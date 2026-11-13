Nissan Italia e la Giornata Mondiale della Gentilezza

Roma, 13 novembre 2026 – In occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza, Nissan Italia riafferma il valore di un principio che definisce uno dei pilastri della propria cultura aziendale e che accompagna, durante tutto l’anno, le iniziative dedicate a Diversity, Equity & Inclusion (DE&I), come si legge nel comunicato ufficiale di Nissan Italia.

Il percorso DE&I di Nissan Italia

Nissan Italia ha intrapreso negli ultimi anni un percorso strutturato per promuovere un ambiente di lavoro più inclusivo, equo e rispettoso delle persone. L’impegno si traduce in attività di sensibilizzazione, formazione, confronto e condivisione rivolte a tutta la popolazione aziendale, con l’obiettivo di valorizzare le differenze, favorire le pari opportunità e costruire una cultura fondata sul rispetto reciproco.

Il percorso ha trovato una concreta espressione nella costituzione del Comitato Guida Diversity, Equity & Inclusion, nella definizione di una Politica per la Parità di Genere e nell’implementazione di un sistema di gestione dedicato.

Parole giuste e comunicazione inclusiva

Tra le iniziative del programma DE&I rientra l’adozione delle linee guida per una comunicazione rispettosa e inclusiva. Nissan riconosce che le parole hanno un impatto concreto sulla qualità delle relazioni e sul clima organizzativo, e per questo promuove un linguaggio che metta la persona al centro, libero da stereotipi e pregiudizi e orientato all’ascolto, al rispetto e all’inclusione. Utilizzare parole appropriate, sottolinea l’azienda, significa contribuire ogni giorno a creare un ambiente in cui ciascuno possa sentirsi riconosciuto, valorizzato e accolto.

Certificazione della Parità di Genere e All Employee Meeting

L’impegno verso una cultura inclusiva ha ricevuto quest’anno un importante riconoscimento: la conferma della Certificazione della Parità di Genere. A seguito dell’audit di sorveglianza condotto dall’ente certificatore RINA, Nissan Italia ha ottenuto la conferma della conformità alla norma UNI/PdR 125:2022 senza alcuna non conformità rilevata. Il risultato, secondo l’azienda, testimonia la solidità delle iniziative intraprese e l’attenzione verso temi come la crescita professionale delle donne, l’equità, l’inclusione, la tutela della genitorialità e l’equilibrio tra vita professionale e privata.

La riflessione sulla gentilezza ha trovato spazio anche durante l’ultimo All Employee Meeting, grazie all’intervento della dottoressa Raffaella Padula, Senior HR Consultant Career Advisor, dal titolo «La gentilezza è potenza. Il motore invisibile che muove le persone, le squadre, il mondo». Il contributo ha evidenziato come la gentilezza non sia una forma di debolezza, ma una competenza relazionale capace di generare fiducia, favorire la collaborazione, rafforzare l’inclusione e contribuire ai risultati collettivi.

In questa giornata Nissan Italia invita tutte le persone dell’azienda a coltivare, attraverso i comportamenti quotidiani, una cultura fondata su rispetto, ascolto e attenzione verso gli altri: la gentilezza, ricorda il comunicato, non è soltanto un gesto individuale ma una forza che rafforza le relazioni e valorizza le diversità.

Domande frequenti su Nissan Italia e la Giornata Mondiale della Gentilezza

Cosa ha annunciato Nissan Italia per la Giornata Mondiale della Gentilezza?

Il 13 novembre 2026 Nissan Italia ha riaffermato la gentilezza come uno dei pilastri della propria cultura aziendale, legandola alle iniziative di Diversity, Equity & Inclusion che porta avanti durante tutto l’anno.

Che cos’è il Comitato Guida Diversity, Equity & Inclusion di Nissan Italia?

È l’organismo costituito da Nissan Italia nell’ambito del proprio percorso DE&I, insieme alla Politica per la Parità di Genere e a un sistema di gestione dedicato.

Quale certificazione ha confermato Nissan Italia quest’anno?

Nissan Italia ha confermato la Certificazione della Parità di Genere, con conformità alla norma UNI/PdR 125:2022 e nessuna non conformità rilevata dall’audit di sorveglianza dell’ente certificatore RINA.

Chi è intervenuto sul tema della gentilezza all’All Employee Meeting?

È intervenuta la dottoressa Raffaella Padula, Senior HR Consultant Career Advisor, con il talk «La gentilezza è potenza. Il motore invisibile che muove le persone, le squadre, il mondo».

Cosa prevedono le linee guida per una comunicazione inclusiva di Nissan?

Promuovono un linguaggio che metta la persona al centro, libero da stereotipi e pregiudizi, orientato all’ascolto, al rispetto e all’inclusione.

Perché Nissan considera la gentilezza una competenza e non una debolezza?

Secondo l’azienda la gentilezza è una competenza relazionale che genera fiducia, favorisce la collaborazione, rafforza l’inclusione e contribuisce concretamente ai risultati collettivi.

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