Lexus ha svelato ufficialmente il nuovo NX in anteprima europea alle Nitto ATP Finals. Il modello, che da solo rappresenta quasi un terzo delle vendite annuali Lexus in Europa, arriverà nelle concessionarie europee nella primavera del 2027 ed è già ordinabile in Italia da oggi, 21 novembre 2026.

Prezzi e ordini in Italia

In Italia il nuovo NX sarà proposto con due motorizzazioni: 350h Hybrid (a trazione anteriore o integrale) e 450h Plug-in (solo a trazione integrale AWD). Il listino del 350h Hybrid parte da 64.900 euro per la versione d’ingresso a trazione anteriore e arriva a 75.900 euro per l’allestimento F-Sport AWD, con gli allestimenti Premium+ e Luxury (solo AWD) rispettivamente a 69.900 e 73.900 euro. Il 450h Plug-in parte invece da 69.900 euro per la versione d’ingresso AWD e arriva a 78.900 euro per il F-Sport, con il Luxury Plug-in a 76.900 euro.

Per il lancio, Lexus propone l’accesso alla gamma a partire da 58.400 euro. Sono inoltre disponibili formule di finanziamento Toyota, con rata da 549 euro al mese per 48 mesi e anticipo di 12.800 euro per la versione Hybrid (13.350 euro per la Plug-In), e un’offerta di noleggio KINTO da 699 euro al mese per 48 mesi con anticipo di 5.900 euro, valida per entrambe le motorizzazioni.

Motorizzazioni e dati tecnici

La versione 450h+ Plug-in Hybrid monta una batteria da 18 a 23 kWh e sviluppa una potenza di sistema di 296 CV (dato provvisorio), con accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,1 secondi e un’autonomia elettrica stimata superiore a 100 km (WLTP provvisorio). È il primo Lexus plug-in dotato di ricarica rapida in corrente continua, capace di passare dal 10 all’80% in circa 28 minuti. La versione 350h Full Hybrid sviluppa invece una potenza di sistema di 190 CV (dato provvisorio). Su entrambe le motorizzazioni la capacità di traino sale fino a 1.500 kg, 500 kg in più rispetto al modello precedente.

Le dimensioni esterne restano sostanzialmente invariate rispetto al modello attuale: 4.690 mm di lunghezza (+30 mm), 1.865 mm di larghezza, 1.660 mm di altezza e 2.690 mm di passo. Il peso in ordine di marcia va dai 2.050-2.120 kg del 450h+ AWD ai 1.790-1.860 kg del 350h AWD, fino ai 1.730-1.800 kg del 350h a trazione anteriore. Lo sviluppo europeo del modello ha incluso, per la prima volta per una vettura Lexus destinata alla produzione, sessioni di test sul Nürburgring, oltre alle prove presso il centro Lexus di Shimoyama, in Giappone.

Allestimenti disponibili in Italia

Il nuovo NX sarà proposto in Italia in quattro allestimenti: NX, NX Premium+, NX Luxury e NX F-Sport. Di serie su tutta la gamma figurano fari All Weather, sedili anteriori a regolazione elettrica e riscaldabili, volante a regolazione elettrica e riscaldato, portellone elettrico, cockpit digitale e l’ultima evoluzione del Lexus Safety System+; sulla versione 450h+ si aggiunge inoltre una presa di corrente alternata da 1.500 W. Per l’allestimento F-Sport, Lexus conferma dettagli in Piano Black, cerchi da 20 pollici a doppia razza sottile e pinze freno rosse.

Domande frequenti su Lexus NX

Da quando si può ordinare il nuovo Lexus NX in Italia?

Il nuovo NX è ordinabile in Italia da oggi, 21 novembre 2026, mentre le consegne nelle concessionarie sono previste per la primavera del 2027.

Quanto costa il nuovo Lexus NX in Italia?

Il 350h Hybrid parte da 64.900 euro e arriva a 75.900 euro per l’allestimento F-Sport AWD; il 450h Plug-in parte da 69.900 euro e arriva a 78.900 euro per il F-Sport. Per il lancio, l’accesso alla gamma parte da 58.400 euro.

Che motorizzazioni avrà il nuovo Lexus NX?

Il nuovo NX sarà disponibile con la motorizzazione 450h+ Plug-in Hybrid, con potenza di sistema di 296 CV (dato provvisorio) e autonomia elettrica stimata superiore a 100 km, e con la 350h Full Hybrid, con potenza di sistema di 190 CV (dato provvisorio).

Dove è stato presentato ufficialmente il nuovo Lexus NX?

Il nuovo NX è stato svelato in anteprima europea alle Nitto ATP Finals.

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