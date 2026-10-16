Opel GSE 27FE: 6.000 km di test, Evans e Pourchaire si raccontano

I piloti ufficiali Opel Mitch Evans e Théo Pourchaire raccontano il design finale della Opel GSE 27FE, i primi mesi nel marchio e il debutto al Salone di Parigi. Dopo una fase di test intensiva da oltre 6.000 chilometri, il team passa ora in modalità gara.

Dalla modalità test alla modalità gara

Insieme i due piloti hanno presentato a Parigi la veste finale da gara della Opel GSE 27FE, in nero, argento e giallo GSE: la vettura GEN4 completamente elettrica gareggerà nella prima stagione di Opel nel Campionato Mondiale ABB FIA Formula E. In dodici giorni di test il team ha percorso più di 6.000 chilometri. L’attenzione, inizialmente sull’affidabilità, si è concentrata di recente su prestazioni, gestione dell’energia e messa a punto nelle due configurazioni aerodinamiche.

Jörg Schrott, Sophia Flörsch, Mitch Evans e Théo Pourchaire (foto: Opel)

La FIA ha omologato la vettura, fissando le specifiche tecniche per la stagione. La costruzione della prima vettura da gara è in corso, con test previsti per l’inizio di novembre; il primo trasporto merci via mare è in arrivo, il secondo deve arrivare all’inizio di novembre. Il prossimo appuntamento sono i test drive ufficiali dal 16 al 20 novembre a Jarama, in Spagna. «Madrid e il circuito di Jarama hanno un significato speciale per noi. È stato il punto di partenza ufficiale del nostro impegno in Formula E», dice il team principal Jörg Schrott. Nel simulatore e durante i test affiancherà la squadra la collaudatrice e sviluppatrice Sophia Flörsch.

Il design finale secondo i piloti

Il mio primo pensiero è stato: appare audace, veloce e aggressiva. Il design finale da gara supera quello del modello per i test. L’argento mi ha un po’ sorpreso ed è un bel tocco. Mitch Evans

Per Théo Pourchaire è «un design molto elegante che mostra Opel al suo meglio»; il suo dettaglio preferito è il giallo, che porta sul casco fin dall’inizio della carriera.

Mitch Evans (foto: Opel)

I primi mesi in Opel e la presenza a Parigi

Pourchaire parla di un «vero piacere» lavorare con la famiglia Opel, con molte sessioni al simulatore e incontri con ingegneri e meccanici. Evans descrive una transizione «davvero fluida» e dice di essersi sentito subito parte della famiglia. Sul Salone di Parigi, Pourchaire si dice orgoglioso di vedere il marchio nel suo paese d’origine; Evans sottolinea che per Opel è un grande momento, al debutto in Formula E, con la vettura esposta accanto agli altri modelli e alla Opel STX Concept.

Com’è la GEN4: «accelerazione pazzesca»

Quando ho provato per la prima volta la potenza completa dei 600 kilowatt, è stato davvero uno shock. Mitch Evans

Evans spiega che con la GEN4, i regolamenti tecnici, i sistemi e le gomme di un nuovo produttore c’è molto da imparare prima della prima gara. Pourchaire la definisce la macchina da corsa con l’accelerazione più impressionante che abbia mai guidato: «ogni volta sembra di non riuscire a respirare in macchina».

Théo Pourchaire (foto: Opel)

Gli obiettivi per la prima stagione

Pourchaire punta a dare il massimo, imparare in fretta e guadagnare posizioni per Opel, con preparazione fisica e mentale e molto lavoro al simulatore. Evans è netto: «Sono qui per vincere». Riconosce che, essendo una squadra nuova, ci sarà un periodo di transizione e che con le nuove regole nessuno conosce ancora l’equilibrio di potere.

Domande frequenti sulla Opel GSE 27FE in Formula E

Quanti chilometri di test ha percorso la Opel GSE 27FE?

Più di 6.000 chilometri in dodici giorni di test. L’attenzione, inizialmente sull’affidabilità, si è spostata su prestazioni, gestione dell’energia e messa a punto nelle due configurazioni aerodinamiche.

La vettura è stata omologata?

Sì, la FIA ha omologato la Opel GSE 27FE, fissando le specifiche tecniche per la stagione.

Quando sono i prossimi test?

La costruzione della prima vettura da gara è in corso, con test previsti per l’inizio di novembre. I test drive ufficiali sono dal 16 al 20 novembre a Jarama, in Spagna.

Chi sono i piloti Opel in Formula E?

Mitch Evans, il pilota con il maggior numero di vittorie nella storia della Formula E, e il rookie Théo Pourchaire. Sophia Flörsch è collaudatrice e sviluppatrice.

Quali sono i colori della vettura?

Nero, argento e giallo GSE.

Chi è il team principal?

Jörg Schrott.

Vota: post