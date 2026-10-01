Nuova Kia Seltos per Luciano Darderi: ecco l’auto ufficiale del tennista italiano

Kia Italia ha consegnato una Kia Seltos a Luciano Darderi, promettente tennista italiano che di recente si è legato alla Casa sudcoreana con il ruolo di brand ambassador. Nuovo capitolo della collaborazione tra Kia e Darderi, con la consegna della nuova Seltos il SUV compatto diventa la vettura ufficiale del tennista per gli spostamenti quotidiani e le numerose trasferte che caratterizzano la vita di un’atleta professionista.

Design distintivo, tecnologia top e spirito off-road

A concretizzare la partnership tra Kia Italia e Darderi è la nuova Seltos, modello che nelle sue forme moderne e compatte racchiude una equilibrata sintesi tra design d’impatto, tecnologia all’avanguardia e carattere off-road che si esprime grazie alla presenza della trazione integrale. Si tratta di una serie di caratteristiche che fanno al caso di un’atleta come Darderi, che affronta continuamente viaggi, allenamenti e competizioni, e che sulla Kia Seltos trova anche ampia abitabilità interna, sistemi di ultima generazione e capacità di adattarsi rapidamente a contesti diversi.

La collaborazione tra Kia e Luciano Darderi, protagonista di una costante crescita nel panorama tennistico internazionale, rafforza ulteriormente il legame tra il brand automobilistico e il mondo del tennis, che conta anche su Lorenzo Musetti, altro tennista italiano che fa parte del team di ambassador di Kia.

Le parole di Mazzara e Darderi

Consegnando le chiavi della Seltos a Darderi, Giuseppe Mazzara, CX & Brand Marketing Director di Kia Italia, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di vedere Luciano Darderi entrare sempre più concretamente nella famiglia Kia. La consegna della sua Kia Seltos rappresenta un momento simbolico che testimonia la vicinanza tra il brand e uno degli atleti italiani più promettenti del panorama internazionale. Luciano incarna perfettamente i valori di passione, determinazione e crescita continua che da sempre guidano Kia. Attraverso questa collaborazione continuiamo a rafforzare il nostro storico legame con il tennis e a dare concreta espressione alla nostra filosofia ‘Movement that Inspires’, che invita le persone a muoversi verso nuove opportunità, nuove esperienze e nuovi traguardi”.

Grande soddisfazione è stata espressa anche da Luciano Darderi che ha affermato: “Sono molto felice di ricevere questa Seltos e di poter vivere quotidianamente il mondo Kia. Per chi come me trascorre gran parte dell’anno in viaggio, avere a disposizione un’auto distintiva, tecnologica e sicura in ogni situazione, è fondamentale. Fin dal primo incontro ho percepito una forte affinità con i valori del brand e sono orgoglioso di rappresentare Kia, entrando a far parte di una squadra che guarda al futuro con ambizione, innovazione e voglia di ispirare le persone a dare sempre il meglio di sé”.

Domande frequenti su Kia Italia e Luciano Darderi

Quale auto ha ricevuto Luciano Darderi da Kia?

Luciano Darderi ha ricevuto una Kia Seltos, che diventerà la sua vettura ufficiale per gli spostamenti quotidiani, gli allenamenti e le numerose trasferte legate alla sua attività professionale.

Perché Kia ha scelto Luciano Darderi come Brand Ambassador?

La collaborazione con Luciano Darderi rafforza il legame di Kia con il tennis italiano. Il giovane tennista rappresenta, secondo Kia, valori come passione, determinazione e crescita continua.

Quali caratteristiche offre la Kia Seltos?

La Kia Seltos combina un design compatto e distintivo con tecnologia, abitabilità interna e caratteristiche adatte anche alla guida su fondi diversi. Tra gli elementi citati nella collaborazione c’è anche la trazione integrale, che ne amplia la versatilità.

Quali altri tennisti italiani collaborano con Kia?

Oltre a Luciano Darderi, Kia ha tra i propri Ambassador anche Lorenzo Musetti, consolidando così la presenza del marchio nel mondo del tennis italiano.

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