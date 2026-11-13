GTA 6, pre-ordini da record: Rockstar Games incassa già oltre 1 miliardo di dollari

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Il fenomeno GTA 6 è esploso da tempo, con l’avvicinarsi dell’uscita, ormai imminente, prevista per giovedì 19 novembre, destinata a far lievitare ulteriormente i numeri, già da record, che raccontano l’attesa per il nuovo videogame che, quasi sicuramente, diventerà il prodotto di intrattenimento più redditizio della storia. A una manciata di giorni dal lancio, con l’apertura dei pre-ordini, Rockstar Games è stata letteralmente travolta dall’entusiasmo di una folta platea di videogiocatori di tutto il mondo che stanno finalmente per vedere ultimare un’attesa lunghissima, durata anni.

Più di 11,27 milioni di pre-ordini digitali, per un valore di oltre 1 miliardo di dollari

Stando a quanto riportato da Sensor Tower, alla giornata di ieri, 12 novembre, si registravano circa 11,27 milioni di pre-ordini digitali, che in un paio di giorni hanno fatto incassare a Rockstar Games una cifra di oltre 1 miliardo di dollari. Numeri che sono inevitabilmente destinati a crescere a ritmo ancora più sostenuto man mano che ci si avvicina al “day one”. Gran parte dei pre-ordini, circa 8,46 milioni (per un valore di 821 milioni di dollari), è rappresentato da GTA 6 per PlayStation 5, mentre 2,81 milioni (per un valore di 272 milioni di dollari) per il videogame per Xbox Series X|S.

Dal 12 novembre disponibile anche il formato fisico del gioco

A questi numeri vanno aggiunti quelli delle versioni di GTA 6 nel formato fisico, che Rockstar Games ha reso disponibili a partire dal 12 novembre, con la possibilità dunque di acquistare una copia del gioco, per PS5 o Xbox Series X|S, nei principali store online e fisici. Essendo disponibile solo in versione digitale, con l’acquisto della copia fisica di Grand Theft Auto VI si ottiene un codice per effettuare il download del gioco dallo store digitale e poter iniziare a giocare sin dal lancio, fissato per la mezzanotte del 19 novembre 2026. Nella copia fisica di GTA 6, oltre alla custodia che potrebbe acquisire valore dal punto di vista collezionistico, è incluso anche un poster.

Le anticipazioni con i video delle ultime ore

Mentre i pre-ordini di GTA 6 stanno già facendo fare i salti di gioia a Rockstar Games, negli ultimi giorni sono stari rilasciati anche due nuovi video che mostrano ulteriori scene del gioco, uno diffuso dagli sviluppatori per annunciare il pre-load e l’altro da PlayStation, con quest’ultimo che mostra alcune delle funzionalità esclusive per chi giocherà con Grand Theft Auto VI con la PS5. Alla luce dei boom dei pre-ordini, sembrano esserci tutte le premesse per superare le previsioni fatto a luglio da Newzoo, secondo cui, entro la fine della prima settimana dell’uscita, le vendite mondiali complessive di GTA 6 (pre-ordini inclusi) potrebbero raggiungere una cifra compresa tra 3,3 e 5,2 miliardi di dollari.

Quanti pre-ordini ha registrato GTA 6 prima del lancio?

Secondo i dati riportati da Sensor Tower, al 12 novembre 2026 GTA 6 aveva raggiunto circa 11,27 milioni di pre-ordini digitali. Di questi, 8,46 milioni riguardavano la versione PlayStation 5 e 2,81 milioni quella per Xbox Series X|S.

Quanto ha incassato Rockstar Games con i pre-ordini di GTA 6?

I pre-ordini digitali di Grand Theft Auto VI avrebbero generato oltre 1 miliardo di dollari in ricavi per Rockstar Games. La versione PS5 avrebbe contribuito con circa 821 milioni di dollari, mentre quella Xbox Series X|S con circa 272 milioni.

Quando esce GTA 6 e su quali console sarà disponibile?

L’uscita di GTA 6 è fissata per giovedì 19 novembre 2026. Al lancio il nuovo capitolo della saga sarà disponibile per PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Cosa contiene la versione fisica di GTA 6?

La copia fisica di GTA 6 comprende la custodia del gioco e un poster. Il prodotto, disponibile per PS5 e Xbox Series X|S, include un codice per scaricare il videogame in formato digitale, necessario per poter iniziare a giocare dal giorno del lancio.

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