Opel e Leapmotor hanno compiuto il prossimo grande passo nella loro collaborazione: il CEO di Opel Florian Huettl e il fondatore e CEO di Leapmotor Zhu Jiangming hanno firmato l’accordo ufficiale di cooperazione per il nuovo modello nel segmento C-SUV, dando ulteriore slancio allo sviluppo già in corso negli hub di progetto congiunti di Rüsselsheim, in Germania, e Hangzhou, in Cina.

Lo sviluppo del nuovo Opel C-SUV fa parte della partnership tra Stellantis e Leapmotor, elemento del piano strategico di crescita FaSTLane 2030.

Il nuovo C-SUV: componenti Leapmotor e design Opel

Il nuovo Opel C-SUV permetterà al costruttore tedesco di compiere un importante passo strategico in termini di elettrificazione nel minor tempo possibile. Le vendite dovrebbero iniziare nel 2028, con il nuovo arrivato che completerà l’attuale gamma di SUV composta da Opel Mokka, Frontera e Grandland.

Il nuovo veicolo utilizzerà componenti chiave di Leapmotor, combinati con il design distintivo di Opel, l’ergonomia dell’abitacolo, l’ingegneria del telaio e tecnologie avanzate di illuminazione e sedili. Contemporaneamente, il nuovo arrivato beneficerà dell’efficiente rete di produzione Stellantis in Europa: sarà costruito a Saragozza, in Spagna, la sede della bestseller Opel Corsa e della premiata Corsa GSE.

Opel si impegna a fornire soluzioni di mobilità su misura per i propri clienti. Questo accordo rappresenta una tappa fondamentale per garantire che i nostri piani di crescita si concretizzino. Il nostro nuovo modello amplierà il nostro portafoglio di prodotti esistente e offrirà ai nostri clienti un’altra opzione entusiasmante nel segmento C-SUV, di grande importanza e continua crescita. Florian Huettl, CEO di Opel

La collaborazione Stellantis-Leapmotor

Per Zhu Jiangming, fondatore e CEO di Leapmotor, l’accordo dimostra “come due aziende provenienti da parti diverse del mondo possano, attorno a una visione condivisa, valorizzare i rispettivi punti di forza e raggiungere una complementarità reciproca: portare la mobilità elettrica avanzata a un numero maggiore di persone e costruire insieme quel futuro in Europa e oltre”.

Domande frequenti su Opel e Leapmotor

Cosa hanno firmato Opel e Leapmotor?

Il CEO di Opel Florian Huettl e il fondatore e CEO di Leapmotor Zhu Jiangming hanno firmato l’accordo ufficiale di cooperazione per lo sviluppo del nuovo Opel C-SUV.

Quando arriverà il nuovo Opel C-SUV?

Le vendite del nuovo modello dovrebbero iniziare nel 2028, ad affiancare l’attuale gamma SUV di Opel composta da Mokka, Frontera e Grandland.

Dove verrà prodotto?

Il nuovo C-SUV sarà costruito nello stabilimento Stellantis di Saragozza, in Spagna, la stessa sede di produzione di Opel Corsa e Corsa GSE.

Che ruolo ha Leapmotor nel nuovo modello?

Il nuovo C-SUV utilizzerà componenti chiave di Leapmotor combinati con il design, l’ergonomia dell’abitacolo e l’ingegneria del telaio Opel, nell’ambito della partnership strategica tra Stellantis e Leapmotor (FaSTLane 2030).

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