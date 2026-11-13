Nissan Leaf, le prime impressioni di guida sulle strade italiane

Tutta nuova, la Nissan Leaf arriva in Italia e affronta il primo media drive nel nostro paese, l’abbiamo guidata sulle strade vicino Roma per comprenderne le reali potenzialità dopo averla “assaggiata” lo scorso anno a Copenaghen.

Nissan Leaf, è pronta alla sfida commerciale attuale

La Nissan Leaf arriva sul mercato Italiano in un momento favorevole: l’aumento della quota delle vetture a batteria è in crescita e la disponibilità del 40% dei potenziali acquirenti ad effettuare il grande salto dal termico all’elettrico incoraggia. Inoltre, il vantaggio economico tra consumi e manutenzione per una vettura di segmento C elettrica rispetto ad una termica alimentata a benzina in periodo di 4 anni con una percorrenza di 80.000 km è superiore agli 8.000 euro: un dato da non sottovalutare, anche a fronte di un costo d’acquisto iniziale superiore per le auto elettriche. Il listino della Leaf parte da 36.950 euro, ma offre uno sconto di 2.000 euro a tutti, con un usato di un altro brand, e di 3.000 euro ai clienti del marchio che arrivano in concessionaria con un usato Nissan.

Nissan Leaf, l’abito da crossover le dona

Nel tempo la Nissan Leaf è cambiata, da hatchback si è trasformata in crossover, con i suoi 4,35 metri di lunghezza è una segmento C compatta, ma gli sbalzi corti e il passo lungo evidenziano che questa elettrica può offrire tanto spazio a bordo. Il frontale è affilato, anche se l’altezza da terra è quella sei Suv, mentre l’andamento del montante posteriore con la maniglia annegata e lo spoiler, che spicca sui gruppi ottici in stile 300 ZX, le conferiscono carattere. Con una livrea azzurra a contrasto intervallata cromaticamente dalla porzione superiore della carrozzeria di colore nero, che arriva a contagiare anche la zona delle firme luminose posteriori, è capace di attirare più sguardi delle generazioni precedenti. Non dichiara in maniera sfacciata la sua natura a batteria, ma torna sul mercato come alternativa ai crossover con motore termico anche nel design.

Nell’abitacolo c’è spazio per tutti

Con tre posti veri nella zona posteriore e le gambe libere di muoversi anche quando ci si siede al centro, la Nissan Leaf è ideale anche per le famiglie. Grazie anche ad un bagaglio dal vano ordinato che ha una capienza di 437 litri. Davanti c’è spazio in abbondanza, mentre il tetto panoramico oscurante illumina l’ambiente facendolo sembrare ancora più ampio. La plancia, rivestita con materiale morbido, si allarga in orizzontale con il contributo dei due schermi da 14,3 pollici situati di fronte al posto guida e inseriti in un unico elemento. L’infotainment sfrutta la suite Google, per cui è decisamente al passo con i tempi e rende l’auto connessa, mentre gli speaker nei poggiatesta anteriori contribuiscono a migliorare l’ascolto dell’impianto audio Bose.

Su strada è gentile ma efficace

Se penso ad una parola dopo aver guidato la Nissan Leaf anche su un percorso italiano tipico, con curve, buche, e cambi di pendenza, quella è sicuramente comfort. Perché la giapponese dal cuore elettrico procede silenziosa, isolando bene l’abitacolo dalla strada, digerisce le buche con sospensioni ben tarate ed ha uno sterzo leggero e fluido nell’azione. Anche l’erogazione, se non si affonda il pedale dell’acceleratore, è lineare e senza strappi. Ovviamente, quando di spinge sul gas i 218 CV e la coppia istantanea fanno il loro dovere, come dimostrano i 7,6 secondi necessari per lo scatto da 0 a 100 km/h. Tra le curve, anche se lo sterzo non è un prodigio di reattività, ma si difende bene in fatto di progressività, la Leaf si appoggia solida e confida nell’elettronica e nel passo lungo per rimanere attaccata alla strada. La versione più potente che ho avuto occasione di guidare è equipaggiata con una batteria da 75 kWh e promette 622 km di autonomia, che andremo a verificare quanto prima in un test più lungo. L’accumulatore in questione accetta fino a 150 kW di potenza nella ricarica a corrente continua, per cui in autostrada, dalle stazioni di ricarica rapida, può passare dal 20 all’80% della carica in 30 minuti. La sicurezza fa parte del suo DNA, come dimostrano i tanti ADAS presenti, tra cui il ProPilot Assist con Navi-Link capace di rallentare l’auto prima delle curve e di adattare la velocità ai limiti in vigore lungo il percorso.

