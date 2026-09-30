OMODA 4, nuove foto spia dai test in Spagna

Nuovi scatti spia mostrano OMODA 4, il crossover compatto di segmento B del marchio OMODA & JAECOO, impegnato in una sessione di test su strada in Spagna. Le immagini sono state scattate e diffuse online dal car insider Walter Vayr per l’agenzia Gabetz Spy Unit.

Un prototipo ormai privo di camuffature

A differenza dei classici avvistamenti in fase di sviluppo, l’esemplare fotografato in Spagna non presenta alcuna camuffatura: carrozzeria, gruppi ottici e badge sono interamente a vista, segno di un prototipo ormai vicino alla configurazione di produzione. La vettura fotografata monta una carrozzeria bicolore, con la parte superiore in tinta argento/grigio metallizzato e le protezioni inferiori in plastica nera a contrasto su paraurti, minigonne e passaruota, in linea con l’impostazione da crossover rialzato già mostrata da OMODA per questo modello.

Il frontale: firma luminosa a V e badge OMODA

Dalle foto frontali si riconosce chiaramente il logo OMODA posizionato al centro del muso, affiancato da un gruppo ottico dal disegno spigoloso con una sottile firma luminosa a sviluppo orizzontale che scende verso il paraurti disegnando una linea a V, coerente con il linguaggio stilistico “Mecha” già adottato dal marchio sugli altri modelli della gamma. Il paraurti anteriore presenta una griglia inferiore squadrata e prese d’aria dal disegno netto, mentre i cerchi in lega multirazza fotografati sul prototipo appaiono di grandi dimensioni rispetto all’ingombro della vettura.

Il posteriore: gruppi ottici a tutta larghezza

Gli scatti dal retro mostrano con chiarezza la scritta “OMODA4” impressa sul portellone, insieme a un gruppo ottico posteriore a sviluppo orizzontale che attraversa l’intera larghezza del portellone, con una grafica interna a tratti sottili di colore rosso. Il prototipo fotografato monta inoltre un gancio di traino visibile sotto il paraurti posteriore, un dettaglio che suggerisce come l’esemplare possa essere impiegato anche per prove di carico o di omologazione, oltre che per i normali test di durata su strada.

OMODA 4, un crossover già presentato ufficialmente

OMODA 4 è già stata presentata ufficialmente dal marchio in anteprima nazionale al recente Salone Auto Torino, come crossover compatto di segmento B destinato ad affiancare OMODA 5, OMODA 7, OMODA 9 e la nuova OMODA X nella gamma del marchio in Italia. I nuovi avvistamenti in Spagna, privi di camuffature, suggeriscono che il modello si trovi nelle fasi finali di validazione su strada in vista della commercializzazione.

Domande frequenti su OMODA 4

Dove sono state scattate le nuove foto spia di OMODA 4?

Gli scatti sono stati realizzati in Spagna, durante una sessione di test su strada del prototipo, e diffusi online dal car insider Walter Vayr per l’agenzia Gabetz Spy Unit.

Il prototipo fotografato è camuffato?

No, l’esemplare fotografato non presenta alcuna camuffatura: carrozzeria, gruppi ottici e badge OMODA4 sono interamente visibili.

Che tipo di vettura è OMODA 4?

È un crossover compatto di segmento B, già presentato ufficialmente in anteprima nazionale al Salone Auto Torino, destinato ad affiancare gli altri modelli della gamma OMODA in Italia.

Cosa si nota di particolare nel prototipo fotografato?

Il prototipo monta un gancio di traino visibile sotto il paraurti posteriore, un dettaglio che suggerisce possa essere impiegato anche per prove di carico, oltre ai normali test di durata su strada.

Quali altri modelli compongono la gamma OMODA?

La gamma comprende OMODA 5, OMODA 7, OMODA 9 e la nuova OMODA X, al debutto mondiale il 20 ottobre 2026.

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