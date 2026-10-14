Multe per eccesso di velocità: addio agli scaglioni, si paga al chilometro

Il nuovo Codice della strada approvato dal Consiglio dei ministri cambia il modo di calcolare le multe per eccesso di velocità: al posto dei tradizionali scaglioni, la sanzione cresce in proporzione ai chilometri orari oltre il limite. È l’analisi proposta dall’avvocato Angelo Greco, che ne illustra gli effetti con alcuni esempi pratici.

Il problema degli scaglioni attuali

Secondo l’analisi dell’avv. Greco, oggi due automobilisti che percorrono la stessa strada con limite a 50 km/h possono ricevere la stessa sanzione pur avendo commesso infrazioni molto diverse: chi viaggia a 61 km/h e chi viaggia a 90 km/h. Nel sistema attuale, infatti, la stessa multa, compresa tra 163 e 694 euro, riguarda l’intera fascia di eccesso tra gli 11 e i 40 km/h oltre il limite.

Come funziona il nuovo calcolo

Il nuovo schema prevede una sanzione calcolata sui chilometri orari effettivamente oltre il limite: 10 euro per ogni km/h in più fuori dai centri abitati e 5 euro per ogni km/h in più in città. Gli esempi riportati nell’analisi:

limite 50 km/h, 61 km/h rilevati: 55 euro; 90 km/h rilevati: 200 euro;

autostrada: 110 euro per l’eccesso minore, fino a 400 euro per quello maggiore;

centro abitato: da 25 a 150 euro;

zona 30: da 60 a 150 euro.

Le fasce sanzionatorie passerebbero da 82 a 21, con una multa minima di 25 euro e una massima di 40.000 euro. Tra le novità indicate c’è anche la sospensione dell’adeguamento biennale all’inflazione degli importi: il Ministero delle Infrastrutture ha sottolineato che le sanzioni devono avere una «funzione deterrente e non vessatoria».

Aumenti per le violazioni più gravi

Restano previste maggiorazioni in presenza di condizioni aggravanti: +20% per la guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze, +50% in caso di documenti falsi o assenza di targa, e importi raddoppiati per chi non si ferma all’alt delle forze dell’ordine, guida senza patente o senza assicurazione.

Limiti di velocità invariati

L’impianto dei limiti non cambia: 130 km/h in autostrada, 110 km/h sulle strade extraurbane principali, 90 km/h su quelle secondarie e 50 km/h nei centri abitati; con la pioggia i limiti scendono a 110 e 90 km/h.

Notifica e rateizzazione

Per le violazioni rilevate a distanza il verbale dovrà essere notificato entro 45 giorni anziché 90, pena la nullità, con invio prioritario al domicilio digitale. Per le sanzioni superiori a 200 euro è prevista la rateizzazione per chi si trova in difficoltà economica.

Quando entra in vigore

Il provvedimento non è ancora operativo: servono i pareri del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata e delle commissioni parlamentari. La data indicata nel decreto per l’avvio è il 1° gennaio 2028. I dati e gli esempi qui riportati derivano dall’analisi dell’avv. Greco e non sono stati verificati sul testo ufficiale del decreto.

Domande frequenti sul nuovo sistema di multe per velocità

Cosa cambia nelle multe per eccesso di velocità?

Al posto degli scaglioni fissi, la sanzione verrebbe calcolata in base ai km/h oltre il limite: 10 euro per km/h fuori dai centri abitati e 5 euro in città.

Quanto si pagherebbe a 61 km/h in un limite di 50?

Secondo l’esempio riportato dall’avv. Greco, 55 euro; a 90 km/h nello stesso limite la multa salirebbe a 200 euro.

Quali sono la multa minima e massima?

Il nuovo sistema indicato prevede un minimo di 25 euro e un massimo di 40.000 euro, con fasce ridotte da 82 a 21.

I limiti di velocità cambiano?

No: restano 130 km/h in autostrada, 110 e 90 km/h sulle extraurbane e 50 km/h in città; con la pioggia 110 e 90 km/h.

Entro quanto tempo deve arrivare il verbale?

Per le rilevazioni a distanza il termine scenderebbe da 90 a 45 giorni, pena la nullità, con notifica prima al domicilio digitale.

Da quando si applicano le nuove regole?

Non sono ancora in vigore: servono i pareri di Consiglio di Stato, Conferenza unificata e commissioni parlamentari. La data indicata nel decreto è il 1° gennaio 2028.

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