Opel Grandland plug-in hybrid sulle tracce di Raffaello [FOTO]

La Opel Grandland, moderno SUV derivato dalla visione futurista incarnato dal prototipo Opel Experimental presenta un paio d’anni fa, si propone sul mercato con una completa gamma di motorizzazioni di ultima generazione. Tra queste spicca la versione ibrida plug-in composta dalla combinazione tra un motore benzina ed un motore elettrico, per una potenza combinata di 195 CV e una coppia massima di 350 Nm, a cui si affianca una compatta batteria di trazione da 17,9 kWh, che permette al SUV di percorrere fino a 97 km (108 km in città) nel ciclo WLTP in modalità 100% elettrica.

A Urbino sulle tracce di Raffaello Sanzio

La Opel Grandland plug-in hybrid mette in mostra le sue doti stilistiche e tecniche portandoci fino alla casa natale di Raffaello Sanzio, a Urbino, nelle Marche, dove il grande pittore e architetto rinascimentale visse fino a circa 11 anno e dove, dipinto nella parete di quella che fu la sua stanza, è conservata la sua prima opera, ovvero l’affresco di una Madonna con Bambino. Con le sue opere Raffaello ha influenzato il linguaggio artistico dei secoli successivi, fino ad abbracciare anche l’arte contemporanea.

L’audace design esterno

Una capacità di visione nell’anticipare il futuro che si ritrovano su Opel Grandland, che puntando su innovazione e design porta sulle caratteristiche strade di Urbino il suo stile audace che emerge dal frontale 3D Vizor, con il logo del Blitz di Opel illuminato e la tecnologia Edge Light, affiancati dai fari Intelli-Lux HD a matrice di LED che permettono animazione di benvenuto e un’illuminazione ad altissima risoluzione per una maggiore sicurezza notturna. Anche il posteriore del SUV ha un aspetto distintivo grazie alla scritta Opel illuminata, diretta derivazione dal prototipo Experimental.

Interni tra comfort e materiali sostenibili

L’abitacolo della Opel Grandland esalta la spaziosità e il comfort con un design fatto di linee orizzontali e con soluzioni orientate al guidatore, come lo schermo centrale dell’infotainment e l’head-up display. Grande attenzione è riservata alla sostenibilità dei componenti: oltre 500 kg del peso complessivo del veicolo sono costituiti da elementi che derivano da materiali riciclati o rinnovabili, inclusi alluminio e acciaio, oltre ai tessuti interni realizzati con il riciclo di bottiglie in PET.

