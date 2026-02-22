Olimpiadi Milano Cortina 2026: Viabilità e Traffico 22 febbraio, come arrivare e parcheggiare

Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 volgono al termine con le ultime gare in programma quest’oggi, domenica 22 febbraio, nelle quali si assegnano quattro medaglie, tra le quali quelle per l’hockey maschile e per il curling femminile. In serata, a far calare definitivamente il sipario sui Giochi sarà la cerimonia di chiusura che si terrà, a partire dalle ore 20, all’Arena di Verona.

Le ultime medaglie tra sci di fondo, curling femminile e hockey maschile

Saranno tre le sedi delle competizioni da medagli di quest’oggi. In montagna occhi su Tesero, dove alle 10, va in scena la 50 km tecnica classica mass start donne dello sci di fondo. Poco dopo, l’attenzione si sposta su Cortina dove si conclude il torneo femminile di curling con la finale per l’oro in programma alle ore 11:05, mentre dalle 12:15 occhi sul Cortina Sliding Centre per l’assegnazione del titolo nel bob a 4 maschile. Nel primo pomeriggio si chiude a Milano il programma delle competizioni con l’ultimo atto che va in scena alla Milano Santagiulia Ice Hockey Arena dove alle 14:10 si gioca il match per la medaglia d’oro dell’hockey maschile.

Cerimonia di chiusura all’Arena di Verona: le limitazioni alla circolazione

In serata gli occhi del mondo sportivo si spostano all’Arena di Verona dove si svolge la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Per l’occasione, l’amministrazione comunale di Verona ha istituito la “zona gialla”, prevedendo una serie di limitazioni alla circolazione dei veicoli, con strade chiuse e modifiche alla viabilità nell’area circostante all’anfiteatro. In particolare, fino alle ore o1:00 di lunedì 23 febbraio, è previsto il divieto di sosta con facoltà di rimozione in tutti gli stalli presenti all’interno della zona gialla, che comprendono via Pallone, via Adigetto, stradone San Fermo, corso Cavour, corso Porta Nuova e corso Castelvecchio.

Inoltre dalle ore 9 di domenica 22 febbraio alle ore 1 di lunedì 23 febbraio viene introdotto il divieto di transito a tutti i veicoli all’interno delle strade che ricadono all’interno della zona gialla, oltre che in via Pallone, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via del Pontiere in direzione Piazza Bra, e in via Adigetto. All’interno della zona gialla non è possibile nemmeno accedere a piedi, eccetto chi è munito di apposito pass rilasciato dal Comune di Verona e riservato a residenti, dimoranti, titolari e lavoratori delle attività professionali ed esercizi commerciali, ospiti delle strutture ricettive presenti nell’area della zona gialla.

