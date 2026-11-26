Michelin annuncia di approvvigionarsi esclusivamente di gomma naturale a deforestazione zero, in linea con i futuri requisiti del nuovo regolamento dell’Unione europea sulla deforestazione (EUDR). Il Gruppo va oltre gli obblighi normativi, estendendo questa conformità a livello mondiale: un traguardo che arriva al termine di un percorso decennale per rafforzare la tracciabilità lungo tutta la filiera della gomma naturale.

Dieci anni di iniziative per una filiera più trasparente

La deforestazione rappresenta una grave minaccia per gli ecosistemi e le comunità locali, oltre che una sfida per tutti gli operatori economici che dipendono dalle risorse naturali. Al contempo, la domanda mondiale di gomma naturale rimane elevata, sostenuta da applicazioni essenziali in numerosi settori industriali.

Già nel 2015 Michelin si è impegnata ad approvvigionarsi esclusivamente di gomma naturale che non contribuisce alla deforestazione. Partendo da un’ambiziosa politica sulla gomma naturale, il Gruppo ha intrapreso un ampio lavoro per migliorare la trasparenza e la tracciabilità della propria filiera, che comprende: mappatura dei rischi e degli appezzamenti di origine; integrazione dei coltivatori nel proprio sistema di tracciabilità; sviluppo di sistemi di tracciabilità dedicati; utilizzo di tecnologie di geolocalizzazione e di immagini satellitari; supporto ai fornitori e ai coltivatori.

Il sistema di tracciabilità sviluppato dal Gruppo coinvolge circa 1,5 milioni di coltivatori e comprende la mappatura di quasi 2,5 milioni di appezzamenti coltivati ad alberi della gomma. Grazie agli strumenti messi a punto e al lavoro svolto negli anni, Michelin è oggi in grado di documentare la conformità delle proprie forniture di gomma naturale ai requisiti del regolamento europeo e di dimostrare la fattibilità di un approvvigionamento a deforestazione zero su larga scala.

Un materiale dalle proprietà uniche, difficile da sostituire

Materiale rinnovabile e di origine biologica, la gomma naturale è al centro di molte applicazioni essenziali della vita quotidiana. È fondamentale per la produzione di pneumatici, un settore che rappresenta il 75% del suo utilizzo a livello mondiale, ma viene impiegata anche nelle attrezzature mediche, nei componenti industriali e in un’ampia gamma di applicazioni legate alla mobilità.

Michelin è uno dei maggiori acquirenti di gomma naturale al mondo: ne utilizza quasi 750.000 tonnellate ogni anno. Le sue proprietà di resistenza, elasticità, flessibilità e aderenza sono eccezionali e la rendono indispensabile per le prestazioni, la sicurezza e la durata dei prodotti del Gruppo. Sebbene i materiali sintetici possano soddisfare determinate esigenze, nessuno è attualmente in grado di riprodurre l’insieme delle proprietà della gomma naturale.

Preservare questa risorsa, garantendo al contempo una produzione rispettosa della biodiversità e delle comunità che ne dipendono, è particolarmente complesso: gli alberi della gomma richiedono infatti un clima caldo e umido, presente principalmente nelle regioni tropicali intorno all’equatore. A questo vincolo geografico si aggiunge una filiera mondiale altamente frammentata, basata principalmente su 6 milioni di coltivatori distribuiti in diversi Paesi, all’interno di catene di approvvigionamento particolarmente complesse.

Condizioni di concorrenza eque per accelerare la transizione

Sebbene l’EUDR rappresenti un importante passo avanti nella lotta alla deforestazione, Michelin ritiene che la trasformazione sostenibile della filiera possa avere successo solo attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori: coltivatori, cooperative, commercianti, trasformatori, aziende manifatturiere, distributori e autorità pubbliche hanno tutti un ruolo determinante nel favorire un miglioramento duraturo delle pratiche.

Per il Gruppo, il successo della trasformazione della filiera richiede che le stesse regole siano applicate equamente a tutti gli operatori del mercato, in Europa e nel resto del mondo. Questa equità è essenziale sia per l’efficacia del regolamento sia per preservare la competitività dei produttori impegnati in questa transizione.

“L’esperienza maturata da Michelin negli ultimi anni dimostra che un approvvigionamento responsabile richiede investimenti significativi, strumenti tecnologici solidi e un dialogo costante con gli attori sul territorio, le ONG e le autorità locali. L’equità e l’effettiva applicazione delle regole sono essenziali per evitare di penalizzare la competitività di chi si impegna in questo percorso. Questo impegno deve essere condiviso da tutti, se vogliamo generare un impatto reale e duraturo in Europa e nel mondo”, ha dichiarato Pierre-Martin Huet, Senior Vice President Sustainability del Gruppo Michelin.

Domande frequenti su Michelin e la gomma naturale a deforestazione zero

Cosa ha annunciato Michelin?

Michelin annuncia di approvvigionarsi esclusivamente di gomma naturale a deforestazione zero a livello globale, in linea con i futuri requisiti del regolamento europeo EUDR ma estendendo la conformità ben oltre i confini dell’Unione europea.

Cos’è l’EUDR?

È il Regolamento Europeo contro la deforestazione, la normativa dell’Unione europea che impone requisiti di tracciabilità e sostenibilità per le materie prime, tra cui la gomma naturale, a rischio deforestazione.

Quanta gomma naturale utilizza Michelin ogni anno?

Michelin è uno dei maggiori acquirenti di gomma naturale al mondo e ne utilizza quasi 750.000 tonnellate all’anno, una materia prima essenziale per le prestazioni, la sicurezza e la durata dei suoi prodotti.

Come funziona il sistema di tracciabilità di Michelin?

Il sistema coinvolge circa 1,5 milioni di coltivatori e comprende la mappatura di quasi 2,5 milioni di appezzamenti coltivati ad alberi della gomma, grazie anche a tecnologie di geolocalizzazione e immagini satellitari.

Cosa chiede Michelin alle istituzioni europee?

Il Gruppo chiede condizioni di concorrenza eque, con le stesse regole applicate a tutti gli operatori del mercato, in Europa e nel resto del mondo, per non penalizzare la competitività di chi investe in un approvvigionamento responsabile.

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