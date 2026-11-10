Schafer: “Con ID. Polo ridefiniamo il riferimento per le auto elettriche”

La Volkswagen ID. Polo è l’ultimo modello elettrico realizzato dal marchio tedesco ed è anche uno dei più importanti, con cui la casa di Wolfsburg punta a fare volumi rilevanti. Una vettura storica, con quasi 50 anni di storia, che ora passa all’era elettrica. Una sfida chiave per il futuro, in un segmento popolare, per far entrare nel cuore dei clienti anche le auto a zero emissioni. Che ora stanno crescendo in Europa con un buon ritmo, dopo un avvio molto lento.

” Porta la mobilità elettrica dove può avere il maggiore impatto”

La ID. Polo ha fatto registrare buoni numeri nei primi mesi di arrivo sul mercato e sono arrivati anche i primi riconoscimenti: è stata nominata, nei giorni scorsi, Auto dell’Anno in Germania ed è tra le finaliste anche del premio europeo Car of the Year 2027. “Porta la mobilità elettrica dove può avere il maggiore impatto: direttamente nella vita quotidiana delle persone – sono le parole del CEO Thomas Schafer sul proprio profilo Linkedin – E dimostra che la tecnologia di alta qualità e innovativa non è una questione di segmento del veicolo”.

Come dicevamo, i primi risultati da parte dei clienti sono stati buoni: “Qualche mese fa abbiamo celebrato la prima mondiale. Dall’inizio delle vendite, oltre 50.000 persone hanno ordinato la ID. Polo. Da otto settimane è in viaggio con i nostri clienti, ed ora stanno arrivando i primi premi. Questa è una vera Volkswagen, che porta i suoi frutti”. Numeri importanti, dopo le difficoltà avute dal marchio tedesco con i precedenti modelli elettrici ‘numerati’.

”Una vera Volkswagen di nuovo”

Il cambio di strategia sui nomi delle vetture, utilizzando quelli storici con la sigla ‘ID’ davanti, vuole dare una svolta: “La Polo fa parte di Volkswagen da quasi 50 anni, con oltre 20 milioni di esemplari venduti – ha proseguito Schafer – Fin dall’inizio mi è stato chiaro: la nostra prossima auto doveva rappresentare tutto ciò che Volkswagen rappresenta. Una vera Volkswagen di nuovo. Ecco perché i nostri modelli elettrici portano di nuovo nomi ‘veri’, a partire dalla Polo. I nostri designer hanno preso questo a cuore e l’hanno tradotto in ogni dettaglio dell’auto. Con l’ID. Polo, stiamo ridefinendo il punto di riferimento per le auto elettriche di piccole dimensioni”. Un filone che proseguirà anche con altri modelli storici del marchio: “Questo è solo l’inizio”.

Riprende la versione endotermica

Il design riprende chiaramente la versione endotermica in numerosi elementi, a partire dalla sottile griglia anteriore, in questo caso però chiusa e retroilluminata, con lo stile dei gruppi ottici già visto in altri modelli del marchio, nel suo corso più recente. Con un profilo pulito ed un posteriore distintivo, con fanali rettangolari, collegati da una barra luminosa a LED a tutta larghezza. L’abitacolo vuole essere funzionale, con uno stile moderno ed ampio uso della tecnologia, con il doppio schermo digitale, ma con grafiche ‘retrò’ disponibili. La ID. Polo è disponibile con tre potenze (116, 135 e 211 CV), due batterie (37 e 52 kWh) e tre allestimenti (Trend, Life e Style, oltre alle versioni di lancio Edition 1) ed ha un listino prezzi, sul mercato italiano, a partire da 26.100 euro.

Quanti ordini ha raccolto la Volkswagen ID. Polo?

Dall’inizio delle vendite, la nuova Volkswagen ID. Polo ha superato quota 50.000 ordini. Un risultato significativo per il marchio tedesco, che punta su questo modello per aumentare i volumi nel mercato delle auto elettriche.

Quali sono le caratteristiche tecniche della Volkswagen ID. Polo?

La vettura è disponibile con tre livelli di potenza: 116, 135 e 211 CV. La gamma prevede due batterie, da 37 e 52 kWh, e tre allestimenti principali: Trend, Life e Style, ai quali si aggiungono le versioni di lancio Edition 1.

Quanto costa la Volkswagen ID. Polo?

Il listino della nuova elettrica tedesca parte da 26.100 euro. Il modello rappresenta un passaggio importante nella strategia Volkswagen, che punta a rendere la mobilità elettrica accessibile a un pubblico più ampio.

Perché la ID. Polo è così importante per Volkswagen?

Secondo il CEO Thomas Schafer, la ID. Polo vuole ridefinire il riferimento tra le auto elettriche di piccole dimensioni. Il modello recupera uno dei nomi storici del marchio, legato a quasi 50 anni di storia e oltre 20 milioni di esemplari venduti. È stata inoltre nominata Auto dell’Anno in Germania ed è finalista al Car of the Year 2027.

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