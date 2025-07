Porsche 911: tre nuove varianti a trazione integrale e motore da 480 CV [FOTO]

La gamma della Porsche 911 si allarga con il debutto delle nuove varianti Carrera 4S a trazione integrale, che vanno a completare la gamma della sportiva di Stoccarda andando ad affiancare il restyling della 911 Carrera S che ha recentemente debuttato sul mercato.

In versione coupé, cabrio e Targa

Le nuove Porsche 911 Carrera 4S saranno disponibili in tre varianti di carrozzeria: coupé, cabriolet e Targa, con quest’ultima che non è disponibile nella variante a trazione posteriore. La nuova 911 Carrera 4S viene proposta da Porsche sul mercato italiano con prezzi che partono da 168.338 € per la coupé, da 183.028 € per la cabrio e da 184.891 € per la Targa.

Motore sei cilindri 3.0 biturbo da 480 CV

Sotto il cofano della 911 Carrera 4S troviamo lo stesso motore della Carrera S, ovvero il sei cilindri biturbo di 3.0 litri che eroga 480 CV di potenza ed è abbinato esclusivamente alla trasmissione automatica doppia frizione PDK. La nuova Porsche 911 Carrera 4S in versione coupé è in grado, dotata di pacchetto Sport Chrono, di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi e di toccare i 308 km/h di velocità di punta.

Quattro ruote motrici e sistema PTV+

La dotazione meccanica della nuova Porsche 911 Carrera 4S beneficia del sistema di trazione integrale che prevede di serie il sistema Porsche Torque Vectoring Plus (PTV+), oltre a cerchi delle ruote da 20 e 21 pollici, impianto di scarico sportivo e sistema frenante maggiorato con dischi anteriori da 408 mm di diametro che deriva dalla 911 GTS. Al ricco equipaggiamento tecnico, la nuova Porsche 911 Targa 4S aggiunge di serie l’asse posteriore sterzante, previsto invece in optional sulle varianti coupé e cabrio.

