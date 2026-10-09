Noleggio a lungo termine: 773.114 contratti in 9 mesi, -7,1%

Roma, 8 ottobre 2026. Il noleggio a lungo termine di autovetture e fuoristrada chiude i primi nove mesi del 2026 con 773.114 contratti, in calo del 7,1% rispetto ai 831.833 dello stesso periodo del 2025. È quanto emerge dall’analisi del Centro Studi e Statistiche UNRAE, elaborata sui dati del MIT relativi ai contratti di NLT di durata superiore a 30 giorni.

Noleggio a lungo termine: 773.114 contratti in nove mesi, -7,1%

Nei primi nove mesi del 2026 i contratti di noleggio a lungo termine si fermano a 773.114 unità (-7,1% sul 2025, chiuso a 831.833). UNRAE parla di una fase di fisiologico assestamento dei volumi, inserita in un contesto in cui la formula locativa continua a presidiare una posizione strategica nel settore automotive.

Per Roberto Pietrantonio, Presidente di UNRAE, «il quadro dei primi nove mesi dimostra la capacità del noleggio a lungo termine di sostenere la transizione ecologica». L’associazione ribadisce per questo la necessità di varare dal 2027 il piano di defiscalizzazione per le flotte aziendali, così come definito dalla proposta di filiera presentata al Governo, con risorse garantite sull’intero triennio.

Chi noleggia: privati al 14,6%, aziende non-automotive al 66,3%

Il segmento dei Privati assorbe 112.937 contratti (-4,1%), pari al 14,6% del totale. Le società, con 660.177 unità (85,4% dell’ordinato), scendono del 7,5%. All’interno di questo perimetro il ruolo trainante resta delle Aziende non-automotive: 512.917 contratti (-7,5%), il 66,3% della domanda complessiva.

Il canale del Noleggio a Breve Termine (NBT) scende a 88.524 unità (-13,2%), con una quota dell’11,5%. Dealer e Costruttori crescono invece del 3,1% a 39.529 unità (5,1% del mercato), mentre le piccole società di NLT, che acquisiscono vetture da operatori Top o Captive, tengono con 19.207 contratti (+0,4%), al 2,5% del totale.

La durata media dei contratti si allunga a 23 mesi, un mese in più rispetto a gennaio-settembre 2025. Il valore più alto riguarda Privati e Aziende non-automotive (entrambi 25 mesi), mentre le società di NLT si fermano a 16 mesi, Dealer e Costruttori a 14 mesi e il noleggio a breve termine a 10 mesi.

Alimentazioni: ibride al 36,0%, elettriche al 5,8%, plug-in al 13,4%

Il noleggio a lungo termine conferma il ruolo primario nell’adozione di veicoli a basse emissioni. Le elettriche pure (BEV) totalizzano 45.132 contratti, in crescita del 15,3%, con una quota del 5,8% (+1,1 punti). Più marcata la progressione delle ibride plug-in (PHEV): 103.978 contratti (+37,7%) e quota al 13,4% (+4,3 punti).

La motorizzazione dominante resta l’ibrido (HEV), con 277.698 unità (+6,9%) e il 36,0% del mercato (+4,8 punti). Le alimentazioni tradizionali cedono terreno: il diesel cala del 25,5% a 207.407 contratti (26,8% di quota, -6,7 punti) e la benzina del 21,8% a 127.598 unità (16,5%, -3,1 punti). Residuali GPL (7.654 contratti, -13,0%, quota 1,0%) e metano (3.647 contratti, -47,9%, quota 0,5%).

L’analisi per canale mostra scelte differenti. Le ibride guidano la graduatoria tra le società di NBT (45,1%), i Privati (39,6%), le Aziende non-automotive (34,2%) e Dealer e Costruttori (31,1%). Il diesel mantiene la leadership tra le società di NLT (40,7%) e pesa per il 30,6% tra le Aziende non-automotive. La benzina ha la quota maggiore nel NBT (31,6%), tra Dealer e Costruttori (24,8%) e tra i Privati (23,1%). L’ibrido plug-in attira soprattutto le Aziende non-automotive (16,5%), Dealer e Costruttori (11,3%) e Privati (9,1%), mentre le elettriche pure registrano la quota più alta tra Dealer e Costruttori (16,5%), seguiti dalla clientela privata (7,5%).

