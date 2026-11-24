Porsche annuncia che lo sviluppo della nuova 718 Boxster completamente elettrica, la prima sportiva a due posti a zero emissioni del marchio di Stoccarda, è entrato nella sua fase finale. L’anteprima mondiale della versione di serie è prevista per il primo trimestre del 2027.

Quattro milioni di chilometri di test, dai -30°C della Svezia ai 51°C della Death Valley

Durante lo sviluppo, i prototipi della 718 Boxster completamente elettrica sono stati sottoposti a prove di resistenza nelle condizioni più disparate: test su ghiaccio e neve in Svezia con temperature fino a -30°C, e nella Death Valley, negli Stati Uniti, dove il caldo estremo può raggiungere i 51°C. Nel traffico intenso di città come Las Vegas, Los Angeles e Shanghai, l’attenzione si è concentrata sulla praticità d’uso quotidiano e sui sistemi di assistenza alla guida, mentre i percorsi di test hanno toccato altitudini comprese tra 86 metri sotto il livello del mare e 2.750 metri. I tecnici hanno inoltre effettuato prove sulle prestazioni di ricarica in oltre 20 Paesi, utilizzando cinque diversi standard. In totale, il team di collaudo ha percorso circa quattro milioni di chilometri a bordo dei prototipi.

Test su ghiaccio e neve per la 718 Boxster completamente elettrica

Architettura E-Core: la batteria al posto del motore centrale

Uno degli obiettivi principali nello sviluppo è stato preservare il DNA della linea Boxster. Proprio dietro i sedili, dove altrimenti sarebbe stato collocato il motore endotermico, trova posto la batteria da 800 Volt. Questa architettura, chiamata E-Core e sviluppata appositamente per la 718 Boxster, consente una posizione di guida ribassata, come si addice a un’auto sportiva, con il peso concentrato al centro della vettura e ripartito per il 40% sull’asse anteriore e per il 60% su quello posteriore, in linea con le classiche sportive a motore centrale. Grazie a una struttura leggera, il peso complessivo resta analogo a quello degli attuali modelli 911 Cabriolet con powertrain T-Hybrid.

Michael Leiters, CEO e Presidente del comitato esecutivo di Porsche AG, ha dichiarato: “A partire dal prossimo anno, la 718 Boxster completamente elettrica offrirà ai nostri clienti un interessante punto di accesso alla nostra gamma di auto sportive a due porte. I nostri ingegneri sono riusciti a trasferire l’esclusivo concetto della Boxster al mondo dell’elettrico, migliorandolo ulteriormente”.

Gran parte dei componenti del telaio riprende quelli della 911: lo sterzo si basa su quello della 911 Carrera GTS e, per la prima volta sulla 718 Boxster, viene offerto l’asse posteriore sterzante. Anche le dimensioni di cerchi, pneumatici e impianto frenante derivano dalla 911, da cui arriva anche il differenziale autobloccante a controllo elettronico PTV+. Michael Steiner, membro del Consiglio di Amministrazione e responsabile della divisione Ricerca e Sviluppo di Porsche, ha spiegato: “Nel progettare questa vettura non abbiamo scelto la strada più facile, ma abbiamo optato per soluzioni tipiche di Porsche. Un ottimo esempio è l’architettura E-Core, che garantisce una posizione di guida ribassata e un baricentro simile a quello di una tradizionale auto con motore centrale”.

E-Shift: il cambio virtuale a 7 rapporti con il sound della Boxster GTS

La 718 Boxster completamente elettrica sarà la 718 più potente mai realizzata: il modello di punta accelera da 0 a 100 km/h in meno di tre secondi e supera i 250 km/h di velocità massima; tutte le versioni saranno a trazione posteriore. Di serie su tutta la gamma arriva l’E-Shift: premendo un pulsante si attiva un cambio PDK virtuale a 7 rapporti, con caratteristiche che variano in base alla modalità di guida selezionata, utilizzabile in modalità automatica o manuale tramite le levette al volante. Quando l’E-Shift è attivo, l’esperienza è accompagnata dal rombo riprodotto fedelmente di un motore boxer a sei cilindri, ispirato al sound della Boxster GTS di generazione 981; quando è disattivato, le levette permettono invece di selezionare tre livelli di recupero energetico.

Test nel traffico cittadino di Las Vegas per la 718 Boxster completamente elettrica

Frank Moser, Vice President della linea di modelli 911 e 718 di Porsche, ha aggiunto: “Mi darebbe grande soddisfazione se, alla guida della 718 Boxster, i nostri clienti potessero cogliere tutta la passione che abbiamo riversato nello sviluppo di questa vettura e rendersi conto che siamo riusciti a trasferire il DNA della 718 con motore termico nel mondo dell’elettrico”. Anche Walter Röhrl, due volte campione del mondo di rally, si è detto colpito dalle prestazioni dell’auto: “È davvero sensazionale quello che riesce a fare quest’auto. È qui che potenza, prestazioni di frenata, maneggevolezza ed esperienza di guida si fondono alla perfezione. La 718 Boxster offre un feedback superiore rispetto a qualsiasi altra auto completamente elettrica che abbia mai guidato”.

La 718 Boxster completamente elettrica sarà prodotta nello stabilimento principale di Porsche a Stoccarda-Zuffenhausen. A partire dal 24 novembre, il documentario sullo sviluppo della vettura, intitolato “La nuova 718 Boxster: la storia di un progetto”, viene trasmesso quotidianamente in quattro parti sul canale YouTube ufficiale di Porsche e nella Porsche Newsroom.

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Domande frequenti su Porsche 718 Boxster elettrica

Quando debutta la nuova Porsche 718 Boxster elettrica?

L’anteprima mondiale della versione di serie è prevista per il primo trimestre del 2027.

Che prestazioni avrà la 718 Boxster completamente elettrica?

Il modello di punta accelera da 0 a 100 km/h in meno di tre secondi e supera i 250 km/h di velocità massima; tutte le versioni saranno a trazione posteriore.

Cos’è l’architettura E-Core della 718 Boxster elettrica?

È l’architettura sviluppata appositamente per la 718 Boxster, con la batteria da 800 Volt collocata dietro i sedili al posto del motore endotermico, per una posizione di guida ribassata e una ripartizione dei pesi 40/60 tipica delle sportive a motore centrale.

Cos’è l’E-Shift della 718 Boxster elettrica?

È un cambio PDK virtuale a 7 rapporti, attivabile con un pulsante, che riproduce le caratteristiche di cambiata di un cambio PDK reale accompagnate dal sound di un motore boxer a sei cilindri.

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