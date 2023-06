La nuova Fiat Topolino fa impazzire il mondo

Nuova Fiat Topolino è stata finalmente ufficializzata ieri da Fiat che non solo ha confermato il nome dopo mesi e mesi di indiscrezioni ma ha anche diffuso la prima immagine ufficiale del nuovo quadriciclo elettrico. Nonostante al momento le notizie su questa nuova vettura siano davvero scarne, non conosciamo data di debutto, caratteristiche tecniche e nemmeno prezzo e luogo di produzione, la notizia del ritorno del nome leggendario nella gamma della principale casa automobilistica italiana ha suscitato clamore in tutto il mondo.

In tutto il mondo si parla della nuova Fiat Topolino

Dagli Stati Uniti al Giappone, dal Medio Oriente al Brasile tutti ieri hanno parlato della nuova Fiat Topolino. Ovviamente c’è stato anche chi ha ironizzato sul design del nuovo veicolo di Fiat o sulla sua somiglianza con la Citroen AMI ma comunque i pareri sul ritorno di questo famoso modello sono stati generalmente molto positivi. Al momento non è nemmeno chiaro dove questo quadriciclo sarà commercializzato. Qualcuno ipotizza nella sola Italia ma sembra più probabile che la Topolino possa essere venduta in tutta Europa. Certo invece sembra che il luogo di produzione prescelto per il suo assemblaggio sia lo stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco.

Quanto alle specifiche, al momento non si sa praticamente nulla sulla nuova Fiat Topolino. Sembra però abbastanza probabile se non addirittura certo che questa auto possa avere le stesse caratteristiche tecniche delle “gemelle” Opel Rocks-e e Citroen AMI. Questo significa dunque un’autonomia di circa 70 km, un motore con potenza di 8 CV, una batteria da 5,5 kWh agli ioni di litio e una velocità massima di 45 Km/h. Vedremo nei prossimi giorni che novità arriveranno da Fiat a proposito di questo modello e quando avverrà il suo debutto ufficiale.

