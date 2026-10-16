Trofeo Lancia: al Rallye Sanremo cinque piloti per titolo e sedile 2027

Il Rallye Sanremo chiude la stagione 2026 del Trofeo Lancia con una sfida per il titolo ancora apertissima: De Antoni, Ardizzone, Cambiaghi, Di Giovanni e Francia si giocano tutto al volante delle Lancia Ypsilon Rally4 HF, con in palio anche il programma da pilota ufficiale Lancia Corse HF per il 2027.

Cinque piloti per il titolo

La classifica arriva all’ultimo appuntamento dopo cinque gare combattute. Guida Edoardo De Antoni, con Martina Musiari, con 118 punti, seguito a tre lunghezze da Nicolò Ardizzone e Alex Scartabelli (115). Un punto più indietro Moreno Cambiaghi e Giulia Paganoni (114), poi Simone Di Giovanni, navigato da Andrea Colapietro, a 108. Chiudono il gruppo dei pretendenti Federico Francia e Paolo Rocca con 60 punti, ancora nella lotta matematica. Quattro piloti racchiusi in dieci punti.

In stagione Di Giovanni ha vinto al Ciocco e a Roma, De Antoni al Due Valli e Ardizzone ad Alba.

In palio il sedile ufficiale 2027

Il vincitore entrerà nella squadra Lancia Corse HF nella prossima stagione, al volante della Ypsilon HF Integrale Rally2 nel CIAR oppure della Ypsilon Rally4 HF nel FIA European Rally Championship. Il Rallye Sanremo è l’appuntamento conclusivo del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco.

La Lancia Delta Totip di Alex Fiorio (foto: Lancia)

Ypsilon oltre il 34% del parco partenti

Sono 26 le Lancia Ypsilon al via su 77 vetture iscritte, il 34% del parco partenti: più di una su tre. Nel Villaggio Lancia Corse HF sarà esposta la Lancia Delta Totip guidata da Alex Fiorio, omaggio del marchio al campione recentemente scomparso.

Le altre classifiche

La lotta tra De Antoni, Cambiaghi, Di Giovanni e Francia assegnerà anche il titolo Master, con Mattia Vita e Alessio Foresto a fare i conti con loro. Ad Ardizzone basterà partire per conquistare la classifica Junior, ma troverà gli equipaggi di Gianmarco Lazzarato e Devis Bernardi, Jonas e Katharina Muller, Efe Urundul e Denis Piceno, Asia Vidori e Alice Tasselli. Tra gli Expert Roberto Gobbin, con Lorenzo Mattucci, difende la leadership da Emanuele Fiore (con Emanuele Lullo), Thimo Tremmel e Jonas Decker. Tra le Ypsilon HF Racing Rally6 Manuel De Rossi e Giordano Gregori guidano la classifica, con Simone Rappa e Roberto Interdonato pronti a dare battaglia.

Il Rallye Sanremo (foto: Lancia)

Il via sabato da Porto Sole

Il Rallye Sanremo entra nel vivo sabato alle 15:00 con la prova speciale di Porto Sole, primo atto di un confronto che decreterà il nuovo campione del Trofeo Lancia e il pilota destinato a vestire i colori ufficiali Lancia Corse HF nel 2027.

Domande frequenti sul Trofeo Lancia al Rallye Sanremo

Chi può vincere il Trofeo Lancia 2026?

Cinque equipaggi sono ancora in corsa: De Antoni (118 punti), Ardizzone (115), Cambiaghi (114), Di Giovanni (108) e Francia (60, solo matematicamente).

Cosa vince il campione del Trofeo Lancia?

Il programma da pilota ufficiale Lancia Corse HF per il 2027, con la Ypsilon HF Integrale Rally2 nel CIAR oppure la Ypsilon Rally4 HF nel FIA European Rally Championship.

Quante Lancia Ypsilon sono al via a Sanremo?

26 su 77 vetture iscritte, il 34% del parco partenti, più di una su tre.

Quando parte il Rallye Sanremo?

Sabato alle 15:00 con la prova speciale di Porto Sole.

Chi ha già vinto il titolo di una categoria?

Nicolò Ardizzone, in testa tra gli Junior, conquista il titolo con la sola partenza a Sanremo.

Quale auto di Alex Fiorio sarà esposta?

La Lancia Delta Totip con cui ha corso, nel Villaggio Lancia Corse HF, in omaggio al campione recentemente scomparso.

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