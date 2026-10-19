Trofeo Lancia 2026: Ardizzone campione, Andolfi vince a Sanremo

Lancia torna a vincere il Rallye Sanremo dopo 34 anni con Fabio Andolfi e la Ypsilon Rally2 HF Integrale, mentre Nicolò Ardizzone e Alessandro Scartabelli si laureano Campioni del Trofeo Lancia 2026 e della categoria Junior al termine di un finale di stagione deciso solo sulle ultime prove speciali.

Il Rallye Sanremo 2026 entra tra le pagine più importanti della nuova era sportiva di Lancia, che torna sul gradino più alto del podio sulle strade della Riviera dei Fiori dopo oltre tre decenni. Il successo conferma la competitività del progetto Lancia Corse HF, che chiude il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco (CIAR) con tre vittorie assolute in sette appuntamenti.

Fabio Andolfi, vincitore assoluto del Rallye Sanremo

Andolfi vince a Sanremo, Crugnola ritirato per una doppia foratura

Dopo una prima giornata all’inseguimento del leader Andrea Crugnola, Andolfi ha preso il comando nella mattinata di domenica, imponendo il proprio ritmo sulle prove speciali dell’entroterra ligure e conquistando due successi parziali. Il pilota ligure è arrivato da vincitore sulla pedana finale, riportando il nome Lancia nell’albo d’oro del Rallye Sanremo a 34 anni dall’ultima affermazione.

Crugnola, protagonista della prima giornata con la Ypsilon Rally2 HF Integrale schierata da FPF Sport, è stato costretto al ritiro per una doppia foratura mentre occupava la prima posizione assoluta. Chiude comunque il CIAR 2026 come il pilota con più prove speciali vinte, 32. Il successo tra le due ruote motrici del CIAR Sparco è andato a Gabriel Di Pietro, tornato sulla Ypsilon Rally4 HF.

Trofeo Lancia 2026: Ardizzone campione Junior

Alla vigilia cinque piloti erano ancora matematicamente in corsa per il titolo. Ardizzone e Scartabelli hanno conquistato il titolo assoluto del Trofeo Lancia 2026 e quello della categoria Junior, raccogliendo grazie al risultato di gara e ai bonus Rally Plus e Miglior Performer i 43,5 punti necessari per ribaltare la classifica. Il titolo apre ad Ardizzone le porte della squadra ufficiale Lancia Corse HF per la stagione 2027. Il giovane pilota di Borgosesia, solo sette giorni prima, aveva conquistato anche il Campionato Italiano Rally Challenger Due Ruote Motrici.

Mattia Vita, vincitore assoluto del Trofeo Lancia a Sanremo

La gara è stata aperta da Mattia Vita, navigato da Alessio Foresto, che ha vinto il primo scratch a Porto Sole. Edoardo De Antoni, arrivato a Sanremo da leader del campionato, ha preso il comando nella seconda prova speciale prima di cedere il passo a Ardizzone. Vita, con un colpo di reni nelle fasi finali, ha sorpreso Ardizzone, in difficoltà con i freni nelle ultime prove, e ha firmato anche lo scratch dell’ultima prova che gli ha dato i punti bonus della Miki Stage.

Il Rallye Sanremo si è chiuso con il successo assoluto nel Trofeo Lancia di Vita e Foresto, vincitori anche della categoria Master, davanti ai nuovi campioni Ardizzone e Scartabelli, primi tra gli Junior. Terzi Moreno Cambiaghi e Giulia Paganoni, che hanno conquistato il titolo Master 2026.

Il podio del Trofeo Lancia al Rallye Sanremo

Le altre classifiche

Junior: secondo Jonas Muller con Katarina Muller, davanti a Ginammarco Lazzarato e Devis Bernardi; quarti Ufe Urundul e Denis Piceno.

Expert: successo di Thimo Tremmel e Jonas Decker su Emanuele Fiore e Matteo Lullo; terzi e Campioni 2026 Roberto Gobbin e Lorenzo Mattucci.

Master: titolo a Moreno Cambiaghi.

Rally6: primo titolo per Derossi

Il weekend ligure ha chiuso anche la prima stagione del Trofeo Lancia dedicato alla Ypsilon HF Racing Rally6, progetto pensato per rendere i rally più accessibili a giovani talenti e gentleman driver. Il titolo inaugurale è andato a Manuel Derossi, mentre a Sanremo ha vinto Simone Rappa.

La Lancia Ypsilon HF Racing Rally6

Per il marchio torinese è arrivato anche il successo della Lancia Ypsilon HF nel FIA Eco Rally World Cup all’EcodolomitesGT, a Primiero San Martino di Castrozza. Per i protagonisti del Trofeo Lancia 2026 il prossimo appuntamento sarà la cerimonia ufficiale di premiazione dei Campioni.

Domande frequenti sul Trofeo Lancia 2026

Chi ha vinto il Rallye Sanremo 2026?

Fabio Andolfi con la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, che riporta Lancia alla vittoria assoluta a Sanremo dopo 34 anni.

Chi è il campione del Trofeo Lancia 2026?

Nicolò Ardizzone, con il navigatore Alessandro Scartabelli, che ha conquistato anche il titolo Junior.

Che cosa ottiene Ardizzone con il titolo?

L’accesso alla squadra ufficiale Lancia Corse HF per la stagione 2027.

Chi ha vinto il Trofeo Lancia a Sanremo?

Mattia Vita e Alessio Foresto, vincitori anche della categoria Master, davanti ad Ardizzone e Scartabelli.

Quante vittorie assolute ha ottenuto la Ypsilon Rally2 HF Integrale nel CIAR 2026?

Tre vittorie assolute nei sette appuntamenti del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco.

Chi ha vinto il primo Trofeo Lancia Rally6?

Manuel Derossi è il primo campione del Trofeo Ypsilon HF Racing Rally6; a Sanremo ha vinto Simone Rappa.

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