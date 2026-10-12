Nuova Hyundai BAYON: debutto a Parigi per il B-SUV, full hybrid nel 2027

Hyundai ha presentato al Salone di Parigi Nuova BAYON, la nuova generazione del suo SUV compatto di segmento B, con un look più deciso, tecnologia da segmento superiore e versione N Line. Al lancio ci saranno i motori 1.0 T-GDI da 90 e 115 CV; in un secondo momento arriverà anche una inedita motorizzazione full hybrid 1.6 da 138 CV.

Design: carattere da vero SUV

La nuova BAYON evolve la filosofia Art of Steel con linee scolpite, volumi netti, passaruota pronunciati e cofano dalle forme decise. Il frontale ha una firma luminosa orizzontale a tutta larghezza e proiettori LED con Static Bending Lights; di profilo spiccano protezioni a contrasto, montanti A e D neri e barre al tetto. Le misure sono compatte: 4.245 mm di lunghezza, 1.810 mm di larghezza e 2.600 mm di passo.

Nuova BAYON: proporzioni da SUV compatto, lunga 4.245 mm

Tra le tinte compaiono le nuove Vibrant Blue Matte, Ice Blue Matte e Fierce Red Matte: Hyundai la indica come l’unico modello del segmento disponibile con finitura opaca. I cerchi arrivano a 18 pollici. La versione N Line aggiunge dettagli a trama tecnica, alette dedicate nel paraurti, cerchi da 18 pollici specifici, finiture nero lucido, diffusore posteriore con doppi terminali di scarico integrati e sedili in tessuto e pelle scamosciata.

Interni, connettività e comfort

A seconda dell’allestimento, un display di infotainment da 12,3 pollici è abbinato a un quadro strumenti da 12,3 pollici in un layout curvo panoramico. Ci sono Hyundai Digital Key 2, Apple CarPlay e Android Auto wireless, ricarica wireless, tre porte USB-C e, con l’Entertainment Package, lo streaming (YouTube compreso) sul display. L’impianto audio Bose Premium ha otto altoparlanti.

L’abitacolo di Nuova BAYON con tetto panoramico apribile

Il comfort cita sedili anteriori riscaldati e ventilati, tetto panoramico apribile, clima automatico bizona e doppia illuminazione ambientale. Dietro ci sono schienali reclinabili, bracciolo centrale con portabicchieri, sedili riscaldati e bocchette dedicate. Il bagagliaio arriva a 440 litri nelle versioni a combustione (397 litri per la HEV), con un vano sotto il pianale.

Doppio display curvo da 12,3 pollici, a seconda dell’allestimento

Motori e prestazioni

Al lancio ci sono il 1.0 T-GDI da 90 CV con cambio manuale a sei marce e il 1.0 T-GDI da 115 CV con manuale a sei rapporti o doppia frizione a sette. La velocità massima va da 171 a 180 km/h, lo 0-100 km/h da 10,8 a 12,3 secondi. In seguito arriverà la full hybrid 1.6 GDI con motore elettrico e cambio a doppia frizione a sei rapporti, per 138 CV complessivi, con frenata rigenerativa adattiva e comando con paddle al volante. I dati non sono ancora omologati.

Sicurezza e produzione

Il pacchetto SmartSense comprende Highway Driving Assist 2, Surround View Monitor, Blind-Spot View Monitor, Forward Collision-Avoidance Assist 2, Smart Cruise Control, Lane Following Assist 2, assistenti per angolo cieco, traffico trasversale posteriore e parcheggio in retromarcia. Debutta anche l’airbag centrale anteriore tra guidatore e passeggero, per una maggiore protezione negli urti laterali. Nuova BAYON è prodotta nello stabilimento di Hyundai Motor Türkiye a Izmit; prezzi e date di arrivo in Italia non sono stati ancora comunicati.

Domande frequenti su Nuova Hyundai BAYON

Quando debutta Nuova Hyundai BAYON?

Ha debuttato al Salone di Parigi il 12 ottobre 2026; prezzi e date per l’Italia non sono ancora stati comunicati.

Quali motori ha al lancio?

Il 1.0 T-GDI nelle versioni da 90 CV e da 115 CV, quest’ultima anche con doppia frizione a sette rapporti.

Arriverà la versione ibrida?

Sì: in un secondo momento arriverà una full hybrid 1.6 da 138 CV, con frenata rigenerativa adattiva.

Quanto è grande il bagagliaio?

Fino a 440 litri nelle versioni a combustione e 397 litri nella HEV.

Che cosa cambia nella N Line?

Cerchi da 18 pollici dedicati, finiture nero lucido, diffusore con doppi terminali di scarico e sedili in tessuto e pelle scamosciata.

Dove viene prodotta?

Nello stabilimento Hyundai Motor Türkiye a Izmit.

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