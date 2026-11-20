Brembo è stata premiata da CLEPA, l’Associazione europea dei fornitori automotive, come Top Innovator nella categoria Green per il GREENTELL set, il sistema disco e pastiglie di primo impianto sviluppato per coniugare prestazioni, maggiore durata e riduzione delle emissioni di polveri generate in frenata.

I CLEPA Innovation Awards 2026 premiano le tecnologie all’avanguardia nel settore della componentistica automotive europea, valutando le innovazioni in base all’ambizione, all’impatto sul mercato, alla fattibilità e al contributo alla società nel percorso verso una mobilità sostenibile e digitale.

Il GREENTELL set: innovazione verde per il sistema frenante

Nato dall’unione delle parole “GREEN” e “INTELLIGENCE”, il nome GREENTELL racchiude i principi alla base della soluzione: ridurre l’impatto ambientale fino all’85% attraverso ricerca e innovazione tecnologica applicate al sistema frenante.

Elemento distintivo del GREENTELL set è il rivestimento del disco a doppio strato senza nichel, applicato mediante tecnologia Laser Metal Deposition (LMD). In abbinamento a pastiglie freno specificamente sviluppate, il rivestimento aumenta significativamente la resistenza all’usura del disco senza comprometterne le prestazioni. La tecnologia può essere utilizzata su diverse tipologie di disco, tra cui quelli integrali, co-fusi, leggeri e flottanti.

Il disco integra inoltre la marcatura Easy Check, che include il logo Brembo e può essere personalizzata con quello del costruttore: la progressiva scomparsa della marcatura dalla superficie frenante segnala quando è necessario sostituire il disco. La sua versatilità lo rende adatto a tutti i tipi di veicoli, dai NEV (New Energy Vehicle) ai motori a combustione, dalle auto premium ai veicoli commerciali leggeri.

Meno usura e meno polveri sottili, in linea con l’Euro 7

Rispetto a un disco equivalente in ghisa non rivestito, secondo Brembo la soluzione consente di ridurre l’usura superficiale fino a circa l’80% e le emissioni di polveri generate in frenata fino a circa il 90%, in linea con l’attenzione introdotta dalla normativa Euro 7 sulle emissioni non allo scarico generate dai sistemi frenanti.

Essere riconosciuti da CLEPA come Top Innovator nella categoria Green conferma il valore del percorso di innovazione che Brembo porta avanti da anni. Il GREENTELL set dimostra come la ricerca avanzata sui materiali, una consolidata competenza di prodotto e lo sviluppo di tecnologie industriali possano tradursi in soluzioni concrete, capaci di coniugare prestazioni e riduzione dell’impatto ambientale. È in questa direzione che vogliamo continuare a innovare, anticipando le esigenze di una mobilità in continua evoluzione. Ignacio Alvarez Troncoso, Chief Research & Development Officer di Brembo

Domande frequenti su Brembo GREENTELL set

Che premio ha vinto Brembo?

Brembo è stata premiata da CLEPA come Top Innovator nella categoria Green ai CLEPA Innovation Awards 2026, per il sistema disco e pastiglie GREENTELL set.

Cos’è il GREENTELL set?

È un sistema disco e pastiglie di primo impianto con rivestimento del disco a doppio strato senza nichel, applicato con tecnologia Laser Metal Deposition, pensato per ridurre usura ed emissioni di polveri in frenata.

Quanto riduce le emissioni di polveri da frenata?

Secondo Brembo, rispetto a un disco equivalente in ghisa non rivestito, il GREENTELL set riduce le emissioni di polveri generate in frenata fino a circa il 90% e l’usura superficiale fino a circa l’80%.

Su quali veicoli può essere montato?

È una soluzione versatile, applicabile a diverse tipologie di disco (integrali, co-fusi, leggeri e flottanti) e a tutti i tipi di veicoli, dai NEV ai motori a combustione, dalle auto premium ai veicoli commerciali leggeri.

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