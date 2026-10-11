Stellantis “The Night Before”: sei concept car svelate alla vigilia del Salone di Parigi

Parigi, 11 ottobre 2026 – Alla vigilia del Salone dell’Auto di Parigi (12-18 ottobre) Stellantis ha presentato in anteprima esclusiva sei delle nove concept car che debutteranno alla rassegna. All’evento “The Night Before”, ospitato nell’Hangar Y, hanno partecipato ospiti e media: protagonisti Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Opel e Peugeot.

Antonio Filosa ed Emanuele Cappellano a “The Night Before”

Sei concept per sei marchi

Le concept, sviluppate sotto la guida di Gilles Vidal, Head of Design Enlarged Europe, illustrano diversi percorsi verso l’innovazione. Vidal spiega: «Il futuro del design automobilistico deve essere al tempo stesso audace e ricco di significato». Ecco la sintesi di Stellantis:

Alfa Romeo Cuorerosso : concept nata «dal cuore del marchio», con architetture multi-energy, modelli fino a 4,7 metri e il potenziale per versioni Quadrifoglio; il propulsore più prestazionale potrebbe essere un V6 2.9 Full Hybrid con trazione integrale Q4.

: concept nata «dal cuore del marchio», con architetture multi-energy, modelli fino a 4,7 metri e il potenziale per versioni Quadrifoglio; il propulsore più prestazionale potrebbe essere un V6 2.9 Full Hybrid con trazione integrale Q4. Citroën 2 CV Concept : reinvenzione dell’icona in chiave elettrica, prodotta in Europa e proposta a un prezzo di 15.000 euro.

: reinvenzione dell’icona in chiave elettrica, prodotta in Europa e proposta a un prezzo di 15.000 euro. DS F3VER : unisce desiderabilità senza compromessi, personalizzazione e versatilità.

: unisce desiderabilità senza compromessi, personalizzazione e versatilità. Fiat Multiplay : architettura modulabile che unisce la versatilità di un pick-up al comfort di un SUV, ispirata alla Multipla.

: architettura modulabile che unisce la versatilità di un pick-up al comfort di un SUV, ispirata alla Multipla. Opel STX Concept : visione delle future station wagon, con nuovo Vizor a lamelle luminose e Compass verticale più marcato.

: visione delle future station wagon, con nuovo Vizor a lamelle luminose e Compass verticale più marcato. Peugeot RCZ Vision: manifesto del marchio su piattaforma STLA One, con steer-by-wire, Hypersquare e nuovo i-Cockpit.

Gilles Vidal, Head of Design Enlarged Europe

FaSTLAne 2030 e i numeri dello stand di Parigi

Il Chairman John Elkann, il CEO Antonio Filosa e l’Enlarged Europe COO Emanuele Cappellano hanno sottolineato come il piano strategico FaSTLAne 2030 si stia traducendo in risultati concreti. Filosa ha parlato di «una testimonianza concreta della passione e dell’impegno dei nostri team nel plasmare il futuro della mobilità».

Al Salone di Parigi Stellantis avrà il più grande stand della manifestazione, con oltre 60 veicoli esposti, nove concept car, otto brand (incluso il partner strategico Leapmotor) e sei anteprime mondiali. Cappellano ha ricordato che sono previsti oltre 50 nuovi prodotti entro il 2030, che permetteranno di ampliare del 25% la copertura di mercato nell’area Enlarged Europe.

Santo Ficili, CEO di Alfa Romeo, con la concept Cuorerosso

Domande frequenti su “The Night Before” di Stellantis

Che cos’è “The Night Before”?

È l’evento Stellantis ospitato nell’Hangar Y di Parigi alla vigilia del Salone dell’Auto, durante il quale sono state svelate sei concept car.

Quali concept sono state presentate?

Alfa Romeo Cuorerosso, Citroën 2 CV Concept, DS F3VER, Fiat Multiplay, Opel STX Concept e Peugeot RCZ Vision.

Quando si svolge il Salone dell’Auto di Parigi 2026?

Dal 12 al 18 ottobre 2026.

Quante concept porta Stellantis a Parigi?

Nove concept car, di cui sei sono state mostrate in anteprima esclusiva a “The Night Before”.

Quanto sarà grande lo stand Stellantis?

Sarà il più grande della manifestazione, con oltre 60 veicoli esposti, otto brand e sei anteprime mondiali.

Cos’è FaSTLAne 2030?

È il piano strategico di Stellantis che, secondo il Gruppo, si sta traducendo in risultati concreti in tecnologie, prodotti e innovazioni che pongono il cliente al centro.

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