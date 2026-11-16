Volkswagen rafforza la partnership con Serie A e Fantacalcio

Milano/Verona, 6 novembre 2026 – Volkswagen, Lega Calcio Serie A e Fantacalcio® si sono incontrate a Milano per fare il punto sui risultati raggiunti insieme e per annunciare l’evoluzione della partnership in vista della stagione 2026/2027, che vede per la prima volta il coinvolgimento diretto di Fantacalcio® accanto al Brand tedesco e alla Lega Calcio Serie A.

Per la stagione 2026/2027 prosegue per il secondo anno consecutivo la partnership tra Lega Calcio Serie A e Volkswagen, che si arricchisce quest’anno della collaborazione con Fantacalcio®. L’obiettivo dichiarato dalle tre realtà è andare oltre la semplice visibilità del Brand, trasformando una passione condivisa da milioni di persone in contenuti, servizi ed esperienze rilevanti per gli appassionati. Dalla stagione in corso, oltre alle grafiche televisive Volkswagen che compaiono più volte durante le gare di Campionato per mostrare l’andamento dei chilometri percorsi dai calciatori in campo, la partnership ha portato nell’App Leghe Fantacalcio® Serie A due nuove funzioni dedicate ai Fantallenatori®.

Tribuna Volkswagen e Sala Stampa powered by Volkswagen nell’App Fantacalcio

La prima novità si chiama Tribuna Volkswagen: per la prima volta i Fantallenatori® possono vedere, direttamente in app, mini-clip uniche e personalizzate degli episodi più rilevanti che coinvolgono i giocatori della propria rosa e quelli della squadra avversaria. La seconda funzione è Sala Stampa powered by Volkswagen, che raccoglie notizie e aggiornamenti personalizzati sulla propria Fantasquadra. Entrambi i progetti condividono lo stesso principio, spiegato da Volkswagen: mettere l’utente al centro, utilizzando tecnologia, contenuti e personalizzazione per rendere l’esperienza sempre più coinvolgente e vicina agli interessi delle persone.

L’incontro di Milano tra i vertici di Volkswagen, Lega Calcio Serie A e Fantacalcio® ha rappresentato un momento di bilancio e, allo stesso tempo, un’occasione per condividere nuove opportunità e obiettivi futuri. La volontà comune, riferiscono le tre realtà, è continuare a far evolvere la partnership attraverso nuove forme di intrattenimento capaci di creare una relazione autentica tra sport, Brand e persone, generando nuove esperienze a partire da una passione condivisa.

Volkswagen e Lega Calcio Serie A, l’incontro di Milano

Il calcio in Italia: i numeri di una passione condivisa

A motivare l’investimento di Volkswagen nel mondo del calcio sono anche i numeri del fenomeno in Italia, citati dall’azienda sulla base di diverse ricerche di settore. Nella stagione 2025/2026 si contano 25,6 milioni di tifosi delle squadre di Serie A in Italia, di cui il 45% donne. Nel 2026 gli interessati al calcio tra gli over 14 sono circa 25 milioni; di questi, circa 13 milioni di italiani guardano sempre o spesso le partite in TV, il 7,7% in più rispetto al 2024. Nel 2025 gli eventi calcistici italiani dal vivo hanno registrato 28,3 milioni di spettatori. Secondo gli intervistati, i valori più associati al calcio sono passione, divertimento e spettacolo (rispettivamente 40%, 35% e 31%), seguiti da senso di appartenenza (25%) e aggregazione (18%). I dati citati da Volkswagen provengono dalla ricerca Sponsor Value di StageUp e Ipsos Doxa, da GfK Sinottica TSSP 2026 e dal Rapporto SIAE 2025 di Ipsos Doxa.

Le dichiarazioni di Volkswagen e Lega Calcio Serie A

«Il calcio è una delle passioni più forti e trasversali degli italiani e rappresenta per Volkswagen un territorio privilegiato di relazione con le persone. Il percorso costruito con Lega Calcio Serie A e quello avviato con Fantacalcio® condividono la stessa ambizione: andare oltre la visibilità del Brand, creando contenuti ed esperienze che ci avvicinano ai tanti Fantallenatori® senza essere invasivi ma vivendo con loro la passione per questo sport. Tribuna Volkswagen e Sala Stampa powered by Volkswagen rappresentano bene questo intento, perché mettono tecnologia e personalizzazione al servizio delle persone, come facciamo con le nostre auto. Per noi è solo un inizio, vogliamo sempre di più essere lì con i tanti appassionati nei momenti che condividono con i loro amici di sempre», ha dichiarato Francesco Cimmino, Brand Manager Volkswagen Italia.

«Siamo molto soddisfatti dell’evoluzione della partnership con Volkswagen perché in questa stagione sportiva ha scelto di investire in Fantacalcio® per garantire ai Fantallenatori® i video dei gol, assist e parate che generano bonus o malus alla propria fantasquadra. Una grande innovazione tecnologica che dimostra ancora una volta la validità della scelta di trasformare la Serie A in una media company per assecondare le aspettative delle nuove generazioni», ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A.

Il marchio Volkswagen ha una presenza globale e produce veicoli in 28 stabilimenti in 12 Paesi. Nel 2025 Volkswagen ha consegnato circa 4,7 milioni di auto, tra cui bestseller come Polo, T-Roc, T-Cross, Golf, Tiguan e Passat, oltre ai modelli completamente elettrici della famiglia ID. Nello stesso anno ha consegnato circa 382.000 veicoli elettrici a Clienti in tutto il mondo. Per maggiori informazioni sulle attività e i prodotti del gruppo è disponibile la newsroom ufficiale su volkswagengroup.it.

Domande frequenti su Volkswagen e la partnership con Lega Serie A

Da quando parte la nuova fase della partnership tra Volkswagen e Lega Calcio Serie A?

La partnership tra Volkswagen e Lega Calcio Serie A prosegue per il secondo anno consecutivo nella stagione 2026/2027, con il coinvolgimento per la prima volta anche di Fantacalcio®.

Cos’è Tribuna Volkswagen nell’app Fantacalcio?

Tribuna Volkswagen è una funzione dell’App Leghe Fantacalcio® Serie A che permette ai Fantallenatori® di vedere mini-clip uniche e personalizzate degli episodi più rilevanti che coinvolgono i giocatori della propria rosa e quelli della squadra avversaria.

A cosa serve Sala Stampa powered by Volkswagen?

Sala Stampa powered by Volkswagen è la seconda funzione introdotta nell’App Fantacalcio® e raccoglie notizie e aggiornamenti personalizzati relativi alla propria Fantasquadra.

Quanti sono i tifosi di Serie A in Italia secondo i dati citati da Volkswagen?

Secondo le ricerche citate da Volkswagen (Sponsor Value di StageUp e Ipsos Doxa, GfK Sinottica TSSP 2026, Rapporto SIAE 2025), nella stagione 2025/2026 i tifosi delle squadre di Serie A in Italia sono 25,6 milioni, di cui il 45% donne.

Chi ha commentato il rinnovo della partnership per Volkswagen e Lega Calcio Serie A?

Hanno commentato la partnership Francesco Cimmino, Brand Manager Volkswagen Italia, e Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A, entrambi sottolineando la volontà di creare contenuti ed esperienze sempre più vicine agli appassionati.

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