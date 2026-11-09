Nuova Lancia Gamma in Basilicata: il viaggio da Melfi

Torino, 9 novembre 2026 – La Nuova Lancia Gamma è uscita dai cancelli dello stabilimento Stellantis di Melfi per un viaggio nel cuore della Basilicata, tra i luoghi da cui provengono molte delle donne e degli uomini che contribuiscono ogni giorno alla sua produzione. Una carovana partita da Melfi ha incontrato le comunità di Trevico, Lavello, Rionero, Melfi e Potenza.

Il viaggio della Nuova Lancia Gamma in Basilicata

L’iniziativa ha portato la nuova ammiraglia di Lancia sulle strade del territorio, attraverso piazze e centri della Basilicata, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni locali. Le tappe sono state cinque: Trevico, Lavello, Rionero, Melfi e Potenza. Il percorso ha creato un momento di incontro tra lo stabilimento e il territorio che da oltre trent’anni ne accompagna la storia, con l’obiettivo di condividere l’arrivo sul mercato di una vettura che racconta una storia italiana: Gamma è stata disegnata a Torino presso il Centro Stile Lancia, sviluppata e industrializzata in Italia e prodotta a Melfi con il contributo della filiera italiana.

Le parole di Francesco Ciancia, Stellantis

“Presentare la Nuova Lancia Gamma qui in Basilicata ha per me, e per Stellantis, un significato particolare. Abbiamo voluto portarla nei luoghi e nei paesi da cui provengono molti dei lavoratori e delle lavoratrici che ogni giorno contribuiscono a realizzarla. Significa, in un certo senso, riportarla a casa e condividere con questo territorio l’orgoglio per ciò che, insieme, siamo capaci di realizzare. Scegliere un’auto prodotta in Italia significa anche sostenere il lavoro, le competenze e la filiera che rendono possibile continuare a produrre nel nostro Paese”, ha dichiarato Francesco Ciancia, Global Head of Manufacturing di Stellantis.

Nuova Lancia Gamma: eleganza italiana e innovazione

Presentata in anteprima mondiale al Salone dell’Automobile di Parigi 2026, nell’anno del 120° anniversario del marchio, la Nuova Lancia Gamma è una crossover fastback lunga 4,67 metri, sviluppata sulla piattaforma multi-energy STLA Medium. L’abitacolo, ispirato al concetto di Italian Home Feeling, è concepito come un raffinato salotto italiano. A bordo trovano spazio la guida assistita di Livello 2 e il sistema SALA.

L’offerta è multi-energia: una versione Hybrid da 145 CV con oltre 1.000 km di autonomia complessiva e versioni 100% elettriche con autonomia superiore a 740 km. Al vertice si posiziona la HF Integrale, che segna il ritorno della storica sigla con trazione integrale e una potenza fino a 375 CV. Il 27 ottobre la Nuova Lancia Gamma ha conquistato il Premio della Giuria Popolare di Auto Europa 2027, organizzato dall’UIGA.

Melfi: innovazione, logistica ed energia rinnovabile

La Gamma racconta anche la trasformazione dello stabilimento di Melfi, uno dei poli industriali strategici di Stellantis in Italia. Sono in studio o in introduzione robot mobili autonomi per la movimentazione dei materiali e soluzioni basate sull’intelligenza artificiale a supporto della produzione e del controllo qualità, oltre a un rafforzamento dei controlli sulla qualità.

Sul fronte energetico l’obiettivo è coprire il 75% del fabbisogno dello stabilimento con fonti rinnovabili, attraverso un mix di fotovoltaico, eolico e biometano. Il progetto biometano prevede il coinvolgimento di circa 30 aziende agricole locali e la valorizzazione dei sottoprodotti agricoli.

Un auspicio per le strade d’Italia

Il viaggio si è concluso con l’auspicio di vedere presto sempre più Lancia Gamma sulle strade della Basilicata e di tutta Italia, come segnale concreto di sostegno al lavoro, alle competenze e alla filiera industriale del Paese.

Domande frequenti sulla Nuova Lancia Gamma

Dove viene prodotta la Nuova Lancia Gamma?

La Nuova Lancia Gamma è prodotta nello stabilimento Stellantis di Melfi, in Basilicata. È stata disegnata a Torino presso il Centro Stile Lancia e sviluppata e industrializzata in Italia.

Quali località ha toccato il viaggio in Basilicata?

Il viaggio ha toccato Trevico, Lavello, Rionero, Melfi e Potenza, con una carovana partita da Melfi e la presenza dei rappresentanti delle istituzioni locali.

Quanto è lunga la Nuova Lancia Gamma e su quale piattaforma è costruita?

La Nuova Lancia Gamma è una crossover fastback lunga 4,67 metri, sviluppata sulla piattaforma multi-energy STLA Medium.

Quali motorizzazioni offre la Nuova Lancia Gamma?

Sono previste una versione Hybrid da 145 CV con oltre 1.000 km di autonomia complessiva e versioni 100% elettriche con oltre 740 km di autonomia. Al vertice c’è la HF Integrale con trazione integrale e fino a 375 CV.

Quale premio ha vinto la Nuova Lancia Gamma?

Il 27 ottobre ha conquistato il Premio della Giuria Popolare di Auto Europa 2027, organizzato dall’UIGA.

Quanta energia rinnovabile avrà lo stabilimento di Melfi?

L’obiettivo è coprire il 75% del fabbisogno energetico dello stabilimento con fotovoltaico, eolico e biometano, coinvolgendo circa 30 aziende agricole locali.

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