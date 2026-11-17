La nuova ammiraglia dei quattro anelli debutta in Italia in occasione del Forum Piccola Industria, in programma il 13 e 14 novembre a Roma. Una scelta che conferma la vicinanza di Audi al mondo imprenditoriale e rafforza la collaborazione con Confindustria, avviata nel 2019 e oggi consolidata dal ruolo del Brand quale Main Partner.

Nuova Audi Q9 protagonista dell’anteprima italiana

Nuova Audi Q9, l’ammiraglia della Casa dei quattro anelli, è protagonista della sua anteprima nazionale in occasione del Forum Piccola Industria di Roma, scelto da Audi come palcoscenico per dare ulteriore concretezza alla collaborazione con Confindustria, di cui il Marchio è Main Partner. Il nuovo SUV proietta il Brand in una nuova dimensione in termini di proporzioni, raffinatezza dei materiali e comfort, preservando al contempo uno dei valori fondanti dell’identità Audi, il piacere di guida, garantito dallo spiccato dinamismo dell’innovativa piattaforma premium termica PPC. Espressione del posizionamento premium dei quattro anelli, Audi Q9 si caratterizza per un abitacolo configurabile a sei o sette posti, concepito come una lounge esclusiva e arricchito, tra gli altri contenuti, da sedili individuali elettrici in seconda fila, porte automatiche e dal più ampio tetto panoramico mai adottato da Audi; alla vocazione dinamica del Marchio contribuiscono inoltre la trazione quattro, le sospensioni pneumatiche adattive e lo sterzo integrale.

Nuova Audi Q9 debutta in Italia in occasione del Forum Piccola Industria di Confindustria a Roma

«Presentare nuova Audi Q9 in anteprima italiana al Forum Piccola Industria conferma l’importanza della nostra partnership con Confindustria e il nostro impegno a mettere a disposizione delle imprese competenze e soluzioni che rendono più semplici le loro scelte di mobilità», ha dichiarato Timm Barlet, Managing Director Audi Italia.

Audi for business: l’ecosistema di soluzioni per le aziende

Alla base della collaborazione tra Audi e Confindustria, avviata nel 2019 e consolidata nel tempo sino all’attuale ruolo di Main Partner, vi è una visione condivisa fondata su avanguardia, innovazione ed eccellenza: la partnership permette alla Casa dei quattro anelli di mantenere un dialogo diretto con il tessuto imprenditoriale italiano e di accompagnarne l’evoluzione con soluzioni di mobilità capaci di coniugare innovazione, sostenibilità e competitività. Oggi, infatti, due Clienti Audi su tre sono imprese, che rappresentano il 65% delle immatricolazioni del Marchio. Per rispondere in modo puntuale alle necessità del mondo imprenditoriale, Audi ha sviluppato Audi for business, l’ecosistema attraverso il quale il Brand affianca le aziende combinando prodotto, consulenza, servizi, formazione e soluzioni dedicate all’elettrificazione: tra i punti di forza figurano la consulenza dedicata alla composizione delle car list aziendali e alla gestione del parco auto, oltre al supporto di Key Account Manager specializzati, suddivisi in due canali, uno dedicato ai Clienti con flotte di grandi dimensioni e l’altro attivo attraverso Dealer specializzati. A completare l’offerta è l’approccio strategico One Audi, attraverso il quale Vendita e After Sales operano come un unico sistema integrato lungo l’intera customer journey.

Nuova Audi Q9, l’ammiraglia della Casa dei quattro anelli, davanti al Palazzo dei Congressi di Roma

Domande frequenti su Audi Q9 e Confindustria

Dove ha debuttato nuova Audi Q9 in Italia?

Nuova Audi Q9 ha debuttato in Italia in occasione del Forum Piccola Industria di Confindustria, in programma il 13 e 14 novembre a Roma.

Da quando dura la collaborazione tra Audi e Confindustria?

La collaborazione è stata avviata nel 2019 e oggi è consolidata dal ruolo di Audi quale Main Partner di Confindustria.

Cos’è Audi for business?

È l’ecosistema con cui Audi affianca le aziende combinando prodotto, consulenza, servizi, formazione e soluzioni dedicate all’elettrificazione, con Key Account Manager specializzati per la gestione delle flotte.

Che peso ha la clientela business per Audi Italia?

Oggi due Clienti Audi su tre sono imprese, che rappresentano il 65% delle immatricolazioni del Marchio in Italia.

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