Segmenti: i SUV sono il 62,0% dei contratti

La distribuzione per segmento conferma la supremazia dei SUV, al 62,0% del totale, davanti a Berline (26,7%) e Station Wagon (9,2%). A fare da traino è il segmento C-SUV, che accentra il 27,5% delle scelte complessive, con picchi tra le società NLT (30,1%) e i Privati (29,4%). Tra le Berline la domanda si concentra sul segmento B, al 10,0% del totale, con il 17,9% tra Dealer e Costruttori e il 15,9% nel noleggio a breve termine.

Distribuzione territoriale: la Lombardia pesa il 31,4%

La geografia dei contratti ha il suo baricentro in Lombardia, che da sola genera il 31,4% dei volumi, seguita da Lazio (12,6%), Trentino-Alto Adige (10,6%), Emilia-Romagna (8,8%) e Veneto (6,5%). Guardando ai soli Privati, l’incidenza maggiore sul totale locale si rileva nel Mezzogiorno: Calabria (30,6%), Puglia (29,6%), Campania (29,3%) e Molise (27,7%).

L’82,4% dei contratti attivati in Lombardia è intestato ad Aziende non-automotive, quota che sale al 78,2% in Liguria e al 78% in Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Il maggior numero di contratti di Dealer e Costruttori si registra in Molise (19,6%) e nelle Marche (13,1%). I contratti NBT prevalgono in Trentino-Alto Adige (82,1%), mentre l’Emilia-Romagna spicca per la quota di contratti a società di NLT (22,3%).

Focus sulle auto immatricolate nel primo semestre 2026

I contratti stipulati al 30 settembre 2026 (dal 1° gennaio) per autovetture immatricolate nei primi sei mesi dell’anno ammontano a 211.588 unità; il dato può includere più contratti relativi alla stessa vettura. Oltre la metà fa capo alle Aziende non-automotive (56,4%), seguite dal noleggio a breve termine (23,0%), dai Privati (14,0%), da Dealer e Costruttori (5,4%) e dalle società di NLT (1,2%).

Il mix di alimentazioni conferma l’accelerazione verde: le ibride toccano il 42,0%, le plug-in il 21,1% e le elettriche pure il 7,1%. Benzina e diesel pesano ciascuno per il 14,5%, mentre il GPL si ferma allo 0,8%.

Nota metodologica: i dati riportano sempre il primo utilizzatore intestatario del contratto; nel caso di un contratto sottoscritto da un’azienda non-automotive risulta solo l’azienda e non le successive assegnazioni ai dipendenti.

Domande frequenti sul noleggio a lungo termine nel 2026

Quanti contratti di noleggio a lungo termine sono stati stipulati nei primi nove mesi del 2026?

Secondo il Centro Studi e Statistiche UNRAE i contratti sono stati 773.114, con un calo del 7,1% rispetto ai 831.833 dello stesso periodo del 2025.

Quanto pesano i privati nel noleggio a lungo termine?

I privati hanno stipulato 112.937 contratti, pari al 14,6% del totale (+0,4 punti), con un calo del 4,1% in valore assoluto. Le società coprono l’85,4% dell’ordinato con 660.177 unità.

Quali alimentazioni sono più richieste nel noleggio a lungo termine?

L’ibrido è la motorizzazione dominante con il 36,0% dei contratti (277.698 unità). Seguono diesel al 26,8%, benzina al 16,5%, ibride plug-in al 13,4% ed elettriche pure al 5,8%.

Quanto crescono le auto elettriche e plug-in a noleggio?

Le elettriche pure raggiungono 45.132 contratti (+15,3%) e il 5,8% di quota. Le ibride plug-in salgono a 103.978 contratti (+37,7%), al 13,4% del totale.

Qual è la durata media di un contratto di noleggio a lungo termine?

La durata media è di 23 mesi, un mese in più rispetto al periodo gennaio-settembre 2025. Privati e aziende non-automotive arrivano a 25 mesi.

Quali sono i segmenti di vettura più scelti?

I SUV rappresentano il 62,0% dei contratti, contro il 26,7% delle berline e il 9,2% delle station wagon. Il C-SUV da solo vale il 27,5% delle scelte.

Che cosa chiede UNRAE per le flotte aziendali?

UNRAE chiede di varare dal 2027 il piano di defiscalizzazione per le flotte aziendali definito dalla proposta di filiera presentata al Governo, con risorse garantite sull’intero triennio.

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