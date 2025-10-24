Peugeot TotalEnergies schiera tra debuttanti al Rookie Test 2025 in Bahrain

Sono tre i debuttati che il Team Peugeot TotalEnergies schiera al tradizionale Rookie Test che si terrà in Bahrain il giorno dopo la finale del FIA World Endurance Championship 2025. A comporre una line-up di piloti particolarmente diversificata e promettente sono: Nick Cassidy, Mathias Beche e Alex Quinn.

In Bahrain Nick Cassidy proseguirà la sua preparazione in vista dell’ingresso ufficiale nel Team Peugeot TotalEnergies nel 2026, con il pilota neozelandese che, dopo aver già testato la Peugeot 9X8 ad Austin lo scorso settembre, continuerà a prendere confidenza al volante della Hypercar della Casa del Leone.

A Cassidy si uniranno altri due debuttanti, ovvero Mathias Beche, 39 anni, esperto pilota francese di endurance, e Alex Quinn, 24 anni, giovane talento britannico delle gare di durata, con entrambi che scopriranno per la prima volta la Peugeot 9X8. L’obiettivo del team alle sessioni in pista ai Rookie Test è raccogliere feedback diversi e perfezionare ulteriormente lo sviluppo dell’Hypercar.

Occasione per raccogliere feedback per lo sviluppo della 9X8

In vista dell’appuntamento in Bahrain, Olivier Jansonnie, Direttore Tecnico di Peugeot Sport, ha affermato: “Il Rookie Test è una grande opportunità per aprire le nostre porte a piloti di diversa provenienza e per raccogliere preziosi feedback sulla Peugeot 9X8. Nick continua la sua integrazione prima di entrare ufficialmente a far parte del programma nel 2026. Mathias e Alex portano ognuno esperienze diverse, da un giovane a un veterano dell’endurance. Questa diversità è una vera risorsa per il team e contribuisce al nostro progresso collettivo”.

