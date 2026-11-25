Torino, 25 novembre 2026 – Il primo SUV di Opel compie 20 anni: Opel Antara, la 5 porte e 5 posti a trazione integrale presentata al Salone di Parigi del 2006, viene ricordata oggi da Opel nella sezione Heritage dei comunicati stampa. Un modello che segnò il passaggio del marchio tedesco dai fuoristrada duri e puri ai più confortevoli SUV e crossover a carrozzeria portante.

Il primo SUV di Opel compie 20 anni

All’inizio degli anni 2000 Opel decise di lasciare il segmento dei fuoristrada con telaio a longheroni, che nel decennio precedente aveva dato tante soddisfazioni al marchio con le prime generazioni di Opel Frontera (285.000 esemplari venduti). La scelta fu di spostarsi verso i SUV e i crossover con carrozzeria portante, segmento in cui la Casa di Rüsselsheim è tuttora presente con Opel Grandland e con la nuova generazione di Opel Frontera.

Da questa strategia prese il via il progetto Antara: un veicolo completamente nuovo, a 5 porte e 5 posti, pensato per offrire un comportamento su strada analogo a quello di un’autovettura, grande abitabilità con dimensioni esterne contenute, soluzioni innovative per il trasporto come il porta-biciclette integrato Flex-Fix e una posizione di guida rialzata. Presentato al Salone di Parigi del 2006, Opel Antara si sarebbe rivelato un 4×4 adatto all’uso quotidiano e al tempo libero, confermando i consensi raccolti un anno prima al Salone di Francoforte dal prototipo crossover Opel Antara GTC.

Motori e trazione integrale intelligente

Opel Antara era disponibile con quattro propulsori differenti, tutti a 4 valvole per cilindro e montati trasversalmente nel vano motore: un 3.200 V6 a benzina da 227 CV (167 kW), due 2.000 turbodiesel common-rail da 150 CV (110 kW) e da 127 CV (93 kW) e un 4 cilindri in linea di 2.400 cc da 140 CV (103 kW).

L’aspetto tecnologicamente più rilevante era la trazione integrale intelligente, che univa i tipici vantaggi della trazione anteriore (stabilità in accelerazione, consumi e rumorosità contenuti) a quelli delle quattro ruote motrici permanenti. In tutte le situazioni un differenziale elettroidraulico a gestione elettronica garantiva una ripartizione ottimale della coppia tra asse anteriore e posteriore. Le componenti meccaniche erano integrate dai sistemi ABS ed ESPPlus, mentre il controllo della frenata in curva (CBC), quello della marcia in discesa (DCS) e la protezione attiva anti-ribaltamento (ARP) contribuivano a migliorare il controllo della vettura e la sicurezza attiva.

Abitabilità, bagagliaio e porta-biciclette Flex-Fix

Con il suo abitacolo spazioso, i molti vani porta-oggetti e le numerose soluzioni pratiche, Opel Antara trasmetteva la sensazione di una vita informale e spensierata. La posizione di guida dominante e le ampie superfici vetrate accentuavano la sensazione di spazio, e i 933 mm per le gambe dei passeggeri posteriori rappresentavano il massimo per una vettura di questo segmento.

Il bagagliaio offriva 370 litri fino al ripiano copri-bagagli, estendibili a 865 litri ripiegando in avanti lo schienale del divanetto posteriore e fino a 1.420 litri riempiendo la vettura fino al soffitto. Lo schienale posteriore si ripiegava in due sezioni di diversa larghezza (60:40); ripiegando anche il sedile del passeggero anteriore, soluzione disponibile a richiesta dai primi mesi del 2007, era possibile trasportare oggetti lunghi fino a 2,63 metri.

Dalla primavera 2007 fu disponibile anche il porta-biciclette posteriore integrato Flex-Fix, che restava praticamente invisibile sotto il paraurti posteriore e poteva essere estratto per trasportare fino a due biciclette contemporaneamente.

Domande frequenti su Opel Antara

Quando è stata presentata Opel Antara?

Opel Antara è stata presentata al Salone di Parigi del 2006, venti anni fa. Il prototipo crossover Opel Antara GTC aveva già ottenuto consensi un anno prima, al Salone di Francoforte.

Quali motori aveva Opel Antara?

Erano disponibili quattro motori: un 3.200 V6 a benzina da 227 CV, due turbodiesel common-rail da 2.000 cc da 150 CV e 127 CV e un 4 cilindri in linea da 2.400 cc e 140 CV.

Che tipo di trazione integrale adottava Opel Antara?

Adottava una trazione integrale intelligente con differenziale elettroidraulico a gestione elettronica, che ripartiva la coppia tra asse anteriore e posteriore in base alle situazioni di guida.

Quanto era capiente il bagagliaio di Opel Antara?

Il bagagliaio offriva 370 litri fino al ripiano copri-bagagli, 865 litri con il divanetto posteriore ripiegato e fino a 1.420 litri riempiendo la vettura fino al soffitto.

Che cos’era il Flex-Fix di Opel Antara?

Era il porta-biciclette posteriore integrato, disponibile dalla primavera 2007: restava nascosto sotto il paraurti e si estraeva per trasportare fino a due biciclette.

Qual è stato il primo SUV di Opel?

Opel Antara viene indicata da Opel come il suo primo SUV con carrozzeria portante, nato per spostare il marchio dai fuoristrada con telaio a longheroni ai SUV e crossover più confortevoli.

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