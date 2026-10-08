Mirafiori, prodotto il milionesimo cambio eDCT

Il 8 ottobre 2026 a Torino Mirafiori ha celebrato un traguardo industriale importante: la produzione della trasmissione eDCT numero 1.000.000, a poco più di due anni dall’avvio dell’attività. Il risultato, annunciato da Stellantis, conferma il ruolo strategico del comprensorio torinese nel percorso di trasformazione industriale del gruppo in Italia.

Il milionesimo cambio eDCT prodotto a Mirafiori

Il comprensorio di Mirafiori ha raggiunto il milionesimo cambio eDCT a poco più di due anni dall’avvio della produzione, iniziata nei primi mesi del 2024. Stellantis sottolinea che il traguardo valorizza competenze, capacità produttiva e know-how di uno dei complessi simbolo dell’industria automobilistica italiana, e testimonia la qualità produttiva e l’impegno delle persone che ogni giorno lavorano nel sito torinese.

Secondo il gruppo, il raggiungimento del milionesimo esemplare conferma la capacità dello stabilimento di esprimere elevati standard di efficienza, affidabilità e qualità manifatturiera, consolidando una tradizione industriale che da oltre ottant’anni rappresenta un punto di riferimento per il settore automotive italiano.

Il plant eDCT: numeri e capacità produttiva

Il plant eDCT di Mirafiori è stato inaugurato il 10 aprile 2024 ed è dedicato alla produzione delle trasmissioni elettrificate a doppia frizione per la nuova generazione di veicoli ibridi del gruppo. Oggi conta oltre 850 dipendenti impegnati su 20 turni settimanali.

La capacità produttiva a regime dello stabilimento è di 600.000 unità all’anno. Stellantis evidenzia come il sito combini competenze industriali, automazione e attenzione alla qualità, confermando la capacità di realizzare produzioni ad alta complessità tecnologica.

Mirafiori tra produzione, ingegneria e economia circolare

Nel corso degli ultimi anni Mirafiori è stato protagonista di un importante processo di trasformazione che ne ha ampliato il perimetro di attività. Alle produzioni tradizionali si sono affiancate nuove competenze e funzioni ad alto valore aggiunto: oggi il comprensorio ospita attività che spaziano dalla produzione all’ingegneria, dalla ricerca e sviluppo all’economia circolare.

Per Stellantis questo mix rende Mirafiori uno dei poli più rilevanti del gruppo a livello internazionale. Il milionesimo cambio eDCT segna, nelle parole del comunicato, una nuova tappa di un percorso che punta a continuare a evolvere valorizzando il patrimonio di competenze, innovazione e cultura industriale del sito.

Domande frequenti sulla trasmissione eDCT di Mirafiori

Quante trasmissioni eDCT sono state prodotte a Mirafiori?

Il 8 ottobre 2026 Stellantis ha annunciato la produzione della trasmissione eDCT numero 1.000.000 nel comprensorio di Mirafiori, a Torino, a poco più di due anni dall’avvio della produzione.

Quando è iniziata la produzione degli eDCT a Mirafiori?

La produzione delle trasmissioni eDCT è stata avviata nei primi mesi del 2024, mentre il plant è stato inaugurato il 10 aprile 2024.

A cosa servono le trasmissioni eDCT?

Sono trasmissioni elettrificate a doppia frizione destinate alla nuova generazione di veicoli ibridi del gruppo Stellantis.

Qual è la capacità produttiva del plant eDCT di Mirafiori?

A regime lo stabilimento ha una capacità di 600.000 unità all’anno, con oltre 850 dipendenti impegnati su 20 turni settimanali.

Quali attività ospita oggi il comprensorio di Mirafiori?

Oltre alle produzioni tradizionali, Mirafiori ospita attività di produzione, ingegneria, ricerca e sviluppo ed economia circolare, secondo quanto indicato da Stellantis.

Da quanto tempo Mirafiori è un riferimento industriale?

Secondo Stellantis il complesso torinese rappresenta da oltre ottant’anni un punto di riferimento per il settore automotive italiano.

Vota: post