CARATTERISTICHE GENERALI DATI TECNICI Alimentazione 100% elettrica Segmento C Carrozzeria Crossover Posti 5 Porte 5 Piattaforma CMF-EV Trazione Anteriore Cambio Automatico

DIMENSIONI E CAPACITÀ DATI Lunghezza 4.350 mm Larghezza (senza specchietti) 1.810 mm Larghezza (con specchietti) 2.098 mm Altezza 1.550 mm Passo 2.690 mm Diametro di sterzata 10,8 m Bagagliaio 437 litri Bagagliaio con sedili abbattuti 1.052 litri

MOTORE E BATTERIA 52 kWh 75 kWh Potenza massima 130 kW (177 CV) 160 kW (218 CV) Coppia massima 345 Nm 355 Nm Capacità batteria 52 kWh 75 kWh Trazione Anteriore Anteriore

PRESTAZIONI E CONSUMI 52 kWh 75 kWh Autonomia WLTP Fino a 450 km Fino a 622 km Consumo medio WLTP 13,5-13,8 kWh/100 km 13,8-14,8 kWh/100 km Velocità massima 160 km/h 160 km/h Accelerazione 0-100 km/h 8,3 secondi 7,6-7,8 secondi Emissioni CO₂ 0 g/km 0 g/km

RICARICA DATI Ricarica rapida in corrente continua (DC) Fino a 150 kW Ricarica 20-80% Circa 30 minuti (batteria 75 kWh) Ricarica in corrente alternata (AC) Secondo versione Vehicle-to-Load (V2L) Fino a 3,6 kW Gestione termica batteria Sì

TELAIO E SOSPENSIONI DATI Sospensioni anteriori MacPherson Sospensioni posteriori Multilink Frenata rigenerativa Sì Sistema e-Pedal e-Pedal Step Coefficiente aerodinamico (Cx) 0,25

INFOTAINMENT E TECNOLOGIA DATI Display quadro strumenti Fino a 14,3 pollici Display centrale Fino a 14,3 pollici Sistema multimediale Google integrato Navigazione Google Maps Connettività smartphone Apple CarPlay e Android Auto Servizi connessi NissanConnect Impianto audio Bose a 9 altoparlanti (secondo allestimento) Ricarica wireless smartphone Disponibile Head-up display Disponibile Comandi vocali Sì

SICUREZZA E ADAS DOTAZIONI Assistenza alla guida ProPILOT Assist con Navi-Link Frenata automatica d’emergenza Sì Cruise control adattivo Sì Mantenimento della corsia Sì Riconoscimento segnali stradali Sì Monitoraggio angolo cieco Sì Around View Monitor Disponibile Telecamere perimetrali Disponibili

ALLESTIMENTI DOTAZIONI PRINCIPALI Engage Cerchi in lega da 18″, climatizzatore automatico bizona, strumentazione digitale, sistemi ADAS Advance Tetto panoramico oscurabile, portellone elettrico, vetri posteriori oscurati, ricarica wireless, head-up display Evolve Cerchi in lega da 19″, impianto Bose, sedili anteriori elettrici e funzione massaggio

PREZZI DI LISTINO PREZZO Engage Da 36.950 euro Advance Da 41.450 euro Evolve Da 48.150

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