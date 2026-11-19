Arriva una moderna, particolare ed esclusiva Porsche 550 Spyder da collezione, ma da guidare davvero e a zero emissioni. Si tratta dalle Porsche 550 J, reinterpretazione elettrica ridimensionata (in scala all’80%), sviluppata da Hedley Studios in collaborazione con Porsche, che rispolvera le forme ed il fascino dell’originale 550 Spyder della Casa di Zuffenhausen. Questa particolare creazione farà il suo debutto pubblico a Icons of Porsche, a Dubai, il 21 e 22 novembre, occasione nella quale Porsche celebrerà i 75 anni di attività nel motorsport.

Piccola fuori, fedele all’originale dentro

Nonostante sia in scala ridotta, la Porsche 550 J è pensata con lo spazio sufficiente per accogliere due adulti. Come base del progetto, gli specialisti di Hedley Studios hanno utilizzato una scansione 3D in una Porsche 550 Spyder originale, la leggera vettura da corsa con motore centrale protagonista delle competizioni di metà anni ’50, che è stata incrociata con i disegni di produzione e dell’archivio storico del marchio di Stoccarda. Il risultato è una vettura lunga 3,6 metri, fatta con oltre 1.300 componenti nuovi, su un telaio tubolare in acciaio ad alta resistenza saldato TIG. Dotata di carrozzeria in fibra di carbonio realizzata a mano, la Porsche 550 J vanta un peso di soli 350 kg.

Con motore elettrico da 8 o 16 kW, fino a 80 km d’autonomia

A spingere la piccola spyder dal forte richiamo retrò c’è un moderno motore elettrico da 48 V e 8 kW che è stato posizionato dietro i sedili, come accadeva con il motore boxer Tipo 547 Fuhrmann del modello originale. La piccola unità elettrica garantisce alla Porsche 550 J di viaggiare fino a una velocità di 65 km/h per un’autonomia fino a 50 km. Grazie all’RS Pack opzionale, che porta la potenza del motore a 16 kW, è possibile beneficiare di un incremento delle prestazioni, con la velocità massima che sale a 80 km/h e l’autonomia a 80 chilometri. Il pacchetto RS, sottolineando la collaborazione con i partner tecnici di assoluta eccellenza, aggiunge anche i dischi forati e gli ammortizzatori Bilstein regolabili con molle Eibach. La vetture monta l’impianto frenante è Brembo e gli pneumatici Continental specifici per veicoli elettrici. La presa di ricarica è nascosta sotto il fittizio tappo del carburante cromato sul cofano.

Abitacolo tra vintage e modernità

Questa speciale Porsche 550 J, la cui presentazione cade anche nell’anno del 70° anniversario della prima vittoria assoluta di Porsche alla Targa Florio, conquistata da Umberto Maglioli nel 1956 proprio al volante di una 550, rimanda all’heritage racing del marchio tedesco anche nella configurazione degli interni. Sale a bordo della 550 J troviamo la strumentazione a tre quadranti e il volante Nardi con corona in legno, come sulla vettura originale, mentre l’indicatore relativo allo stato di carica ha preso il posto di quello del carburante.

Sole 250 unità, prezzo da poco più di 83.000 euro

La produzione della Porsche 550 J sarà limitata ad appena 250 esemplari, dando la possibilità di optare per una serie di livree storiche o per le varie opzioni cromatiche Paint-to-Sample, oltre che in tinta argento “Weißaluminium” scelta dal Museo Porsche che riprende la 550 originale. Il prezzo di partenza, optional e imposte esclusi, è fissato a 69.500 sterline, pari a circa 83.170 euro. La Porsche 550 J è ordinabile presso i Centri Porsche o direttamente da Hedley Studios, con le prime consegne previste per la primavera 2027.

Che cos’è la Porsche 550 J?

La Porsche 550 J è una reinterpretazione elettrica in scala ridotta all’80% della storica Porsche 550 Spyder degli anni ’50. Realizzata da Hedley Studios in collaborazione con Porsche, riprende il design della celebre sportiva da competizione, proponendo una moderna motorizzazione a zero emissioni.

Qual è l’autonomia della Porsche 550 J elettrica?

La Porsche 550 J offre un’autonomia fino a 50 km nella configurazione standard, con motore elettrico da 8 kW e velocità massima di 65 km/h. Con il pacchetto opzionale RS, la potenza sale a 16 kW, l’autonomia raggiunge 80 km e la velocità massima arriva a 80 km/h.

Quanti esemplari della Porsche 550 J saranno prodotti e quanto costa?

La produzione della Porsche 550 J sarà limitata a soli 250 esemplari. Il prezzo di partenza è di 69.500 sterline, pari a circa 83.170 euro, tasse e optional esclusi. Le prime consegne sono previste per la primavera del 2027.

Dove si può acquistare la Porsche 550 J?

La Porsche 550 J può essere ordinata direttamente attraverso i Centri Porsche oppure rivolgendosi a Hedley Studios. I clienti potranno personalizzare la vettura scegliendo tra diverse livree storiche e le colorazioni speciali della gamma Paint-to-Sample.

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