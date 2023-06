Nuova Fiat Topolino: eccola finalmente con le portiere [RENDER]

Nuova Fiat Topolino si prepara al debutto ufficiale. Questo potrebbe avvenire il prossimo 4 luglio insieme alla nuova Fiat 600 ma si aspettano conferme ufficiali da parte di Fiat. Al momento le uniche immagini ufficiali che abbiamo di questo modello mostrano la versione spiaggina senza portiere. Tuttavia sul web un render ricostruisce quello che grosso modo dovrebbe essere l’aspetto del quadriciclo elettrico nella sua versione più “ordinaria”. A quanto pare la parte sarà realizzata da una carrozzeria di Fossano in Piemonte, ma si tratta di voci.

Ecco come sarà la nuova Fiat Topolino con le portiere

Per quanto riguarda invece i prezzi della nuova Fiat Topolino, al momento non ci sono notizie ufficiali ma si vocifera che compresi gli incentivi questo quadriciclo possa partire da circa 6.000 euro. Se fosse davvero questo il prezzo potrebbe di certo ingolosire molti ragazzi che vorrebbero una microcar che però spesso costa intorno ai 10 mila euro o anche più.

Vedremo se davvero le cose andranno così. Sicuramente questo progetto sembra una novità ben riuscita che potrebbe regalare non poche soddisfazioni a Fiat. La vettura che è nata su base della Citroen AMI sarà prodotta a Kenitra in Marocco a partire dai prossimi mesi. Sempre in quella fabbrica dal 2025 dovrebbe partire anche la produzione della nuova Fiat Multipla che tornerà nelle vesti di crossover di segmento C.

