Nuova BMW Serie 3: debutta anche la versione elettrica i3

Da oltre cinquant’anni la BMW Serie 3 è sinonimo di piacere di guida, sportività e design distintivo. Oggi, 30 settembre 2026, BMW presenta la nuova generazione, che compie un salto tecnologico decisivo: per la prima volta nella sua storia, la Serie 3 arriva anche in versione completamente elettrica, con la nuova BMW i3 costruita sulla piattaforma Neue Klasse.

Al lancio saranno disponibili due versioni completamente elettriche, alle quali si affiancheranno varianti con motori benzina ad alta efficienza e tecnologia mild hybrid a 48V. Al vertice sportivo della gamma con motore a combustione si colloca la nuova BMW M350 xDrive, mentre nel corso del prossimo anno arriverà anche una variante plug-in hybrid.

Design esterno: il linguaggio Neue Klasse arriva sulla Serie 3

I modelli della nuova BMW Serie 3 interpretano il linguaggio stilistico della Neue Klasse in coerenza con il carattere dinamico della berlina sportiva BMW. La BMW i3 completamente elettrica e le versioni a motore termico si distinguono solo per alcuni dettagli specifici della tecnologia di propulsione. La carrozzeria, con architettura a due volumi e mezzo, valorizza le proporzioni sportive del marchio grazie al passo allungato, agli sbalzi ridotti e ai passaruota fortemente scolpiti. Il frontale reinterpreta due elementi iconici BMW, il doppio rene e i doppi proiettori, integrati in un’unica firma luminosa; sui modelli M Performance debuttano le nuove M Yellow Lights, ispirate alle vetture da competizione. Per la BMW i3 sono disponibili cerchi da 19 a 21 pollici, mentre le versioni a combustione arrivano fino a 20 pollici, con pacchetti M Sport e M Sport Pro a richiesta.

Interni e BMW Panoramic iDrive

L’abitacolo introduce il nuovo sistema di visualizzazione e comando BMW Panoramic iDrive, composto da BMW Panoramic Vision, BMW 3D Head-Up Display opzionale, Central Display da 17,9 pollici e un nuovo volante multifunzione con razza centrale nella parte superiore. Il sistema BMW Operating System X, sviluppato su Android Open Source Project, integra il BMW Intelligent Personal Assistant, le cui funzionalità saranno ampliate dall’integrazione della tecnologia AI Amazon Alexa+. I clienti possono scegliere tra quattro configurazioni di interni e personalizzare display, suono, illuminazione e propulsione tramite i My Modes; tra gli optional figurano i sistemi audio Harman Kardon.

BMW i3: la prima Serie 3 completamente elettrica

La nuova BMW i3 adotta la tecnologia BMW eDrive di sesta generazione, con batterie a celle cilindriche, architettura a 800V e ricarica bidirezionale. Al lancio sono disponibili due versioni, entrambe a trazione integrale con un motore per asse. La BMW i3 50 xDrive eroga una potenza di sistema di 345 kW/469 CV e 645 Nm di coppia, con uno 0-100 km/h in 4,7 secondi; la batteria da 108,7 kWh garantisce un’autonomia massima WLTP di 912 km, con una potenza di ricarica DC fino a 400 kW che permette di recuperare fino a 423 km in dieci minuti. La BMW i3 40 xDrive eroga 275 kW/374 CV, con batteria da 82,8 kWh e autonomia massima di 710 km WLTP. Nel 2027 arriverà anche la BMW i3 M60 xDrive, il modello M Performance di punta della gamma.

BMW M350 xDrive: il vertice sportivo a sei cilindri

La nuova BMW M350 xDrive si colloca al vertice della gamma con motore a combustione. Il sei cilindri in linea da 3,0 litri, abbinato a un sistema mild hybrid a 48V con generatore-starter azionato dall’albero motore, sviluppa una potenza massima di 326 kW/443 CV, per uno 0-100 km/h in 4,1 secondi e una velocità massima autolimitata a 250 km/h. Il modello introduce inoltre la funzione Drift Moment, attivabile dal Central Display, che trasferisce l’intera potenza alle sole ruote posteriori per derapate controllate, un’esperienza finora riservata ai modelli BMW M GmbH.

