WEC Monza: trionfa la Cadillac, la Ferrari chiude l’anno sul podio

La stagione 2026 del WEC si è chiusa a Monza, con la disputa della 6 ore. Una gara piena di emozioni, con tanti colpi di scena e con la vittoria della Cadillac, al ritorno al successo dopo un lungo digiuno. La Ferrari chiude con il terzo posto ed il podio, anche grazie ad una penalità data nel post gara all’Aston Martin, anche se sperava in un risultato migliore, vista la pole position del giorno prima. I due titoli sono di marca Toyota: sia quello piloti che il costruttori.

Una gara con tanti sorpassi

Come dicevamo, l’annata si è conclusa con una gara spettacolare, nella sei ore sul circuito brianzolo. La pole position era stata conquistata dalla Ferrari #50, ma alla prima curva deve cedere subito la posizione di testa alla Genesis #19 di Juncadella, per poi cedere anche la seconda piazza alla Cadillac #38. Quest’ultima si porta in vetta alla corsa dopo sei giri, grazie al sorpasso di Jack Aiene su Juncadella, facendo subito intendere che si tratterà di una bella giornata.

Arrivano ulteriori problemi, nel frattempo, per i team di Maranello: la #50 deve salutare le posizioni di vertice, così come la #83, a causa di pesanti penalità per infrazioni sulla pressione delle gomme. La buona notizia arriva dalla #51, con un ottimo inizio targato Giovinazzi, che porta la ‘rossa’ in lotta per il podio. La terza ora si apre con il ritiro della Genesis per un problema al motore, lasciando così la piazza d’onore all’Alpine #36, in lotta con la #51 e la BMW #20.

Tra una safety car e la perdita della ruota in pista della Ferrari #83, la gara si avvia verso la parte finale, dove l’Alpine prova a mettere pressione alla Cadillac, ma non riesce ad avvicinarsi a sufficienza per sperare in un sorpasso per il successo. La Ferrari #51 viene sorpassata dall’Aston Martin #007 ad un quarto d’ora dalla fine, ma dopo la bandiera a scacchi arriva la penalità per la vettura inglese (pressione gomme) e Maranello può festeggiare il podio.

Doppio titolo per Toyota

Le Toyota non sono state protagoniste di questa prova a Monza, dopo aver dominato buona parte del Mondiale 2026, restando sempre nelle retrovie e chiudendo solamente al decimo ed all’undicesimo posto. Tuttavia, la casa giapponese può celebrare entrambi i titoli iridati: quello costruttori con 215 punti, precedendo BMW e Ferrari, mentre quello piloti è andato alla vettura numero 8, con Hartley, Hirakawa e Buemi, precedendo i compagni di squadra della #7, con il terzo posto della coppia di BMW #15 formata da Magnussen e Marciello.

Chi ha vinto la 6 Ore di Monza del WEC 2026?

La vittoria è andata alla Cadillac, che è tornata al successo dopo un lungo periodo senza vittorie. La vettura americana ha preso il comando della gara dopo appena sei giri, grazie al sorpasso di Jack Aitken sulla Genesis #19 di Juncadella. L’Alpine #36 ha concluso al secondo posto, mentre la Ferrari #51 ha conquistato il terzo gradino del podio.

Come ha fatto la Ferrari a conquistare il podio a Monza?

La Ferrari #50 era partita dalla pole position, ma ha perso subito la leadership. Sia la #50 sia la #83 hanno inoltre ricevuto pesanti penalità per infrazioni relative alla pressione degli pneumatici. La #51, protagonista di un ottimo avvio con Giovinazzi, è rimasta in lotta per le posizioni di vertice. Dopo aver perso il terzo posto a favore dell’Aston Martin #007 nel finale, ha beneficiato della penalità inflitta alla vettura inglese dopo la bandiera a scacchi.

Quali sono stati i risultati dei titoli WEC 2026?

Toyota ha conquistato entrambi i campionati. Il titolo costruttori è arrivato con 215 punti, davanti a BMW e Ferrari. Il mondiale piloti è stato vinto dalla Toyota #8 di Hartley, Hirakawa e Buemi, davanti ai compagni della #7. Terza la coppia BMW #15 di Magnussen e Marciello.

Quali sono stati i principali colpi di scena della gara?

La corsa è stata caratterizzata da numerosi sorpassi, penalità, safety car e ritiri. Tra gli episodi più importanti, il problema al motore che ha costretto al ritiro la Genesis nella terza ora e la perdita di una ruota da parte della Ferrari #83. La Cadillac è riuscita a mantenere il comando fino al traguardo, resistendo alla pressione dell’Alpine #36.

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