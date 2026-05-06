Peugeot E-308, da Milano a Varazze con 450 km di autonomia

La Liguria resta una delle mete più amate per chi parte dal Nord Italia alla ricerca di mare, sport e relax nel fine settimana. Varazze, in particolare, occupa una posizione strategica: vicina agli snodi autostradali, affacciata sul mare e sempre più legata agli sport velistici. In questo contesto, la Peugeot e-308 si propone come una compagna di viaggio adatta a chi vuole muoversi a zero emissioni senza rinunciare al piacere di guida.

Peugeot e-308: da Milano a Varazze con più autonomia e ricarica rapida

La compatta elettrica del Leone ha infatti compiuto un passo avanti importante sul fronte dell’autonomia. Secondo il ciclo di omologazione WLTP, la percorrenza arriva ora a 450 km, contro i precedenti 410 km. Un miglioramento che cambia l’approccio all’utilizzo quotidiano e ai viaggi brevi, permettendo ad esempio di raggiungere Varazze da Milano con maggiore tranquillità e, in molti casi, senza dover programmare soste intermedie per la ricarica.

Il design della Peugeot e-308 conserva il legame con le generazioni precedenti, ma introduce dettagli più moderni, come la calandra illuminata, pensata anche per sottolineare l’evoluzione tecnologica del modello. L’estetica resta uno dei punti forti della vettura, ma è soprattutto sotto il profilo tecnico che la nuova configurazione elettrica mostra i progressi più evidenti.

Alla guida, la Peugeot e-308 punta su un equilibrio tra comfort, silenziosità e risposta dinamica. L’assenza di vibrazioni e rumore cambia subito il modo di vivere il viaggio. A bordo della Peugeot e-308 tutto appare più fluido e rilassante, soprattutto nei trasferimenti autostradali, dove il comfort acustico fa davvero la differenza. Alle zero emissioni allo scarico si aggiunge una guida pronta e piacevole: con una massa in ordine di marcia di 1.749 kg, il motore elettrico da 156 CV e la coppia immediata di 270 Nm offrono una risposta brillante, adatta sia all’uso quotidiano sia a una guida più dinamica.

Il conducente può scegliere tra tre modalità di guida. Normal cerca il giusto equilibrio tra autonomia e prestazioni, Eco punta a ridurre i consumi, mentre Sport rende l’acceleratore più reattivo e modifica anche la risposta del servosterzo. Le palette al volante permettono inoltre di gestire il recupero di energia in frenata e decelerazione su tre livelli, così da adattare l’efficienza allo stile di guida e al percorso.

La batteria da 58,3 kWh consente di raggiungere fino a 450 km nel ciclo WLTP. In ricarica rapida, la Peugeot e-308 accetta corrente continua fino a 100 kW e può passare dal 20% all’80% in circa 32 minuti. Un dato importante nei viaggi più lunghi, quando una sosta breve può rendere lo spostamento molto più semplice.

Tra le soluzioni più pratiche c’è anche la funzione Vehicle to Load, che consente di alimentare dispositivi esterni tramite un adattatore collegato alla porta di ricarica. La presa standard da 230 V/16 A può servire, ad esempio, per ricaricare una bicicletta elettrica. Una soluzione particolarmente adatta a una meta come Varazze, dove la ciclopedonale verso Arenzano segue il tracciato della vecchia ferrovia costeggiando il mare.

La vocazione sostenibile della vettura non si limita alla propulsione elettrica. Peugeot dichiara l’impiego del 30% di materiali ecologici, riciclati o rinnovabili, con oltre 30 componenti polimerici. Tra questi figurano il cruscotto in fibra di canapa e plastiche riciclate utilizzate per paraurti e vani portaoggetti.

A completare il quadro ci sono le garanzie: 8 anni o 160.000 km sul veicolo, grazie al programma Peugeot Care, e sulla batteria di trazione. Gli intervalli di manutenzione sono fissati ogni 25.000 km oppure ogni due anni. La Peugeot e-308 conferma così una proposta pensata per unire autonomia, comfort, tecnologia e piacere di guida, anche nelle fughe del fine settimana verso il mare.

5/5 - (1 vote)