Le altre motorizzazioni benzina e mild hybrid

Al lancio dei modelli con motori a combustione ad alta efficienza, alla M350 xDrive si affiancheranno due varianti con motori benzina a quattro cilindri in linea, tutte basate sull’ultima generazione della tecnologia BMW TwinPower Turbo. Sia la BMW i3 che le versioni a combustione dispongono di un proprio BMW Driving Stack dedicato: per l’elettrica si chiama Heart of Joy, un computer ad alte prestazioni dieci volte più rapido dei sistemi precedenti che riunisce in un’unica centralina tutte le funzioni di propulsione e dinamica di guida.

Sistemi di assistenza alla guida

Tutti i modelli saranno disponibili con un’ampia gamma di sistemi di assistenza di serie e opzionali di livello SAE 2. BMW Symbiotic Drive favorisce l’interazione tra guidatore e sistemi di assistenza, mentre il Motorway Assistant consente la guida senza mani fino a 130 km/h in 21 Paesi entro fine 2026, Italia compresa. Dal 2027 sono previste nuove funzioni di guida parzialmente automatizzata anche in ambito urbano.

Dove viene prodotta la nuova BMW Serie 3

La nuova BMW i3 completamente elettrica viene prodotta nello stabilimento BMW Group di Monaco, la stessa fabbrica da cui uscì la prima BMW Serie 3 nel 1975. La versione con motori a combustione sarà invece costruita a Dingolfing, il più grande stabilimento europeo del Gruppo. I componenti dei sistemi di propulsione, sia elettrici che a combustione, arriveranno dallo stabilimento di Steyr, in Austria, mentre le batterie ad alto voltaggio saranno fornite dal nuovo impianto di Irlbach-Straßkirchen, in Baviera.

*Tutte le caratteristiche di equipaggiamento e i dati relativi al consumo di carburante/energia elettrica e alle emissioni di CO₂ si riferiscono al mercato tedesco e possono variare negli altri mercati. BMW 320: consumo di carburante 7,5 l/100 km; emissioni di CO₂ 169 g/km; classe CO₂ F. BMW M350 xDrive: consumo di carburante 8,2 l/100 km; emissioni di CO₂ 187 g/km; classe CO₂ G. BMW i3 50 xDrive: consumo di energia 18,0-13,4 kWh/100 km; emissioni di CO₂ 0 g/km; classe CO₂ A. BMW i3 40 xDrive: consumo di energia 17,9-14,3 kWh/100 km; emissioni di CO₂ 0 g/km; classe CO₂ A. I valori WLTP indicati sono determinati secondo la procedura di misurazione prescritta; i valori reali dipendono da carico, stile di guida, percorso, condizioni meteorologiche e altri fattori.

Domande frequenti sulla nuova BMW Serie 3

La nuova BMW Serie 3 è disponibile anche elettrica?

Sì, per la prima volta: si chiama BMW i3 ed è costruita sulla piattaforma Neue Klasse, disponibile al lancio in due versioni, 50 xDrive e 40 xDrive.

Quanta autonomia ha la BMW i3?

La BMW i3 50 xDrive raggiunge fino a 912 km di autonomia WLTP, mentre la i3 40 xDrive arriva fino a 710 km WLTP.

Che prestazioni ha la BMW M350 xDrive?

La BMW M350 xDrive sviluppa 326 kW/443 CV da un sei cilindri in linea da 3,0 litri con mild hybrid a 48V, con uno 0-100 km/h in 4,1 secondi e velocità massima autolimitata a 250 km/h.

Dove viene prodotta la nuova BMW Serie 3?

La BMW i3 elettrica è prodotta nello stabilimento di Monaco, mentre le versioni a combustione sono costruite a Dingolfing, in Baviera.

Cos’è il Drift Moment della BMW M350 xDrive?

È una funzione attivabile dal Central Display che trasferisce l’intera potenza del motore alle sole ruote posteriori per derapate controllate, un’esperienza prima riservata ai modelli BMW M GmbH.

Quando arriva la versione plug-in hybrid della nuova Serie 3?

BMW ha annunciato che la variante plug-in hybrid (PHEV) completerà l’offerta della nuova Serie 3 nel corso del 2027.

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