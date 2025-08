Opel Grandland Electric: gita fuori porta tra le mimose della Liguria [FOTO]

La Opel Grandland Electric ci porta a Bordighera, pittoresca cittadina ligure a 280 chilometri da Milano e a 240 chilometri da Torino caratterizzata da lunghe distese di mimose, che si propone come meta per un fine settimana lontano dalla città.

Opel Grandland Electric, dotata di autonomia estesa, permette di percorrere lunghe distanze con serenità. Inoltre numerose aree di sosta autostradali, come quella di Stura lungo il tragitto ad esempio, sono equipaggiate con postazioni di ricarica veloce che permettono di ridurre notevolmente i tempi di ricarica, con la Grandland Electric in grado di supportare ricarica in corrente continua ad un potenza fino a 160 kW.

Tre modalità di guida e tecnologia FSD

La Opel Grandland elettrica offre al conducente la possibilità di scegliere fra tre modalità di guida: Normale, Eco e Sport. In modalità Sport, il SUV garantisce una potenza massima di 213 CV e una coppia di 345 Nm, permettendo un accelerazione da 0 a 100 km/h in 9 secondi. Inoltre per ottimizzare l’autonomia, la vettura è dotata di tecnologia di recupero dell’energia in frenata e decelerazione regolabile su tre livelli tramite le palette al volante.

Un altro punto di forza della vettura è il comfort di guida, reso possibile grazie alla tecnologia FSD (Frequency Selective Damping) degli ammortizzatori, che adatta le caratteristiche di smorzamento in base alle condizioni stradali e allo stile di guida.

Due tagli di batteria, autonomia fino a 582 km

La Opel Grandland Electric, ora guidabile anche dai neopatentati, si propone con in due varianti che garantiscono la stessa potenza di 213 CV, ma differiscono per capacità della batteria: una da 73 kWh per 523 km d’autonomia e l’altra da 82,2 kWh per 582 km d’autonomia.

