Toyota: «Non esiste un’auto perfetta per tutti»

«Non esiste un’auto che vada bene per tutti, ma per ogni tipo di automobilista può esistere un’automobile». È la sintesi della visione che Toyota Motor Italia ha pubblicato in un intervento ufficiale, in cui l’azienda spiega la propria strategia di diversificazione tecnologica e la trasformazione da Car Company a Mobility Company.

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Diversificare l’offerta: dall’elettrico all’idrogeno al Full Hybrid

Secondo Toyota, il dibattito pubblico osserva con attenzione cosa c’è sotto il cofano, ma la sfida riguarda piuttosto la ricerca di una soluzione di mobilità che metta al centro le persone, le cui esigenze cambiano in base al segmento, all’area geografica e al tipo di utilizzo quotidiano. Da qui la scelta di diversificare l’offerta, che spazia dall’elettrico all’idrogeno fino alle soluzioni Full Hybrid e Plug-in, affiancata da elementi concreti come affidabilità a lungo termine, valore solido ed efficienza tangibile: un approccio applicato a ogni livello della gamma, portando l’innovazione del Full Hybrid anche sulle vetture più compatte come la nuova Aygo X.

Oltre le emissioni: decarbonizzare l’intero ciclo di vita

Per Toyota, ridurre l’impatto ambientale non significa limitarsi a ciò che esce dal tubo di scappamento, ma guardare all’intero ciclo di vita del veicolo, a partire dalle fabbriche e dai processi industriali che lo generano. L’azienda sostiene la necessità di un confronto anche a livello europeo perché la misurazione dell’impronta carbonica consideri l’intero ecosistema produttivo e non soltanto il dato dell’omologazione finale.

Un approccio, spiega Toyota, che guida la strategia aziendale da quasi trent’anni: dal lancio del Full Hybrid nel 1997, con un impatto misurato in oltre 40 milioni di tonnellate di CO₂ evitate e più di 15 miliardi di litri di carburante risparmiati nel mondo, fino alla sperimentazione sull’idrogeno con Mirai e all’evoluzione verso il Full Electric, affrontata «con pragmatismo e coerenza», senza l’obiettivo di arrivare primi ma di offrire soluzioni affidabili quando tecnologia, piattaforme e mercato sono pronti.

Da Car Company a Mobility Company

Toyota descrive la propria evoluzione da Car Company a Mobility Company a 360°: un impegno a garantire a chiunque la libertà di muoversi, a prescindere dal mezzo utilizzato, svincolando il concetto di mobilità dal solo possesso dell’auto. Dall’acquisto diretto alle formule di noleggio a breve, medio o lungo termine, fino ai servizi integrati di condivisione abilitati da piattaforme come KINTO, l’obiettivo dichiarato è progettare soluzioni che rispondano in tempo reale alle esigenze quotidiane delle persone.

Una mobilità democratica e inclusiva

Nella visione di Toyota, la libertà di movimento assume un valore sociale: una mobilità sostenibile deve essere inclusiva, capace di abbattere le barriere fisiche, economiche e territoriali. L’azienda riassume questa missione nell’impegno “Produce Happiness for All”, ispirato allo spirito del Kaizen – il miglioramento continuo fatto di passi costanti e concreti – con l’obiettivo di garantire a tutti le stesse possibilità di accesso al lavoro, alla formazione, alla sanità e alle relazioni umane.

L’obiettivo zero incidenti e Woven City

Per Toyota, una mobilità autenticamente democratica non può limitarsi ad abbattere le emissioni, ma deve tendere all’obiettivo “zero incidenti”: intelligenza artificiale, veicoli connessi, guida autonoma e robotica devono essere strumenti al servizio della vita umana, pensati per proteggere tanto chi è a bordo quanto chi si muove a piedi. Questo approccio viene testato concretamente a Woven City, il laboratorio vivente dell’azienda alle pendici del Monte Fuji, dove mobilità a impatto zero, connettività e sicurezza convivono come infrastruttura reale e non come scenario ipotetico.

Domande frequenti sulla strategia Toyota

Cosa intende Toyota quando dice che “non esiste un’auto perfetta per tutti”?

Che le esigenze di mobilità cambiano in base al segmento, all’area geografica e all’uso quotidiano, e per questo l’azienda punta a offrire a ogni automobilista il prodotto più adatto invece di una singola motorizzazione universale.

Quali tecnologie compongono l’offerta Toyota?

L’offerta spazia dall’elettrico all’idrogeno (con Mirai), fino alle soluzioni Full Hybrid e Plug-in, incluse le versioni più compatte della gamma come la nuova Aygo X.

Cosa significa per Toyota diventare una Mobility Company?

Significa superare il modello di Car Company tradizionale per offrire soluzioni di mobilità integrate, dall’acquisto al noleggio fino ai servizi di condivisione come KINTO, svincolando la mobilità dal solo possesso dell’auto.

Cosa significa “Produce Happiness for All” per Toyota?

È l’impegno dichiarato dell’azienda a generare valore reale per le persone e garantire a tutti le stesse possibilità di accesso al lavoro, alla formazione, alla sanità e alle relazioni umane, nello spirito del miglioramento continuo Kaizen.

Cos’è Woven City?

È il laboratorio vivente di Toyota alle pendici del Monte Fuji, dove l’azienda testa concretamente mobilità a impatto zero, connettività e sicurezza, con l’obiettivo dichiarato di “zero incidenti”.

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