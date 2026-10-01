Nissan Italia, Marco Toro nel Comitato Scientifico di ELMO

ROMA, Italia (1° ottobre 2026) – Marco Toro, Presidente e Amministratore Delegato di Nissan Italia, è stato nominato membro del Comitato Scientifico di ELMO, il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Elettrificazione della Mobilità diretto dal professor Santolo Meo dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. La nomina si inserisce nel percorso di collaborazione tra Nissan e il mondo universitario italiano sui temi dell’elettrificazione, dell’innovazione tecnologica e della formazione delle nuove generazioni di ingegneri.

Chi è ELMO, il Consorzio Interuniversitario per l’Elettrificazione della Mobilità

ELMO è il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Elettrificazione della Mobilità, diretto dal professor Santolo Meo dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Il Consorzio riunisce gruppi di ricerca appartenenti a 15 università italiane, mettendo a sistema conoscenze, competenze e risorse con l’obiettivo di favorire il trasferimento tecnologico nel settore della mobilità sostenibile. Nato dall’esperienza di docenti e ricercatori nel campo dei convertitori, delle macchine e degli azionamenti elettrici, ELMO promuove studi, ricerca e alta formazione sulla mobilità elettrica terrestre, navale e aerospaziale, offrendo inoltre supporto agli organi di governo europei, nazionali e locali nella pianificazione e nel controllo della mobilità sostenibile.

Il ruolo di Marco Toro nel Comitato Scientifico

Marco Toro entra a far parte del Comitato Scientifico di ELMO in qualità di esperto del settore della mobilità elettrica. L’organo svolge una funzione consultiva sotto il profilo scientifico: elabora piani pluriennali di attività, formula proposte per lo sviluppo delle attività del Consorzio ed esprime pareri sugli aspetti scientifici connessi alle sue finalità. Per Nissan si tratta di un ulteriore tassello dell’impegno nel favorire la diffusione di una mobilità sempre più sostenibile e nel creare occasioni di confronto fra industria, ricerca e mondo universitario.

Nissan e-4U: il progetto che avvicina i giovani ingegneri all’automotive

L’ingresso in ELMO segue un percorso già avviato da Marco Toro presso alcune delle principali università italiane, tra cui la stessa Università degli Studi di Napoli Federico II, nell’ambito del progetto Nissan e-4U. L’iniziativa, il cui nome unisce la “e” di elettrificazione al “4” (four) delle attività dedicate a studenti, laureandi e laureati di Ingegneria e alla “U” di University, nasce per avvicinare i giovani ingegneri al settore automotive e alle tecnologie per una mobilità sostenibile, sicura e connessa. Il progetto si articola in quattro fasi: una formazione teorica con seminari in aula su leadership e mobilità del futuro, con focus su elettrificazione, guida autonoma e connettività; una formazione sperimentale con prove su strada e in laboratorio delle tecnologie Nissan; un percorso di ricerca, con borse di studio per laureandi magistrali su tesi dedicate a tematiche automotive; e infine un percorso di occupazione, con stage per laureati magistrali presso Nissan Italia nei settori tecnici e commerciali.

La strategia di elettrificazione Nissan in Europa

Parallelamente all’impegno sul fronte accademico, Nissan sta accelerando il proprio percorso di elettrificazione in Europa. La gamma attuale include la nuova generazione di Qashqai e-POWER, tecnologia ibrida esclusiva Nissan con trazione 100% elettrica e senza ricarica alla spina, capace di percorrere oltre 1.200 km con un pieno di benzina da 55 litri; la nuova Micra 100% elettrica, con autonomia fino a 416 km; e la nuova Leaf, con autonomia fino a 622 km con una sola ricarica. Il rinnovamento della gamma proseguirà con Juke EV, per la prima volta disponibile in versione 100% elettrica, e con Pixo, la nuova city car elettrica di segmento A sviluppata specificamente per il mercato europeo, con autonomia fino a 259 km. Completerà l’offerta la nuova Kicks, equipaggiata con e-POWER di terza generazione e prodotta nello stabilimento Nissan di Sunderland, nel Regno Unito. Nissan considera la tecnologia e-POWER una soluzione importante per accompagnare i clienti nella transizione verso una mobilità sempre più elettrificata, senza rinunciare alla semplicità d’uso di un’auto a benzina.

Le dichiarazioni di Marco Toro e del professor Santolo Meo

Marco Toro, Presidente e Amministratore Delegato di Nissan Italia, ha dichiarato: “L’ingresso nel Comitato Scientifico di ELMO rappresenta per me un’importante opportunità di confronto con il mondo accademico sui temi che stanno trasformando la mobilità. Nissan ha una lunga esperienza nell’elettrificazione e crede fortemente nel valore della collaborazione tra università e industria, fondamentale per sviluppare nuove competenze, accelerare l’innovazione e rendere la mobilità sostenibile sempre più accessibile e concreta. Un percorso che abbiamo già intrapreso con Nissan e-4U e che oggi possiamo ulteriormente rafforzare attraverso il contributo alle attività di ELMO.”

Il Direttore del Consorzio ELMO, professor Santolo Meo, ha dichiarato: “L’elettrificazione sta ridisegnando mobilità, filiere, infrastrutture e competenze. ELMO nasce dalla volontà di dare alla ricerca universitaria un ruolo più incisivo in questa trasformazione: individuare le sfide, costruire soluzioni e contribuire alle scelte strategiche del Paese. L’ingresso di un nome di prestigio come quello di Marco Toro rafforza il dialogo con le grandi realtà della mobilità e la nostra ambizione di fare del Consorzio un riferimento che unisca rigore scientifico, visione industriale e responsabilità verso il futuro.”

Domande frequenti su Nissan e Marco Toro

Chi è Marco Toro?

Marco Toro è il Presidente e Amministratore Delegato di Nissan Italia, da poco nominato membro del Comitato Scientifico del Consorzio ELMO per l’elettrificazione della mobilità.

Che cos’è il Consorzio ELMO?

ELMO è il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Elettrificazione della Mobilità, diretto dal professor Santolo Meo e composto da gruppi di ricerca di 15 università italiane.

Qual è il ruolo del Comitato Scientifico di ELMO?

Il Comitato Scientifico ha una funzione consultiva: elabora piani pluriennali, formula proposte per lo sviluppo delle attività del Consorzio ed esprime pareri sugli aspetti scientifici legati all’elettrificazione della mobilità.

Che cos’è il progetto Nissan e-4U?

Nissan e-4U è il progetto di Nissan Italia dedicato a studenti, laureandi e laureati di Ingegneria, articolato in formazione teorica, formazione sperimentale, borse di studio per la ricerca e stage in azienda.

Quali sono i modelli elettrificati Nissan già disponibili in Italia?

Nissan offre oggi la nuova Qashqai e-POWER, la Micra 100% elettrica con autonomia fino a 416 km e la nuova Leaf, con autonomia fino a 622 km con una sola ricarica.

Quali nuovi modelli elettrici arriveranno da Nissan?

Nissan ampliera la gamma con Juke EV, la city car elettrica Pixo con autonomia fino a 259 km e la nuova Kicks con tecnologia e-POWER di terza generazione, prodotta a Sunderland.

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