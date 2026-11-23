Nuova Kia Seltos entra nel vivo del lancio sul mercato italiano con una gamma sempre più ampia e diversificata, pensata per offrire ai clienti una maggiore libertà di scelta nel segmento dei C-SUV. Accanto alle motorizzazioni benzina già disponibili, da novembre debutta Seltos Full-Hybrid, proposta anche con l’inedita trazione integrale elettrificata e-AWD, mentre la gamma italiana si amplia con la nuova motorizzazione 1.6 Turbo-Benzina GPL da 168 CV. Kia Italia è inoltre già al lavoro, insieme a Westport Fuel Systems Italia, su una futura versione Tri-Fuel.

Con un design distintivo da SUV e una lunghezza di circa 4,43 metri, Seltos abbina dimensioni compatte a spazio e versatilità, offrendo un bagagliaio fino a 536 litri e un passo di 2,69 metri, 11 cm più corta della Sportage. All’interno della gamma Kia, il modello amplia così la copertura del marchio nella parte più compatta del segmento C-SUV, sotto i 4,5 metri.

Seltos Full-Hybrid e la nuova trazione e-AWD

La nuova Kia Seltos Full-Hybrid rappresenta uno dei passaggi più importanti nell’evoluzione del modello e rafforza la proposta elettrificata di Kia in Europa. La gamma si articola su due livelli di potenza e trazione: la configurazione a trazione anteriore sviluppa 154 CV, mentre la versione e-AWD raggiunge 178 CV e introduce per la prima volta su un modello Kia una soluzione di trazione integrale elettrificata, con un motore elettrico dedicato all’asse posteriore che gestisce la distribuzione della coppia per migliorare motricità, trazione e stabilità. La tecnologia Full-Hybrid non richiede ricarica esterna.

Seltos GPL e il prossimo passo: la futura Tri-Fuel

Per il mercato italiano, Kia amplia l’offerta Seltos con la nuova motorizzazione 1.6 T-GDi Benzina/GPL da 168 CV e 270 Nm di coppia massima, disponibile esclusivamente con trazione anteriore e abbinabile al cambio manuale a 6 rapporti o al cambio automatico a doppia frizione DCT7, negli allestimenti Business e Style. Grazie alla combinazione del serbatoio benzina da 50 litri e di quello GPL da 52 litri netti, Seltos GPL può raggiungere un’autonomia complessiva stimata fino a 1.300 km (dato preliminare in attesa di omologazione). Le prime consegne sono previste entro la fine del 2026.

Nuova Kia Seltos

L’offerta Seltos è inoltre destinata ad ampliarsi ulteriormente: Kia Italia sta lavorando con Westport Fuel Systems Italia allo sviluppo di una futura versione Tri-Fuel, che combinerà la tecnologia Full-Hybrid con la convenienza del GPL, con l’obiettivo di offrire elevata autonomia, consumi contenuti e una riduzione dei costi di utilizzo.

Prezzi e promozione di novembre

A supporto del lancio italiano, Kia ha rafforzato la campagna commerciale per il mese di novembre: Seltos Benzina Business parte da 25.950 euro, Seltos GPL Business da 27.950 euro e Seltos Full-Hybrid Business da 29.950 euro. La campagna finanziaria prevede inoltre una rata promozionale da 299 euro al mese (47 rate) con il finanziamento Scelta Kia, per le motorizzazioni benzina, GPL e Full-Hybrid, con anticipo differenziato in base alla versione e alla configurazione scelta.

Domande frequenti su Nuova Kia Seltos

Quali motorizzazioni ha Nuova Kia Seltos?

Oltre alle versioni benzina, la gamma comprende Seltos Full-Hybrid (154 CV 2WD o 178 CV e-AWD) e Seltos Benzina/GPL 1.6 T-GDi da 168 CV; è inoltre in sviluppo una futura versione Tri-Fuel.

Cos’è la trazione e-AWD di Seltos Full-Hybrid?

È la prima soluzione di trazione integrale elettrificata su un modello Kia: un motore elettrico dedicato all’asse posteriore gestisce la distribuzione della coppia per migliorare motricità, trazione e stabilità.

Quanta autonomia offre Seltos GPL?

Grazie al serbatoio benzina da 50 litri e a quello GPL da 52 litri netti, l’autonomia complessiva stimata è fino a 1.300 km (dato preliminare in attesa di omologazione).

Quali sono i prezzi di novembre per Nuova Seltos?

Seltos Benzina Business parte da 25.950 euro, GPL Business da 27.950 euro e Full-Hybrid Business da 29.950 euro, con possibilità di finanziamento Scelta Kia da 299 euro al mese.

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