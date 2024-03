Nissan sponsor automotive esclusivo della RomaOstia Half Marathon

La quarantanovesima edizione della RomaOstia Half Marathon, programmata per domenica 3 marzo, avrà come suo sponsor Nissan. Questo evento sportivo è organizzato dal Gruppo Sportivo Bancari Romani – GSBRun, in collaborazione con RCS Sports & Events, e ha ricevuto l’approvazione ufficiale da parte di World Athletics e FIDAL. È sostenuto dal Comune di Roma e dalla Regione Lazio.

Nissan Ariya sarà Official car della RomaOstia Half Marathon 2024

Nissan Ariya, crossover coupé totalmente elettrico, assume il ruolo di “Official Car” per la RomaOstia Half Marathon 2024, abbracciando appieno l’approccio sostenibile della manifestazione. Questo veicolo sarà responsabile sia dell’apertura che della chiusura della gara, fungendo anche da timekeeper ufficiale. La partenza avverrà in via Cristoforo Colombo, di fronte al PalaEur, e il percorso si snoderà attraverso l’area dell’EUR, continuando lungo via Cristoforo Colombo fino a Ostia sul litorale romano, per una distanza totale di 21,097 km. I responsabili della direzione di gara e i giudici si sposteranno a bordo dei crossover elettrificati Nissan Qashqai e-POWER e X-Trail e-POWER.

Luisa Di Vita, Direttore Comunicazione e Chief Innovation Officer di Nissan Italia, ha espresso il suo entusiasmo per la conferma della partecipazione di Nissan alla RomaOstia Half Marathon, il più grande evento sportivo in Italia. Questo impegno nel mondo dello sport, sempre più diffuso negli ultimi anni, sottolinea l’identità della casa giapponese come costruttore che si impegna per il rispetto dell’ambiente, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale entro il 2030. Durante i giorni di venerdì 1 e sabato 2 marzo, Nissan sarà rappresentata nel villaggio Casa RomaOstia, situato nel piazzale del PalaEur. Durante l’evento, sarà possibile ammirare staticamente il modello Nissan Juke esposto per l’occasione.

