Torino, 23 novembre 2026 – Il Museo Storico Alfa Romeo di Arese è stato proclamato “Museo dell’Anno” ai Best in Classic 2026, i riconoscimenti dedicati alle eccellenze del mondo heritage dell’automotive. Il titolo arriva nell’anno del 50° anniversario della struttura, inaugurata nel 1976.

Museo dell’Anno: il riconoscimento per i 50 anni del Museo di Arese

Il Museo Storico Alfa Romeo ha conquistato il titolo di “Museo dell’Anno” durante la cerimonia di premiazione dei Best in Classic 2026, svoltasi nell’ambito di Milano AutoClassica. A ritirare il premio è stato Lorenzo Ardizio, curatore del Museo. Il riconoscimento rende omaggio a uno dei luoghi più rappresentativi della storia del marchio, custode di un patrimonio che racconta oltre un secolo di innovazione, design, tecnologia e successi sportivi.

Inaugurato nel 1976, il Museo di Arese rappresenta oggi un punto di riferimento internazionale per gli appassionati del Biscione e per chi riconosce nell’automobile un’espressione autentica della cultura e dell’eccellenza italiana.

Le parole di Lorenzo Ardizio

«Questo premio assume un significato davvero speciale perché arriva nell’anno in cui il nostro Museo celebra cinquant’anni di storia», ha dichiarato Lorenzo Ardizio, curatore del Museo Storico Alfa Romeo. «È un riconoscimento che rende omaggio non soltanto allo straordinario patrimonio automobilistico di Alfa Romeo, ma anche all’impegno quotidiano nel custodirlo, valorizzarlo e condividerlo con un pubblico sempre più ampio».

Il curatore ha aggiunto che il Museo di Arese «non è semplicemente un luogo dedicato alla memoria: è uno spazio vivo, in cui la storia del Biscione continua a emozionare, ispirare e creare un legame autentico tra generazioni di appassionati», un patrimonio che rappresenta le radici del marchio e, al tempo stesso, una fonte di ispirazione per il futuro.

Spider del 1967 e Giulia TZ del 1964: altri due premi per Alfa Romeo

L’edizione 2026 dei Best in Classic ha visto protagoniste altre due icone del marchio. L’Alfa Romeo Spider del 1967 si è aggiudicata il titolo di “Auto Classica dell’Anno”, assegnato attraverso le preferenze espresse dagli appassionati sul canale Instagram della testata organizzatrice. L’Alfa Romeo Giulia TZ del 1964 è stata invece premiata nella categoria “Restauro dell’Anno”, che valorizza l’eccellenza degli interventi di recupero e conservazione del patrimonio automobilistico storico.

Giunti alla sesta edizione, i Best in Classic sono promossi da una testata specializzata del settore in collaborazione con ACI Storico e celebrano ogni anno vetture, protagonisti e realtà che si sono distinti nella valorizzazione della cultura automobilistica. I tre riconoscimenti del 2026 confermano il valore dell’eredità Alfa Romeo, fatta di automobili leggendarie, innovazione e passione.

Alfa Romeo oggi

Fondata nel 1910 a Milano, Alfa Romeo unisce tradizione e innovazione con modelli come Stelvio, Giulia (anche nella versione Quadrifoglio), Tonale, Junior e la nuova 33 Stradale, con cui il marchio torna al mondo delle fuoriserie celebrando il mito degli anni ’60.

Domande frequenti su Museo Storico Alfa Romeo

Quale premio ha vinto il Museo Storico Alfa Romeo?

Il Museo Storico Alfa Romeo di Arese ha vinto il titolo di “Museo dell’Anno” ai Best in Classic 2026, nell’anno del suo 50° anniversario.

Dove si trova il Museo Storico Alfa Romeo?

Il Museo Storico Alfa Romeo si trova ad Arese, ed è stato inaugurato nel 1976.

Chi ha ritirato il premio?

Il premio è stato ritirato da Lorenzo Ardizio, curatore del Museo Storico Alfa Romeo, durante la cerimonia svoltasi nell’ambito di Milano AutoClassica.

Quali altri premi ha ottenuto Alfa Romeo ai Best in Classic 2026?

L’Alfa Romeo Spider del 1967 è stata nominata “Auto Classica dell’Anno”, mentre l’Alfa Romeo Giulia TZ del 1964 ha ricevuto il premio “Restauro dell’Anno”.

Quante edizioni hanno i Best in Classic?

L’edizione 2026 è la sesta dei Best in Classic, promossi in collaborazione con ACI Storico.

Quando è stato fondato il marchio Alfa Romeo?

Alfa Romeo è stata fondata a Milano nel 1910 e oggi fa parte di Stellantis.

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