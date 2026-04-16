MG Motor, Bartolomeo: “Così la tecnologia Hybrid+ ci sta facendo crescere sul mercato”

La crescita sostenuta di MG Motor sul mercato italiano poggia su solide basi tecnologiche. La forte ascesa che lo storico marchio britannico, che in questa sua seconda vita è stato rilanciato dal costruttore cinese SAIC Motor, ha saputo mettere in atto in Italia, così come nel resto d’Europa, è strettamente legata alla capacità di MG di proporre delle vetture che capaci di garantire alti standard sul fronte tecnologico, tanto in termini di efficienza, quanto di prestazioni e piacere di guida, con un azzeccato posizionamento di prezzo.

La ricetta vincente di MG

L’approccio strategico al mercato italiano da parte di MG è risultato vincente, con Andrea Bartolomeo, country manager di SAIC Motor Italy, che ha sintetizzato la “formula del successo” nella capacità del brand di “proporre il prodotto giusto al giusto prezzo“. In un contesto di mercato dell’auto sempre più affollato, con l’arrivo di numerosi nuovi marchi, e listini costantemente proiettati verso l’alto, riuscendo a posizionarsi col pricing corretto ed intercettando adeguatamente la domanda, MG Motor ha scalato posizioni nelle classifiche di vendita, ritagliandosi un ruolo da protagonista, sempre più stabile e consolidato, nel mercato auto italiano.

La tecnologia MG Hybrid+ per diventare leader del segmento full hybrid

L’affermazione di MG Motor in Italia, così come gli altri Paesi europei, è strettamente legata all’innovazione tecnologica che il marchio ha saputo sviluppare e rendere concreta e funzionale sulle proprie vetture. Un esempio lampante di ciò è rappresentato dalla tecnologia full hybrid, con il motore MG Hybrid+, che ha permesso al marchio anglo-cinese di posizionarsi ormai da mesi tra i brand leader in Italia del segmento full hybrid.

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Powertrain ibrido che combina motore benzina e batteria da 1,80 kWh

Proprio la tecnologia full hybrid del propulsore Hybrid+ e le sue più recenti evoluzioni sono state al centro dell’MG Tech Day 2026, occasione nella quale Andrea Bartolomeo, come possiamo vedere nel video qui sopra, si è soffermato nell’illustrare le modalità di funzionamento di questo sistema propulsivo elettrificato che combina il motore termico alimentato a benzina e la batteria da 1,80 kWh con le due componenti che si integrano e lavorano in sinergia, garantendo brillantezza nelle prestazioni, comfort di guida e consumi ridotti. La tecnologia Hybrid+ di MG, che ad oggi rappresenta il principale fattore di traino della crescita del marchio sul mercato italiano, trova applicazione su diversi modelli della gamma commercializzata nel nostro Paese, come la MG3, la ZS e la HS.

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