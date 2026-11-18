Piaggio Ape compie 80 anni e il traguardo verrà celebrato il 22 novembre 2026 al Museo Storico Alfa Romeo di Arese, con un convegno dedicato alla storia del celebre veicolo commerciale a tre ruote. Le celebrazioni, però, prendono il via già il giorno prima, il 21 novembre, con un momento dedicato ad Ape nell’ambito di Milano AutoClassica, in programma a Fiera Milano Rho.

L’iniziativa è organizzata da Ape Club d’Italia, che quest’anno festeggia a sua volta il ventesimo anniversario, in collaborazione con Vespa Club d’Italia e Museo Alfa Romeo, con il patrocinio di Vespa World Club e ASI (Automotoclub Storico Italiano).

Il convegno “Dall’acciaio al mito”

Il cuore delle celebrazioni è il convegno “Dall’acciaio al mito – La velocità, la libertà e il lavoro”, in programma alle ore 11:00 del 22 novembre al Museo Storico Alfa Romeo di Arese. L’incontro sarà moderato dal giornalista e storico del motorismo Massimo Condolo e vedrà la partecipazione di Lorenzo Ardizio, curatore del Museo Alfa Romeo, Jean Claude Aiazzi, presidente di Ape Club d’Italia, Marco Mottini, della Collezione Alfa Mottini, Roberto Donati, esperto di storia Vespa, e Alfonso Di Fonzo, presidente della Commissione Veicoli Utilitari e Ricreazionali di ASI.

Il weekend di Milano AutoClassica

Le celebrazioni prendono ufficialmente il via il 21 novembre, con un appuntamento dedicato ad Ape nell’ambito di Milano AutoClassica, la manifestazione di settore in programma a Fiera Milano Rho, un’anteprima ideale rispetto al convegno del giorno successivo ad Arese.

Come partecipare

L’ingresso al convegno del 22 novembre al Museo Storico Alfa Romeo di Arese ha un costo di 12 euro. Informazioni e modalità di iscrizione sono disponibili sul sito di Ape Club d’Italia, alla pagina dedicata all’evento Dall’acciaio al mito.

La locandina dell’evento “Dall’acciaio al mito” (Ape Club d’Italia)

Domande frequenti su Piaggio Ape e gli 80 anni

Dove si festeggiano gli 80 anni di Piaggio Ape?

Il 22 novembre 2026 al Museo Storico Alfa Romeo di Arese, con il convegno “Dall’acciaio al mito – La velocità, la libertà e il lavoro” in programma alle ore 11:00.

Chi organizza l’evento?

È organizzato da Ape Club d’Italia, che compie a sua volta 20 anni, in collaborazione con Vespa Club d’Italia e Museo Alfa Romeo, con il patrocinio di Vespa World Club e ASI.

Chi modera il convegno e chi sono i relatori?

Il convegno è moderato dal giornalista e storico del motorismo Massimo Condolo, con gli interventi di Lorenzo Ardizio (Museo Alfa Romeo), Jean Claude Aiazzi (Ape Club d’Italia), Marco Mottini (Collezione Alfa Mottini), Roberto Donati ed Alfonso Di Fonzo (ASI).

Quanto costa l’ingresso e dove ci si iscrive?

L’ingresso costa 12 euro; informazioni e iscrizioni sono disponibili sul sito di Ape Club d’Italia, alla pagina dedicata a “Dall’acciaio al mito”.

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