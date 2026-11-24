Il Center of Automotive Management (CAM) ha pubblicato una nuova analisi sulla redditività dell’industria automobilistica mondiale: nei primi tre trimestri del 2026, il margine EBIT medio ponderato per i ricavi dei 21 costruttori analizzati è sceso dal 4,0% al 3,6%, mentre circa due terzi dei gruppi hanno registrato margini inferiori rispetto a un anno prima.

Suzuki in testa alla classifica, Honda e Changan in rosso

Nella classifica stilata dal CAM, Suzuki guida con un margine EBIT del 9,3%, seguita da Chery al 7,6% e da Toyota al 7,0%. All’estremo opposto, Volkswagen è vicina al pareggio con un margine dello 0,03%, mentre Changan registra un -0,5% e Honda un -2,0%.

Il divario tra i costruttori resta ampio

Il divario tra i costruttori è sostanziale. Chery, Geely e BYD restano nettamente sopra la media nonostante il calo dei margini, mentre BMW Group e Mercedes-Benz raggiungono rispettivamente il 5,6% e il 5,5%. Allo stesso tempo, Tesla scende al 2,6%, Stellantis si ferma allo 0,9% e il margine dichiarato da Volkswagen risente pesantemente di circa 8,7 miliardi di euro di oneri straordinari.

Dati: CAM | Grafico: Center of Automotive Management (CAM)

L’analisi del Center of Automotive Management

«La questione decisiva non è più soltanto la trasformazione tecnologica, ma la capacità di tradurla in una redditività sostenibile. Quando i profitti calano quasi sei volte più velocemente dei ricavi, si tratta di un chiaro segnale d’allarme per il settore. Gli investimenti in elettrificazione, software e intelligenza artificiale devono generare sempre più un valore riconoscibile per i clienti, per il quale questi siano anche disposti a pagare. Allo stesso tempo, strutture più efficienti saranno essenziali per proteggere i margini in un mercato sempre più competitivo». Stefan Bratzel, Direttore del Center of Automotive Management (CAM)

Domande frequenti sulla redditività dei costruttori auto

Qual è il margine EBIT medio dei costruttori auto nel 2026?

Secondo il Center of Automotive Management, nei primi tre trimestri del 2026 il margine EBIT medio ponderato per i ricavi dei 21 costruttori analizzati è sceso dal 4,0% al 3,6%.

Quale costruttore ha il margine EBIT più alto?

Suzuki guida la classifica con un margine del 9,3%, seguita da Chery al 7,6% e da Toyota al 7,0%.

Quali costruttori hanno i margini più bassi?

Honda registra un margine del -2,0%, Changan del -0,5% e Volkswagen è vicina al pareggio con lo 0,03%, anche a causa di circa 8,7 miliardi di euro di oneri straordinari.

Cosa dice l’analisi del CAM sulla situazione del settore?

Secondo Stefan Bratzel, Direttore del CAM, la sfida decisiva non è più la sola trasformazione tecnologica, ma la capacità di tradurla in redditività sostenibile, puntando su investimenti che creino valore riconoscibile per i clienti e su strutture più efficienti.

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