso della vettura (1.615 kg per 4,65 metri), passare da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi è un risultato eccellente, best in class rispetto alle concorrenti di segmento che arrivano al massimo al pareggio. Ciò che più interessa all’acquirente di un modello simile, però, sono i consumi, che anche in questo caso sono tra i migliori del settore, registrando un dichiarato da 5,5 litri/100 km, pari a circa 18 km al litro (per una verifica più approfondita ci riserviamo di ospitarla in una futura puntata di Com’é & Come Va). Non è prevista una modalità solo elettrica, nemmeno per le manovra.

Quasi nessuna modifica estetica

Pur essendo idealmente una sorta di facelift, la MG HS Hybrid+ non è praticamente cambiata rispetto alle varianti plug-in e turbo benzina uscite fino ad oggi. Le sue dimensioni sono di 4,65 metri di lunghezza, 1,89 metri di larghezza, 1,68 metri di altezza e, soprattutto, un passo da 2,76 metri che garantisce un notevole spazio interno. Basti pensare che il bagagliaio parte da un minimo di 441 litri e può superare agilmente i 1.200 litri con il divano posteriore abbattuto. Dal punto di vista estetico è stata messa leggermente mano alla griglia frontale, mentre la fanaleria è stata resa più filante e sottile, con la tecnologia Led immediatamente disponibile sin dalla versione di ingresso Comfort. I cerchi in lega partono da 18 pollici con design a cinque razze e finiture bicolore o diamantate.

All’interno è stato aggiornato il sistema di infotainment, con un nuovo quadro comandi digitale personalizzabile da 12,3 pollici, mentre il pannello centrale si assesta anch’esso sui 12,3 pollici. È compatibile con Apple CarPlay e Android Auto anche senza fili, peccato solamente per i comandi del clima unicamente digitali. È stato integrato anche il sistema di controllo MG iSmart per smartphone, che consente varie funzioni come, ad esempio, la pre-accensione del climatizzatore (fondamentale con queste estati sempre più calde, ma anche d’inverno torna utile). Dal punto di vista dei materiali, anche con l’allestimento più ricco bisogna aspettarsi qualche compromesso, come l’ampio uso di materiali soft-touch, ma al tempo stesso è possibile scegliere coperture in ecopelle e cuciture a vista, oltre che inserti satinati o simil-alluminio a seconda dell’allestimento. Notevoli inoltre i sedili “Zero Gravity”, decisamente comodi e con i comandi elettrici anche per il passeggero, un extra decisamente non scontato. In totale sono presenti due allestimenti: Comfort e Luxury.

Prime impressioni di guida

In questi primi chilometri fatti sulle strade dell’Oltrepò Pavese la MG HS Hybrid+ si è comportata piuttosto bene. Il motore full hybrid da 224 CV, grazie anche ai suoi 340 Nm di coppia, è piuttosto vivace e reattivo, come abbiamo già visto con i dati per lo scatto da 0 a 100. Ha in dotazione anche una modalità di guida più sportiva, ma questa è attivabile solo attraverso il sistema di infotainment e senza un pulsante fisico dedicato, il che potrebbe portare a dimenticarla in fretta. Detto ciò, la HS Hybrid+ si presta a essere una vettura da lunghi viaggi, con un’autonomia massima che, a spanne, potrebbe superare agilmente gli 800 km (per quanto non sia ufficialmente dichiarato un valore). Persino il cambio a due rapporti, dopo un’iniziale diffidenza, ci ha sorpreso, comportandosi decisamente bene e con una buona fluidità complessiva. Lo sterzo leggero e le sospensioni McPherson all’anteriore e multilink al posteriore completano un quadro decisamente positivo, anche se, come detto, aspettiamo di averla in mano per un periodo di tempo più lungo prima di emettere giudizi definitivi.

Prezzo di listino e offerte

Molto interessanti anche listino e prezzi in offerta per questa MG HS Hybrid+. Si parte da 31.490 € per la Comfort e da 34.990 € per la Luxury. Entrambi sono prezzi decisamente inferiori alle principali concorrenti di segmento, per quanto ovviamente a qualcosa si debba rinunciare a livello di contenuti. Il rapporto qualità prezzo, però, è comunque uno dei migliori sul mercato.

MG HS HYBRID+ 2025: scheda tecnica

Dimensioni: lunghezza 465 cm; larghezza 189 cm; altezza 168 cm; passo 276 cm

Carrozzeria: SUV, cinque porte

Motori: full hybrid benzina da 224 CV

Trazione: anteriore

Cambio: automatico a 2 rapporti

Accelerazione: da 0 a 100 km/h in 7,9’’

Velocità massima: 190 km/h

Allestimenti: Comfort, Luxury

Numero di posti: 5 posti

Bagagliaio: da 441 a 1.248 litri

Consumi dichiarati: 5,5 litri/100 km (18,2 km/litro)

Autonomia elettrica: non prevista

Sicurezza: cruise control adattivo, controllo corsia attivo, monitoraggio angolo cieco, frenata automatica d’emergenza, riconoscimento segnali stradali, assistenza traffico

Prezzo: Da 31.490 €

Rate this post